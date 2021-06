Provincias no mueven calendario escolar y confirman temporada (mención a Entre Ríos)

Buenos Aires, Tierra del Fuego y el NOA dieron ayer un nuevo impulso a los viajes para el invierno. Distritos buscaron mantener fechas de receso educativo para dinamizar la actividad turística.



En la incertidumbre que genera la pandemia, que ha movilizado innumerables cambios sobre la marcha, en las provincias asoma al menos una certeza: finalmente los gobernadores no moverán los calendarios de los recesos escolares y empiezan a confirmar la temporada turística invernal.



Ayer, Tierra del Fuego anunció que la semana próxima se abrirá la temporada en la provincia. Apertura oficial, ya que los centros de esquí están hoy disponibles aunque de manera acotada.



Asimismo, Santa Fe aseguró que no se adelantará el calendario escolar, y que mantendrá la fecha de las vacaciones entre el 12 y el 24 de julio, mientras que Buenos Aires dio luz verde a los viajes con protocolos. También las provincias norteñas firmaron ayer el acuerdo para retomar el turismo regional con cruces interjurisdiccionales libres. Con excepción de un anticipo en La Rioja y de la extensión a tres semanas en Río Negro, los mandatarios no tomaron la opción que puso sobre la mesa el ministro de Educación Nicolás Trotta. Las vacaciones de invierno, así, no serán utilizadas para frenar la circulación como se especuló en el pico de la segunda ola, sino que se tomaron en cuenta las súplicas del sector turístico para que el receso educativo funcione como un dinamizador de la actividad. Antes, ya Buenos Aires y CABA habían reafirmado que la pausa en las aulas será las últimas dos semanas de julio, como estaba previsto.



En los hechos, el avance de la vacunación, donde los distritos ya empiezan a aplicar dosis a los sub 40, con casos como los de Chaco o Salta que largaron la inscripción a los +18, y el paulatino descenso de la curva de contagios dan otro marco para el invierno. También para mantener ahora las clases presenciales. Inclusive, ayer volvieron reabrieron las escuelas (tras un periodo de virtualidad) en provincias como Santa Fe, Córdoba, Río Negro o Entre Ríos, cada cual con esquema propio.



En ese sentido, al repasar la situación epidemiológica, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, señaló ayer que si bien la provincia no hará una “campaña vacacional, no está restringida la posibilidad de circular, ni la actividad hotelera, por lo que quienes quieran tomarse unos días, pueden hacerlo”. El funcionario de Axel Kicillof, acompañado del titular de la cartera sanitaria Daniel Gollán (ver aparte), pidió que los viajes sean “de manera cuidada, cumpliendo con los protocolos”.



Por su parte, Tierra del Fuego confirmó el inicio oficial de la temporada de invierno a partir del viernes 2 de julio, con foco en el turismo nacional, al postularse como un destino “seguro”.



El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, aseguró que la inauguración de la temporada coincidirá con la apertura de las actividades plenas en Cerro Castor, el centro invernal más importante de Ushuaia. “Somos un destino seguro para disfrutar de la nieve, con servicios y actividades de calidad bajo protocolos sanitarios que garantizan una estadía con bajos riesgos”, afirmó Querciali.



Como ya se informara en este medio, las provincias patagónicas presentarán a Nación un plan para abrir las fronteras y recibir extranjeros vacunados, ya que los centros de esquí están preparados para esa demanda. Ese pedido también fue elevado por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza. El distrito cuyano, que cuenta con pistas de esquí, ya comenzó a vacunar a empleados del sector para garantizar la temporada.



En el NOA, asimismo, se acelera también el retorno de una actividad clave para las economías locales. Ayer, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja firmaron el convenio de libre circulación interprovincial. Es decir, apuntan a los viajes regionales que el año pasado permitió reactivar el sector.