Arde Cambiemos (mención a Frigerio)

Que, mientras el Poder Ejecutivo debió apelar a un nuevo DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) para prorrogar esta última etapa de la cuarentena flexibilizada ahora hasta el 21 de junio, ya que fue imposible conseguir los votos para sacarlo por ley, en los corrillos del Congreso se van cocinando las últimas novedades políticas, tanto del oficialismo, como de la oposición.



En todos los casos, una de las características salientes, más allá de las pretensiones personales, es la falta de candidatos de fuste en los lugares salientes, lo que dispara una serie de nombres y de alianzas. Así, mientras en el oficialismo los nombres más prominentes hasta ahora giran en general, alrededor de una serie de intendentes, en los partidos opositores las situación es más variada.

Charlas de quincho

De hecho, tal es la falta que candidatos que hasta el radicalismo debió apelar a Facundo Manes, que coqueteó en varias alternativas, antes de recalar en el centenario partido de Irigoyen para la provincia de Buenos Aires. También Elisa Carrió terminó definiendo que apostará al territorio bonaerense, mientras que otros expectantes, como Rogelio Frigerio se sigue consolidando en Entre Ríos.

La gran expectativa, sin embargo, sigue centrada en CABA y Buenos Aires, y allí la figura de la ex gobernadora María Eugenia Vidal fue hasta ahora desequilibrante ya que, si bien trascendió que no quiere participar en esta vuelta, algunos creen que su presencia es imprescindible para equilibrar los tantos.

Mientras deshoja la margarita, estos días de viaje por los Estados Unidos, crecieron más aún las elucubraciones, especialmente porque eón la filas del PRO de Capital, uno de los que mide mejor es el Ministro de Salud, Fernán Quirós que tampoco quiere participar. otro rumor, tal vez para calmar un poco la interna, es que las diferencias entre la ex Ministro, Patricia Bullrich (Mauricio Macri), y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta se estarían suavizando, lo cual no es un tema menor, especialmente, porque falta también la palabra de los restantes miembros de Cambiemos para definir las listas y lugares.

Por eso también, cobro bastante trascendencia la actitud de otro ex funcionario y ex candidato, Ricardo López Murphy quién no solo confirmó su decisión de participar en las próximas elecciones por la Capital Federal en representación de Republicanos Unidos (RU), sino que lo anunció como “precandidato”, y parece que se someterá al voto de los afiliados para su aceptación y posterior colocación en la lista. El tema puede causar algún revuelo ya que, en general, estas listas suelen ser digitadas desde la conducción central en los partidos mayoritarios.