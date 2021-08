Las encuestas muestran al Frente de Todos con ventaja a nivel nacional y provincial (mención a Entre Ríos)

Las primeras encuestas de intención de voto después de la oficialización de las listas de precandidatos para las PASO del 12 de septiembre muestran un “triunfo cauto” del Frente de Todos a nivel nacional y en su principal bastión electoral, la provincia de Buenos Aires. Así lo definieron los analistas consultados por LA NACION, mientras que en la Ciudad todos coinciden en un buen resultado para Juntos por el Cambio.

Según Rouvier & Asociados, la intención de voto por partido político a nivel nacional del Frente de Todos es de 36,7% mientras que Juntos por el Cambio alcanza el 29,5%. La predicción se realizó con una base de 1200 entrevistas telefónicas realizadas desde el 23 de julio hasta el 4 de agosto. Consultoras cercanas al Gobierno vaticinan números parecidos.

En la provincia de Buenos Aires, donde fueron entrevistadas 800 personas, la lista encabezada por Victoria Tolosa Paz conseguiría un 38,3% y Juntos, un 28,2%. Todos los analistas consultados coinciden en que la balanza se inclina levemente hacia Diego Santilli, en la competencia interna de Juntos, contra Facundo Manes. Entre los entrevistados que votarán a este espacio, Santilli conquistaría un 45,3% mientras que Facundo Manes, la apuesta de la UCR, un 37,7%, según los pronósticos a los cuales accedió LA NACION.

La Ciudad seguirá siento del Pro, según estas predicciones. La lista de María Eugenia Vidal encabeza la competencia con un 29,7%. Sus competidores internos, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, conseguirían un 8,5% y un 2,6%. El segundo lugar lo ocupa la lista de Leandro Santoro, con un 23,6%.

“Estamos ante una situación compleja para tener una elección”, señala Ricardo Rouvier y agrega: “La gente no esta con la cabeza en las elecciones”. El analista apunta incluso que muchas personas no saben de la contienda que tendrá lugar en septiembre y el resto apenas conoce la oferta electoral. La situación de la pandemia puede influir -todas las elecciones llevadas a cabo hasta ahora tuvieron menor participación- pero según Rouvier no aparece como el factor principal. “Hay un desinterés por la política, enojo con los políticos, tanto con el Gobierno como con [Mauricio] Macri, la situación psicológica del colectivo social tiende a la depresión”, sentenció el titular de la consultora a LA NACION. ”Hay un estado de luto en la sociedad”, agrega en la misma línea Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.

Según Carlos Fara, consultor y presidente de Carlos Fara & Asociados, este “fastidio político” podría favorecer a las terceras y cuartas opciones, como Javier Milei o José Luis Espert, que disputan el electorado joven reaccionario con la izquierda, que conseguiría los tres o cuatro puntos históricos. Además, al igual que Rouvier, Fara destacó que se observan “altos niveles de indecisión todavía”, a nivel nacional rondan el 15%. “A las dos coaliciones le está costando encontrar su piso”, agrega el analista, aunque señala que en las elecciones legislativas la polarización suele ser menor que en una ejecutiva. Sumado a esto, las PASO históricamente cuentan con mejor cantidad de votantes que las generales.

Quorum propio

Todos los analistas consultados coincidieron en que no va a ser tan sencillo que el Frente de Todos consiga el control del Congreso, pero ninguno descartó rotundamente la posibilidad que alcance ese objetivo. El oficialismo debe renovar 51 bancas en las próximas elecciones y en el caso de que consiga 10 más tendrá quorum propio en la Cámara de Diputados.

Acosta apuntó que, para lograrlo, el Gobierno dependerá de los resultados en la provincia de Buenos Aires, la ciudad, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y Santa Cruz. “El Frente de Todos compite contra una elección mala del peronismo en 2017, pero los resultados que requiere en esos distritos son muy rigurosos. No creemos que esté clausurada la posibilidad pero no tenemos elementos todavía para opinar con fundamentos empíricos”, dijo a LA NACION la investigadora.

Cristian Buttie, director de CB Consultora de Opinión Pública coincidió en que el Gobierno tiene pocas posibilidades de lograr este objetivo. “Las disputas como la de Santa Fe, donde se nota que es una pulseada por poder, lo pueden complicar”, apuntó en dialogo con este medio. En esta provincia, la pelea por la lista de senadores del Frente de Todos se cobró el puesto de Agustín Rossi en el gabinete nacional. El ahora exministro de Defensa se enfrentará con Marcelo Lewandovsky, el candidato apoyado por el gobernador Perotti y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Provincia de Buenos Aires

En este territorio, las encuestas de Rouvier & Asociados mencionadas vaticinan una victoria del Frente de Todos. Sin embargo, según publicó LA NACION, no todas las mediciones favorecen al kirchnerismo. Según Giacobbe & Asociados, las listas bonaerenses de Juntos suman un 33,9% conformadas por la encabezada por Diego Santilli (20%) y Facundo Manes (13,9%), contra el 25,7% de la lista oficialista liderada por Victoria Tolosa Paz. Los datos son de una encuesta entre 2500 personas concluida el 29 de julio.

Todos coinciden en que Santilli cuenta con una ventaja sobre Manes. “Creemos que se va a imponer en la elección el perfil de adhesión a las versiones tradicionales de la fuerza“ apuntan desde Analogías. “La impresión es que Santilli cuenta con un aparato que lo sostiene, que puede llegar a ser efectiva para la elección interna”, señala Rouvier, aunque agrega: “Hay que tener cuidado con Manes porque como no lo conoce todo el mundo, puede ser que a medida que avance logre volcar la elección. Entre la gente que lo conoce tiene buena imagen”.

La zona “fuerte” del exvicejefe porteño es el conurbano, donde cuenta con una diferencia difícil de achicar, mientras que la UCR cuenta con un apoyo importante en lo que podríamos denominar como el interior de la provincia. “Hay que ver cómo impacta el apoyo de Larreta, el dirigente que mejor mide en Buenos Aires, y si lo ayuda a reaccionar positivamente” explica Buttie.

En el caso del Frente de Todos, los analistas coinciden en que hoy “la marca es más importante”. “El Frente de Todos tiene un sello importante, hay que ver si puede romper el techo”, señala Bouttie sobre Victoria Tolosa Paz, la candidata de consenso elegida para encabezar la lista. La exfuncionaria cuenta con altos grados de desconocimiento, lo cual se torna aún más complicado teniendo en cuenta que se trata de una elección corta. Las PASO serán el 12 de septiembre y dos meses después, el 14 de noviembre, tendrán lugar las elecciones generales.

Según una encuesta coincidental realizada por la consultora Synopsis en el Gran Buenos Aires, en la mayoría de los casos hay una dificultad de los votantes del Frente de Todos para identificar a la candidata. El estudio de 629 casos realizado para recoger una primera impresión de las candidaturas es un muestreo no probabilístico que se utiliza para explorar la población objetivo a investigar.

“No hay conocimiento ni asociación natural directa con Tolosa Paz”, señala Lucas Romero, director de la consultora, reforzando la idea de que la elección se da por “la marca”. “Es candidata por lo que ella representa al espacio. Le intenta dar al proyecto la identidad diferenciatoria que le dio la victoria en 2019. Esa identidad se fue desilachando y mucho, la fueron perdiendo. Le va a costar al Frente de Todos presentarse como espacio diferenciado del kirchnerismo”, apunta el analista a LA NACION.

En la misma línea, Marina Acosta destaca que “un valor importante” de Tolosa Paz es que “sintonizó la lógica de unidad de la coalición”, y agrega: “Se trata de una candidata que con un nivel de conocimiento relativamente bajo entre los bonaerenses (poco más del 50%) pero con buena imagen positiva neta. La campaña, naturalmente, le dará una mayor visibilidad pública. Su potencial propio como candidata será más apropiado evaluarlo una vez a atravesadas las PASO”.

Tanto Buttie como Fara apuntaron que los resultados de la elección pueden llegar a ser parecidos a las legislativas de 2017, pero invertidas. En aquel momento, Esteban Bullrich, el candidato de Cambiemos, se impuso con un 41,38% de los votos sobre Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana), que consiguió el 37,24%.

La Ciudad

En este territorio, los sondeos apuntan que Pro volverá a imponerse por sobre el kirchnerismo. Los analistas consultados dudan que la lista impulsada por Horacio Rodriguez Larreta y encabezada por María Eugenia Vidal reciba “voto castigo” por la mudanza de la exgobernadora.

“Creo que va a haber poco voto castigo a Vidal. Quizás en las PASO puede hacerse notar, pero se va a articular en las generales. Además, cuenta con el apoyo de Larreta, que mide bien”, dijo Buttie.

“Vidal tiene un alto conocimiento y buena imagen diferencial positiva en la Ciudad, pero una parte del electorado porteño también le critica su pase desde la Provincia. Tiene que atravesar una PASO en la no tendrá inconvenientes pero deberá esforzarse para mantener el desempeño de Cambiemos de las últimas elecciones en la Ciudad”, señala Marina Acosta.