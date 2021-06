“No tenemos nada que ocultar”: Grabois acudirá a la justicia (mención a campo de los Etchevehere)

“La razón nos asiste y no tenemos nada que ocultar”, dijo el referente social Juan Grabois, y anunció que acudirá a la justicia contra la investigación publicada por el periodista Jorge Lanata en su programa PPT que vincula a una cooperativa de su entorno en la contratación “irregular” de alimentos con el ministerio de Desarrollo Social.

“Con el doctor Gregorio Dalbon estamos convencidos de que ya no hay que dejar pasar una sola infamia más. La razón nos asiste y nada tenemos que ocultar. A sus mentiras fabricadas les respondemos con la realidad objetiva”, dijo Grabois en su cuenta de Twitter.

El referente social insertó un tuit del abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, quien, junto a una foto de ambos, sostuvo: “No eran papas. No eran 120 pesos. No eran 5 kg. No era una venta. No era Juan Grabois. Nos vemos en la Justicia Lanata. Nada de lo que dijiste es cierto y lo sabés”.

En su programa del domingo pasado, Lanata denunció que el ministerio de Desarrollo, a cargo de Daniel Arroyo, le compró papas a una cooperativa vinculada a Juan Grabois con valores cinco veces más caros que los que se consiguen en el Mercado Central.

De esta manera, a través de una contratación directa, Arroyo pagó 18.300.000 de pesos a la cooperativa, que pertenece al MTE Rural que maneja Juan Grabois.

El Proyecto Artigas de cooperativistas liderados por Juan Grabois tomó notoriedad pública en octubre del año pasado por la ocupación y el posterior desalojo de un campo de la familia Etchevehere, en Entre Ríos.

No es la primera vez que el ministerio de Desarrollo se encuentra involucrado en un escándalo por sobreprecios. En el comienzo de la pandemia se conocieron adquisiciones millonarias de aceite, fideos, arroz y lentejas en las que el ministerio se comprometió a pagar precios muy superiores a los minoristas.