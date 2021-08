Festejos en Olivos: la oposición presenta hoy el pedido de juicio político contra Alberto Fernández (firma legisladora entrerriana)

Tras la difusión de la foto que confirma la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos y durante la etapa más restrictiva de la cuarentena, referentes de la oposición presentarán mañana un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, quien aparece en la foto del festejo.

En la imagen se puede ver a la pareja alrededor de una mesa rodeada de sus asesores sin mantener la distancia y sin ningún tipo de protocolo. El Gobierno, por ahora, decidió llamarse al silencio.

“Este es el final de un camino de obscenidades”, dijo Mario Negri en una entrevista televisiva con LN+.

“Yo no soy francotirador que pide juicios políticos todos los días. Por eso he analizado esto con cuidado. Hoy vemos que la gota rebalsó el vaso. Estamos trabajando en el pedido de juicio político al Presidente. Hablé recién con Cristian Ritondo (jefe del bloque de Pro) y me dijo que está de acuerdo en acompañar”, adelantó el cordobés.

“Tengo la decisión tomada porque, aunque sé que no tenemos número, porque se precisan dos tercios y el kirchnerismo bloqueará todo, queremos que el Congreso debata esto. Que se den explicaciones, que se defienda el accionar del Jefe de Estado si es que pueden”, agregó Negri. “Se ha deshonrado al país. Si un presidente no peronista hacía todo esto lo estarían rajando”, finalizó.

El diputado Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, acompañado por otro grupo de diputados de su bancada anticipó que hoy también hará la presentación correspondiente si la Casa Rosada no ofrece una explicación al respecto.

“Espero el gobierno fije posición urgente por la foto que denotaría reunión infringiendo decretos propios mientras la ciudadanía estaba encerrada. Ante silencio que otorga si no desmienten urgente mañana [por hoy] pediré Juicio Político al presidente”, anticipó. La iniciativa sería acompañada, en principio, por sus colegas de bloque Luis Petri y Jorge Enríquez.

Difícilmente prospere en la Cámara de Diputados una iniciativa de estas características porque, según establece la Constitución Nacional, se requieren los dos tercios de los votos para que sea aprobada y Juntos por el Cambio no cuenta con el número por sí mismo.

En tanto, la mesa nacional de Juntos por el Cambio emitió esta noche un comunicado en el que expresó su “absoluto repudio” a la conducta del presidente Fernández.

“Mientras los argentinos que no cumplían con el aislamiento social y obligatorio eran perseguidos y sometidos a consecuencias de carácter penal, el Presidente participaba de festejos y encuentros sociales en la Residencial Presidencial de Olivos violando los decretos de necesidad y urgencia dispuestos por el mismo Poder Ejecutivo que él encabeza”, expresaron Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

“Estamos hablando de una conducta que no puede ser pasada por alto si se considera que se trata de quien ocupa el cargo de máxima autoridad política del país. Es una clara muestra de cómo algunos dirigentes políticos actúan como si pertenecieran a una casta privilegiada y una irresponsabilidad que merece ser condenada”, finalizaron.

Dirigentes y precandidatos de Juntos por el Cambio se sumaron al coro de críticas

“La pérdida del valor de la palabra presidencial es inconmensurable. Como el daño que le hacen al país. Me niego a creer que sea el gobierno que merece la Argentina”, reprochó el diputado radical Ricardo Buryaile. En similar sentido se expresó su colega Facundo Suárez Lastra, precandidato a renovar su banca.

“Se naturalizó tanto la inmoralidad, que al lado de los bolsos de López, los millones mal habidos de la familia Kirchner, los cuadernos de las coimas, esta foto solo agregaría una vergüenza más. Las elecciones están entre otras cosas para castigar esto”, asestó.

“Si una imagen vale más que mil palabras, justo ésta es la foto que no debía mostrar el poder en Pandemia. Lamentable”, fustigó, por su parte, la también radical Carla Carrizo, precandidata a renovar su banca por la Capital.

También la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto criticó que el propio presidente Fernández haya violado el aislamiento obligatorio. “Cuando el cinismo se resume en una imagen -asestó, al referirse a la fotografía-. Nunca entendió el dolor que teníamos los argentinos en ese momento”. Suarez Lastra dijo: “Se naturalizó tanto la inmoralidad, que al lado de los bolsos de López, los millones mal habidos de la familia Kirchner, los cuadernos de las coimas, esta foto solo agregaría una vergüenza más. Las elecciones están entre otras cosas, para castigar esto”.

En el proyecto de resolución, los firmantes de la oposición sostienen: “El artículo 53 de la Constitución Nacional otorga a esta Cámara la facultad de acusar ante el Senado al Presidente de la Nación por mal desempeño o por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones”.

Y continúa: “Es en ejercicio de esta facultad que vengo a proponer a este cuerpo el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, por las causales de mal desempeño en la gestión de la pandemia que ahora se suma a la comisión de un delito común, pero de extrema sensibilidad para todos los argentinos, de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal”.

En primer lugar, lo acusan de haber “incurrido en mal desempeño de la gestión de la pandemia”. Además, sostienen que el Presidente debía “garantizar la adquisición de todas las vacunas necesarias para inmunizar a la población”, “la vida y la salud de los habitantes del país y que para ello sacrificaría todo otro objetivo nacional” y “que se cumplieran las normas sanitarias en sentido estricto”.

Sin embargo, consideran que aquellas garantías no fueron cumplidas. “La política en materia de salud ha sido llanamente mala y cargada de irregularidades que el tiempo y la justicia terminarán por aclarar en los correspondientes tribunales. En este caso, corresponde solamente mostrar el mal desempeño de la política de salud, después de la cuarentena más larga del mundo, cuenta con más de 5.050.000 de personas contagiadas (...); y más de 108.000 muertos (...), revelando con absoluta y mortificante claridad que la gestión de la pandemia fue desastrosa”, indica el escrito.

Por otro lado, enumeran “ilegalidades que cometió la administración” de Fernández.

Entre ellas, recuerdan “la implementación de un vacunatorio VIP, en la que el mismo presidente recibió la vacuna ‘saltándose la fila’, cuando ni los médicos estaban vacunados”.

También citan “la utilización política de la vacuna”, “la falta de vacunación de los menores con comorbilidades”, “la opacidad en las contrataciones del Estado” de las vacunas, la “especulación política de la compra de vacunas”, “negociados con los amigos del gobierno nacional y del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quienes (al efecto) resultan ser titulares de laboratorios”.

Comisión investigadora en Diputados

Para analizar el comportamiento presidencial, el diputado Cristian Ritondo propone crear una Comisión Investigadora que esté integrada por nueve miembros, que serían designados a propuesta de los bloques, respetando la proporción en que están representados en la Cámara.

Los cofirmantes son Carmen Polledo, Mario Negri, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Soher El Sukaria, Alicia Fregonese, Pablo Torello, Hernan Berisso, José Luis Patiño, Gisela Scaglia, Mercedes Joury, María Lujan Rey, Adriana Ruarte y Martín Maquieyra. La presentarán este viernes a primera hora.