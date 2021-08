Carrió pensó en irse del país tras las acusaciones sobre su cumpleaños en cuarentena (mención a diputado entrerriano)

La líder de la Coalición Cívica señaló hoy que “no se pueden comparar situaciones”, en referencia a la celebración de la primera dama; “Me sentí herida”, lamentó tras ser denunciada por su festejo en diciembre con 70 invitados.

En una de las fotos, en la que se ve a Carrió junto a Pablo Torello, Elisa Carrió, Marcela Campagnoli y Mario Barletta, durante el festejo, también aparece el diputado nacional por Entre Ríos, Atilio Benedetti.

Un día después de ser denunciada por el festejo de su cumpleaños en diciembre de 2020, en plena cuarentena y con más de 70 invitados, Elisa Carrió respondió hoy que “no se pueden comparar situaciones”, en referencia a la celebración en Olivos de la primera dama, que generó un fuerte cuestionamiento político al presidente Alberto Fernández.

“Ayer me sentí herida”, se lamentó la líder de la Coalición Cívica en una entrevista con Radio Mitre, al hablar de la denuncia que radicó el viernes el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten contra Carrió y el expresidente Mauricio Macri “por el delito de violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia previsto en el artículo 205 del Código Penal y de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal”.

“Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país, esta gente no reconoce ni siquiera que hayas respaldado las medidas”, señaló Carrió luego de haber sido denunciada ayer. “No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro, porque había cumplido con todo”, confesó la líder de la Coalición Cívica.

“Yo no soy golpista, le pido al Gobierno y a los kirchneristas, que respeten la vida privada de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que hemos acatado todo”, reclamó Carrió. La exdiputada ahondó en su buena conducta durante la pandemia y en relación a ello destacó: “No me vacuné, no me fui del país, no pedí turno anticipado, y estaba entre la vida y la muerte por los problemas de salud que tengo”.

La denuncia

Ayer el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten radicó una denuncia contra Carrió y el expresidente Mauricio Macri “por el delito de violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia previsto en el artículo 205 del Código Penal y de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal”.

El letrado denunció a Carrió por el festejo en su chacra de Capilla del Señor. “Celebró su cumpleaños con una fiesta en su casa de Capilla del Señor en la que hubo unos setenta (70) invitados, folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo”, resaltó el abogado en el escrito presentado.

“Como surge de la información periodística recabada, la normativa sanitaria fue burdamente violada por la anfitriona y por sus asistentes, quienes dicho sea de paso, se encontraban legal y moralmente más obligados que cualquier ciudadano a dar el ejemplo, pues muchos de ellos ocupan puestos de relevancia en la función pública”, completó Kalbermatten.