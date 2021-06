Fuertes críticas opositoras luego del acto de Alberto Fernández (mención a legislador entrerriano)

Este mediodía, en el CCK, Alberto Fernández encabezó un homenaje a los fallecidos por el Covid-19. Allí participaron trabajadores esenciales, representantes del gobierno y de todas las provincias. De hecho, estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los tres gobernadores radicales, Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez.

Sin embargo, luego del acto, sectores de Juntos por el Cambio realizaron fuertes críticas al presidente. Fue el caso de Mario Negri, jefe del Interbloque en la Cámara de Diputados.

En diálogo con Radio Rivadavia, aseguró que le dolería "que lo de hoy sea una puesta en escena y no un punto de inflexión para que el gobierno cambie y desaceleremos las muertes".

El cordobés no desaprovechó la oportunidad de criticar al presidente, y confesó que "lo veo a veces con desequilibrio emocional, puede ser por impotencia. Las responsabilidades que no se anima a asumir como propias no muestran a un presidente con equilibrio emocional".

Además, agregó que "el que tiene la obligación de convocar, de poner ejemplaridad, el que no tiene espacio a enojarse cuando se vive una tragedia de esta envergadura es quien preside los destinos del país. El presidente se ha equivocado muchas veces, lo hace muy a menudo. Eso devalúa la palabra en la que los argentinos debemos confiar".

Silvia Lospennato, diputada del PRO, también vinculó el acto con otras críticas al gobierno. Desde su cuenta de Twitter, escribió que "necesitamos llorar a nuestros muertos. También necesitamos respuestas, que se asuman los errores, se pida perdón y se comprometan a hacer las cosas de otra forma. Traigan todas las vacunas. Abran las escuelas. Cuiden a los que nos cuidan y ayuden a los que trabajan y a los que dan empleo".

La diputada radical Karina Banfi, por su parte, consideró que "No hubo un terremoto o una guerra. No es una catástrofe repentina. Solo improvisación, ventajismo y negligencia. Todos necesitamos honrar a nuestros muertos, en intimidad con protocolos para despedirlos, pero no. Hoy el gobierno en un acto patético no pide ni perdón".

Otro diputado radical, Atilio Benedetti, se expresó en el mismo sentido. Le dijo al presidente que "no hacen falta actos y homenajes montados sobre el dolor de 90.000 familias que perdieron a seres queridos debido al fracaso estrepitoso de sus políticas sanitarias, sino vacunas, educación y trabajo".

Jorge Enríquez, diputado del PRO, calificó al homenaje de "patético intento del gobierno nacional de lavar sus culpas en la tragedia de más de 90.000 muertos mediante un acto fascistoide que es una burla a los argentinos. Necesitamos vacunas, no puestas en escena, montadas sobre el dolor y el luto".