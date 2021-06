José Luis Manzano y Daniel Vila negocian la compra de El Cronista Comercial (mención a medio entrerriano)

José Luis Manzano y Daniel Vila, que compraron Edenor, negocian quedarse también con el diario económico El Cronista Comercial, de Francisco De Narváez.



Según pudo saber Clarín, ya se firmó un preacuerdo, y en los próximos días se concretaría la transferencia, los pagos y quiénes ingresarían como accionistas, ya que habría también más socios en esta operación. La negociación incluye al diario El Cronista, las revistas Apertura, Clase Ejecutiva e Information Technology, y su área de organización de eventos.



Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y ex diputado peronista, tiene el 20% de El Cronista desde hace cinco años, cuando le compró ese porcentaje a De Narváez, quien a su vez se lo había comprado en 2006 al grupo español Recoletos. Pero ahora Manzano y Daniel Vila presentaron una oferta conjunta para quedarse con el 80% restante.



Fuentes que participan en las negociaciones aseguraron que las conversaciones están muy avanzadas, que ambas partes ya coincidieron en el precio de la operación y que la adquisición de El Cronista se concretaría en el transcurso del próximo mes, cuando Manzano regrese de Suiza, donde reside temporalmente.



“Ellos siempre quisieron tener un diario económico. Hace muchos años atrás, Vila y Manzano quisieron comprar Ambito Financiero, pero Cristóbal López les ganó de mano”, dijo una fuente cercana al Grupo América.



Esta operación se da en el marco del alineamiento del Grupo Vila-Manzano con el Gobierno nacional -especialmente Daniel Vila con el sector referenciado en Sergio Massa-, ya que buscan la aprobación oficial de la compra de la mayor distribuidora eléctrica del país, por la que se comprometieron a pagarle US$ 100 millones a la empresa Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.



El empresario y exdiputado De Narváez ya había iniciado su retirada del sector de los medios de comunicación con la venta del 20% de El Cronista a Manzano, a fines de 2016. Poco después, en febrero de 2017, le vendió a Claudio Belocopitt -dueño de Swiss Medical- el 40% que tenía en el Grupo América TV.



Y a fines del año pasado, De Narváez compró la cadena de supermercados Walmart en la Argentina, en un movimiento de retorno a lo que fueron sus orígenes empresariales, cuando la familia de De Narváez manejaba Casa Tía y la vendió en 1998 al Exxel Group en unos US$ 630 millones.



Manzano y Vila tienen otro 40% en el Grupo América TV, que incluye el canal de aire, la señal A24 y radio La Red, entre otros medios. Además, ambos son dueños del diario Uno, con operaciones en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.



Cuando Francisco De Narváez vendió su 40% en América TV a Belocopitt, acordó con Manzano darle la opción de compra del diario El Cronista, algo que recién se concretaría el próximo mes, en unos US$ 6 millones.



El exdiputado peronista y Vila vendieron en 2018 el operador de TV por cable Supercanal a CVI Austral. Y a fines del año pasado, junto con Mauricio Filiberti (proveedor de Aysa), compraron la mayoría accionaria de Edenor a Marcelo Mindlin, en US$ 100 millones, de los cuales se comprometieron a pagar US$ 50 millones al cierre de la operación, US$ 45 millones durante el primer año y otros US$ 5 millones en acciones. Esta operación recibió el martes pasado la aprobación del organismo regulatorio eléctrico (ENRE) y fue girado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para culminar las aprobaciones oficiales.