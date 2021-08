Fernández: "Mi gen revolucionario es que soy un reformista que odia la injusticia y desigualdad" (acto en Entre Ríos)

El presidente Alberto Fernández aseguró que la Argentina está "saliendo" adelante tras dos años muy difíciles de pandemia al encabezar en Entre Ríos la presentación de un plan para la promoción del trabajo registrado de 250 mil trabajadores rurales. El acto tuvo lugar el mediodía de este jueves 12 de agosto en el municipio entrerriano de Concordia.

"Vamos de a poco saliendo del problema que hace dos años nos condenó a vivir esta sensación tan espantosa. Vivir con temor a contagiarse. Sentir que la muerte camina entre nosotros y no saber cómo enfrentarla y evitarla.

Sobre su frase de que habían sido los dos años más difíciles de su vida, Fernández aseguró: "Yo lo que tengo que confesarles es que gobernar en ese contexto es muy difícil. Es un tiempo de tanta enfermedad, muerte y restricciones. Pero lo enfrentamos. Y vamos saliendo. Nos criticaron, se opusieron. Propusieron ir a la calle a jugar con la muerte. Por eso yo siempre voy a estar agradecido a los gobernadores en estos tiempos, que como la mayoría nos han apoyado".

Asimismo, destacó las medidas económicas y sanitarias que tomaron durante su gestión: "Veníamos preparados para impulsar la economía y el trabajo y todo eso lo tuvimos que restringir por recomendación de los que sabían: la OMS, los infectólogos, los médicos. En estos tiempos de pandemia nunca dudamos que lo que había que cuidar era la salud, y a los primeros que teníamos que proteger eran los más débiles. 'Primero los últimos', decíamos. Todos ellos fueron objeto de atención. Llegamos a todos. Había 9 millones de personas que recibieron el IFE que la Argentina no sabía ni a qué se dedicaban esas personas. Llegamos a ellas. 9 millones de personas desconocidas por el estado. Y llegamos también a los trabajadores formales con el ATP".

Por otro lado, el jefe de Estado manifestó su preocupación por la falta de federalismo en la Argentina: "También nos preocupaba que la Argentina se federalice. No es justo vivir en una Argentina Periférica y una Central. Debemos preocuparnos por todos. Creamos el grupo de gobernadores del norte grande para ir escuchando los problemas que ese norte tiene. Cuidamos la salud, la educación".

Luego, señaló que el futuro y presente del país es de crecimiento, aunque apuntó a la inflación y a los formadores de precios como dos conflictos: "Y ahora viene una etapa donde la recuperación empieza a sentirse. El empleo no para de crecer. Tenemos problemas de inflación, seguimos trabajando. Más allá de que los precios de alimentos internacionales han subido, hay un aumento desmedido producto de la voracidad de los formadores de precios en la Argentina. Es momento de pensar en los demás, en una Argentina más justa".

Sobre sus dichos de que tenía un "gen revolucionario", el Presidente aclaró que "la idea del gen revolucionario, saben todos que soy un reformista que odia la injusticia y desigualdad. Y gracias a dios que mantengo vivo ese gen que no me hace conformarme con eso. Todos saben que soy un hombre de la ley igual". "Nuestro objetivo es dignificar el trabajo. Dar trabajo, no planes sociales", agregó.

Por último, se refirió a los problemas de cambio climático y del medio ambiente: "¿Cuándo vamos a parar y empezar a cuidar al mundo? Está muy degradado por la humanidad. La pandemia nos da una oportunidad de repensar todo. No podemos vivir en un mundo donde nos quedamos sin agua en el Río Paraná. Sin riego a la producción. Hasta cuándo vamos a seguir degradando eso. Necesitamos construir una sociedad que nos incluya a todos. Donde todos tengamos un rol que cumplimos, y seamos premiados por eso".

Plan de trabajo registrado

Según el gobierno, el régimen se denomina “Plan para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social” e involucra a 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales en el sector agrícola.

El presidente llegó esta mañana al aeropuerto de Concordia, donde fue recibido por el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet. En esa provincia el mandatario nacional presentará el plan.

Fernández viajó junto a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Agricultura, Luis Basterra. Además lo acompañan la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

“La medida compatibilizará la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado”, aseguró la comunicación oficial, agregando que “alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios”.

En las zonas rurales, suele darse la contradicción entre la obligación de los empleadores de contratar personal cumpliendo con las normativas y la resistencia de los posibles empleados, que en ocasiones tienden a evitar la registración formal como trabajadores por temor a perder los beneficios de la ayuda social que ofrece el gobierno a través de distintos programas.

Trabajo rural, uno de los sectores a los que apunta la medida

La medida que anunció el presidente Alberto Fernández apunta a establecer una garantía que resuelva la disyuntiva.

“De esa forma, se establecerá una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, percibiendo como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social”, explicó el Gobierno.

En la zona donde se anunció la medida, los empleados representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de todo el país.

“El objetivo de la iniciativa tiene como eje central el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales”, añadieron finalmente la comunicación del gobierno nacional.