Detuvieron a cuatro personas por el crimen del contador en Paraná: buscan a un prófugo

Este lunes detuvieron a cuatro personas vinculadas al crimen del contador, Gonzalo Calleja (29), en Paraná. Fuentes policiales y judiciales confirmaron a Clarín que ordenaron cinco allanamientos para detener a cuatro personas. Además secuestraron dos autos y faltaría un tercero. Llegaron a ellos a través de las cámaras de seguridad.

Calleja había desaparecido el miércoles en el barrio 1° de Julio, en Paraná, adonde tenía pautado un encuentro para la venta informal de moneda extranjera. Su auto quedó abandonado y cerrado con 9 mil dólares en la guantera. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la otra punta de la ciudad al día siguiente.

Presumen que fue trasladado después del crimen. Según el resultado de la autopsia murió por asfixia. El subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle confirmó que no descartan "nuevos allanamientos para dar con los responsables".

Los allanamientos se realizaron en cinco domicilios de los barrios 1° de Julio, donde encontraron el Ford Fiesta de la víctima, y en otro vecino, denominado Paraná V. Los dos vehículos secuestrados en el lugar serán peritados y estarían involucrados en el crimen.

La investigación está en manos de los fiscales Santiago Alfieri y Mariano Budasoff que intentan hallar el celular, la campera, la mochila y la llave del auto de Calleja, que estaba cerrado y no había sido forzado. En los Tribunales de Paraná confirmaron a Clarín que todavía buscan a una persona y un auto, por lo que no dieron más detalles, con el objetivo de no entorpecer la investigación.

El caso Gonzalo Calleja había desaparecido el miércoles 14 de julio, después de salir de su trabajo en una empresa para realizar una transacción por 6 mil dólares en uno de los barrios más "conflictivos" de la ciudad de Paraná, donde se repiten las noticias de ajustes de cuentas, allanamientos en el marco de causas de drogas y heridos en medio de peleas entre bandas.

Sus amigos notaron su ausencia después de que no se presentara a un encuentro para mirar el partido que River jugó por la Copa Libertadores, contra Argentinos Juniors. Tampoco acudió al encuentro con otro amigo, con el que había coordinado ir al gimnasio alrededor de las 18.

Lo que ocurrió entre esa hora del miércoles y la tarde del jueves, cuando el cuerpo de Calleja fue hallado entre la maleza de un campo de trigo en las calles Báez y Montiel. Lo detectaron dos personas que pasaban ocasionalmente por ese lugar, ubicado a unos 8 kilómetros de donde encontraron el vehículo del contador.

Calleja era contador, jugó al básquet en el Club Echagüe y era parte de una familia muy reconocida en la ciudad. Lo despidieron este fin de semana en el cementerio de Paraná.