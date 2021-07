Por una lumbalgia, le dan arresto domiciliario a un narco que estuvo dos años y medio prófugo (mención a ciudad entrerriana)

Hugo Alberto Esteban (64), más conocido como "Coco", vivió cerca de dos años y medio en la clandestinidad. Entre septiembre de 2016 y febrero 2019, fecha en la que finalmente fue detenido por la Policía Federal Argentina (PFA), se refugió con su familia en la provincia de Entre Ríos con una falsa identidad y cambió radicalmente su fisonomía: bajó tantos kilos que cuando lo detuvieron los investigadores dudaron de que se tratara de la persona que estaban buscando.

Con esos antecedentes difícilmente un preso común pueda acceder a un beneficio extraordinario como el arresto domiciliario. Sin embargo, "Coco" logró salir de la cárcel gracias a una polémica decisión que adoptó el juez Esteban Rodríguez Eggers, interino del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que justificó su resolución en "cuestiones de salud".

El fallo fue duramente cuestionado por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, quien recurrió la medida al entender que “posibilita la impunidad de una persona señalada como líder de un caso de criminalidad organizada, y que también afronta un proceso por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

"Coco es uno de los narcotraficantes más importantes de la ciudad”, entendió Pettigiani. Para el funcionario, la decisión del magistrado “deja de lado la grave historia criminológica" del acusado y abre la posibilidad a una "nueva fuga" y el "entorpecimiento" de la investigación. Según el fiscal, Rodríguez Eggers “fundó su decisión en información médica incompleta”.

“Resulta llamativo -interpretó Pettigiani- cómo un juez recientemente designado, que no pertenece y no conoce la problemática de drogas de la ciudad de Mar del Plata, basándose en informes médicos incompletos, sobre una patología (lumbalgia severa) por la cual no se encuentra en riesgo la vida de la persona, premie a unos de los narcotraficantes que más daño le ha hecho a esta ciudad con un arresto domiciliario improcedente”.

Además de cuestionar la medida, el funcionario judicial adelantó que realizará una presentación en el Consejo de la Magistratura para que se investigue "si la conducta del magistrado constituye causal de mal desempeño de sus funciones", lo que podría derivar en un pedido de juicio político.

Esteban está vinculado a dos causas escandalosas que tienen origen en Mar del Plata: "Lavado Total", una investigación en la que secuestraron 284 vehículos de origen ilícito, y "Marea Verde", la operación que terminó con el secuestro de 3.000 kilos de marihuana y por la que 15 personas fueron condenadas a penas de 1 a 14 años de prisión.

Según la investigación, "Coco" era el encargado de "financiar las actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes y de blanquear parte del dinero producto de dicha actividad, a través de la compra y venta de vehículos".

El acusado, de origen gitano, nunca estuvo a derecho. Si bien el dinero acumulado antes de caer en desgracia le alcanzaba para mantenerse prófugo, él igual siguió haciendo sus negocios.

Cuando un comando de la PFA logró ubicarlo en la ciudad de Gualeguaychú, "Coco" Esteban estaba vendiendo autos como había hecho casi toda su vida. En su presentación, el fiscal destacó “la actitud asumida por Esteban para eludir el accionar de la justicia” cuando permaneció prófugo entre el 9 de septiembre de 2016 y el 8 de febrero de 2019.

“La gravedad de las imputaciones que se le formulan permiten proyectar una pena en expectativa alta, siendo que el mínimo de la escala penal impide considerar la posibilidad de una condena de ejecución condicional”, señaló Pettigiani.