Jorge Chemes: "La Mesa de Enlace no va a permitir que el Gobierno nos pase por encima" (entrerriano que preside CRA)

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo que “esta Mesa de Enlace no va a permitir que el Gobierno nos pase por encima”, durante su discurso ante los productores agropecuarios que asistieron a la movilización organizada en San Nicolás, en rechazo a las medidas tomadas por la administración de Alberto Fernández para el sector, como las restricciones a las exportaciones de carne.

El dirigente señaló que con la manifestación “queremos mostrar que no estamos dispuestos a que este gobierno tire al país por la ventana. Todos los días nos levantamos, con todos los habitantes de este país, cada vez más pobres. Eso ocurre por la inoperancia de los gobiernos y de las decisiones de los políticos que gobiernan este país”.

El presidente de CRA también expresó que “la Mesa de Enlace está más fuerte que nunca y tiene la suficiente fortaleza para llevar adelante todos los embates para enfrentar a este gobierno, en la medida que no respondan a nuestras necesidades.”.

La Sociedad Rural en el #9J

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, señaló que “estamos convencidos de que el sector agropecuario no es un enemigo sino un aliado, pero no de los gobiernos de turno, sino del país. Por eso no entendemos qué nos están haciendo”.

Luego de decir que “el cierre de exportaciones de carne hizo enojar mucho a los productores del sector”, Pino le dedicó un mensaje al presidente Alberto Fernández: “Va a ser difícil seguir en una relación con un sector tan potente como el nuestro si no nos llama a dialogar. Con el diálogo es la única manera aue el país pueda salir adelante. Ayúdenos a construir, no destruya”.

En su discurso, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, pidió a los gobernantes del oficialismo y la oposición que “gobiernen para el pueblo, que no usen las divisas para someter al pueblo en la pobreza y que les sirva en las urnas. Es un proceso democrático, elegimos en las urnas pero cuando alguien no nos cumple, nos expresamos libremente para corregir el rumbo equivocado”.

Contra el asistencialismo

En su rol como dirigentes, Achetoni describió que “no nos arrodillamos cuando vamos a hablar con los gobernantes, respetamos la institucionalidad y decimos lo que sentimos. Nunca vamos a entrretar la dignidad de los productores. Tenemos que sacar a la gente de la pobreza con dignidad y trabajo, no con asistencias indefinidas que los someten para que nunca sean personas dignas”.

El vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, comentó que “el cierre de las exportaciones de carne es inexplicable. Perdimos todos, los consignatarios, transportistas, productores porque vale mucho menos la producción y los frigoríficos con sus trabajadores”.

Con respecto a la repercusión de la movilización organizada por los productores autoconvocados, el dirigente afirmó que la Mesa de Enlace que está cohesionada. Con los autoconvocados vamos a poder trabajar, porque tienen mucho para aportar. Seguramente vamos a discutir cómo llegar, pero en 2 minutos nos vamos a poner de acuerdo en lo que queremos, que el bienestar de nuestro pueblo.”