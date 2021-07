Llega el receso invernal y el sector turístico se ilusiona (mención a Entre Ríos)

El lunes comienzan las vacaciones de julio en gran parte del país, y Salta preparó una serie de ofertas para atraer a los turistas. La región ya firmó libre circulación, y hoteleros promocionan la vacunación con descuentos.



El 12 de julio arrancan las vacaciones invernales en Salta y 15 provincias más, y desde el sector turístico se ilusionan con al menos un 40% de ocupación en todos sus rubros como para encarar lo que queda del año tras un primer semestre difícil.



Luego de un período estival movido, con un turismo nacional que debido a las restricciones para viajar al exterior copó los principales centros turísticos del país, el veranito se extendió hasta las pascuas, pero desde allí todo fue cuesta arriba para quienes viven de esas actividades en la provincia.



Por eso, tanto el sector privado como el público, a través del Ministerio de Turismo, diseñaron algunas estrategias para atraer nuevamente a los viajantes en estas vacaciones que se extenderán hasta el domingo 25.



En primer lugar, las seis provincias del Noroeste volvieron a firmar, como en diciembre del 2020, un convenio de libre circulación para facilitar el turismo regional, una medida que a Salta le resultó más que beneficiosa en su última experiencia. En ese marco, el ministro Mario Peña, junto a una comitiva integrada por representantes del sector privado, estuvieron recorriendo las capitales de Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy promocionando los principales destinos turísticos salteños.



Dentro de esa campaña, denominada “Es tu momento de Salta”, anunciaron que las primeras mil reservas hoteleras que se gestionen mediante agencias de viaje salteñas tendrán un descuento que alcanza los $1.500 por noche en hoteles. Esta acción ya se encuentra vigente y permanecerá hasta el 30 de julio o hasta agotar el stock dispuesto. Las agencias habilitadas se pueden buscar en la página web de Turismo Salta.



El empresariado local resaltó, entre otras cosas, y como un incentivo más para atraer turistas, el alto nivel de vacunación que tienen sus trabajadores, “hoy tenemos a más del 80% vacunado”, contó a Salta/12 Mariana Farjat, presidenta la Asociación Hotelera de Turismo. La empresaria añadió que durante la pandemia fueron uno de los rubros con menos contagiados entre sus empleados. “Nos movimos muy bien con los protocolos y eso es muy importante en esta situación, porque es transmitirle a los visitantes que vienen a un lugar seguro”, expresó.



“Veníamos muy planchados en lo que era hotelería, pero esta semana empezó a aumentar bastante”, se ilusionó Farjat. De todas maneras, supuso que la gente no va a reservar con tanto tiempo, sino que lo hará sobre la hora, expectantes entre otras cosas, a las novedades epidemiológicas en el país y cada región.



“Hoy todos nuestros municipios y destinos están abiertos y hay libre circulación, eso hace que se pueda disfrutar más después de haber estado encerrado trabajando”, manifestó la empresaria, para quien no va a ser un julio como los de otras épocas, pero con alcanzar el 40% de ocupación, considerarían que fue una buena temporada habida cuenta del contexto mundial “y que los extranjeros, que son nuestro principales clientes por lo que gastan, no pueden venir”.



Desde la Asociación, también están incentivando a sus socios, como sucede en la gastronomía, para que ofrezcan descuentos a quienes ya cuentan con alguna de las dosis contra la covid, “ya hay varios hoteles que se sumaron, y hacen algún descuento a quienes exhiben su carnet de vacunación”, contó.



Para el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mécola, “se trabajó duro los últimos meses para prepararnos para estas vacaciones”, entre otras cosas, para gestionar a través del Ente Norte de Turismo, llegar nuevamente a un acuerdo entre sus integrantes que fomente el turismo regional “para que cualquier poblador desde La Rioja hasta Jujuy pueda circular tranquilo y solamente con la aplicación Cuidar en su celular”.



Agregó que la labor pública y privada no cesó allí, debido a que se promocionó a nivel nacional “para traccionar a más argentinos a que visiten Salta”. El empresario de agencias lamentó que aún no se hayan habilitado más frecuencias aéreas, y recordó que de los 124 vuelos semanales que recibía el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, hoy solo hay 3 o 4 por día, un 70% menos. “Junto al Ministerio estamos pidiendo la autorización, principalmente a Aerolíneas Argentinas, para que retome sus frecuencias”, informó.

El presidente de la Cámara de Turismo admitió que ya habían solicitado a las autoridades nacionales la reapertura de las fronteras para la segunda quincena de agosto, “o los primeros días de septiembre”, considerando que el extranjero es uno de los puntos importantes en cuanto a las ganancias que deja al sector, no solo por el consumo, sino también porque utilizan más servicios y su estadía es más prolongada, “eran nuestra columna vertebral”, afirmó.

Reconoció a su vez que el turismo regional, “es muy bueno para los restaurantes y la hotelería, pero no para las agencias”, y explicó que son quienes vienen de otros países los que contratan paquetes con excursiones y no así los nacionales. En ese sentido, celebró la medida del gobierno provincial que promociona el uso de agencias salteñas ofreciendo descuentos en el costo de la hotelería, “ya tenemos varias consultas y confirmaciones y tenemos expectativas de que levante un poco la situación de crisis en que estamos”.

Defendió el pedido porque temen que saquen a Salta de los manuales de turismo internacionales y que promocionan muchos destinos, “al no tener una fecha cierta de apertura, no nos quiere incluir, por eso necesitamos que revean la medida y al menos pongan la fecha probable para que no nos dejen afuera”.

También se quejó de la decisión nacional de seguir impidiendo las salidas grupales, “son muy importantes porque le dan trabajo a todo un sector de minibuses, transportistas y otra gente a su alrededor como los guías, que están sin trabajar desde que comenzó la pandemia”.

Di Mécola coincidió con el pronóstico de ocupación que dio Farjat, y confirmó que esperan alrededor de un 40% con respecto al último año antes de la llegada del virus SARS-CoV-2, “significa un poco de oxígeno en la parte económica, pero por sobre todo un inicio a un crecimiento del movimiento turístico, para que no frene”.

El lunes arrancan su receso invernal Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, La Rioja, Salta y Tucumán. Mientras que Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego lo harán el 19 de julio. En tanto, este lunes 5 ya entraron en receso las provincias de Río Negro y San Juan.