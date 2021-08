Coronavirus en Argentina: informan otras 153 muertes y 5.807 casos positivos (cifras de Entre Ríos)

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes otras 153 muertes y 5.807 nuevos casos de coronavirus en todo el país. Así, Argentina acumula 111.270 víctimas mortales y 5.167.733 contagios desde el inicio de la pandemia.

De los últimos fallecidos, 25 residían en Santa Fe; 22 en Salta, 19 en Córdoba, 15 en Corrientes, 13 en Tucumán, 11 en Mendoza, nueve en provincia de Buenos Aires, siete en San Luis, seis en La Pampa, cinco en Ciudad de Buenos Aires, cuatro en Río Negro, tres en Jujuy; dos en Chaco, Entre Ríos, Formosa, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero, y uno en Chubut y Tierra del Fuego.

De las 209.668 personas que se encuentran cursando la enfermedad, 2.872 permanecen internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El nivel de ocupación de camas es de 47,7% en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 46,1% en el resto del país.

La provincia de Buenos Aires, con 1.475 casos, es el distrito que más contagios reportó en el día, seguida por Córdoba (939), Tucumán (720), Capital Federal (346), Santa Fe (287) y Mendoza (216).

Luego se ubicaron Catamarca (194), Salta (192), Chubut (164), Chaco (145), Santiago del Estero (125), Entre Ríos (122), Río Negro (119), Formosa (104), La Pampa (101) y Neuquén (100).

Completaron el parte diario Misiones (98), Jujuy (90), La Rioja (83), San Juan (66), San Luis (62), Tierra del Fuego (28), Santa Cruz (19) y Corrientes (12).

En las últimas 24 horas se realizaron 97.114 testeos, con una positividad del 5,9%.

Mientras tanto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó que si bien se detectaron cinco casos de variante Delta sin nexos con viajeros, “esto no es suficiente para indicar que "la circulación comunitaria esté instalada”, aunque admitió que “es una cuestión de días que comience a ocurrir".

"En la Ciudad de Buenos Aires ya reportamos cuatro casos sin nexo con viajeros y uno más que tenía vínculo con una de estas personas; es decir que en total son cinco personas", señaló en su reporte semanal.

Por tratarse de casos en los que no se pudo detectar el vínculo epidemiológico con viajeros, el ministro sostuvo que "esta es la antesala de la circulación comunitaria porque quizás no pudimos encontrar el nexo pero estuvo". "Por estos casos no podemos determinar aún que la circulación comunitaria esté instalada pero es una cuestión de días que esto comience a ocurrir", insistió.

En ese sentido, aseguró que "desde que comienza a circular y toma una preponderancia relevante y empieza a generar un aumento de casos pasan entre dos a seis semanas", por lo que destacó la importancia de "acelerar la vacunación y completar al máximo los esquemas sobre todo en los grupos más vulnerables".

Consultado sobre si las aperturas anunciadas en la Ciudad de Buenos Aires pueden dar marcha atrás frente a un avance de la variante Delta, indicó que "cada etapa está condicionada por la situación epidemiológica".

"Lo que se sabe por experiencia internacional es que cuando se llega al 50% de la población vacunada con dos dosis la cobertura es significativa frente a la variante Delta y cuando se llega al 70% lo que se ve es que la ola empieza a decrecer", sostuvo.

Y explicó que si se alcanza ese nivel de inmunización antes de que predomine la variante Delta "seguramente no habrá que modificar en nada este plan de seis fases de apertura", pero en caso contrario "iremos viendo semana a semana qué decisión tendremos que tomar".

Sobre las restricciones y aperturas para viajeros, Quirós afirmó que "hay que tener en cuenta la situación de cada país; no es lo mismo el ingreso a un país como la Argentina que está logrando demorar la circulación comunitaria de Delta, que uno donde ya es predominante esta variante; aquí todavía hay que continuar controlando la circulación comunitaria".

En la Ciudad de Buenos los casos de coronavirus vienen descendiendo hace 14 semanas y la media móvil de los últimos siete días de contagios diarios es de 400.

Más casos de Delta en Córdoba

La provincia de Córdoba registró diez nuevos casos de la variante Delta, por lo que ya son 73 los positivos con esa cepa, de los cuales, según la información oficial, nueve están relacionados a casos positivos registrados recientemente y uno corresponde a una persona proveniente de Estados Unidos.

En tanto, la cartera de Salud local trabaja en tratar de determinar el nexo epidemiológico de dos afectados que, en principio, no habrían mantenido contacto con las personas identificadas como portadoras del virus ni con los contactos estrechos.

El primer caso de la variante Delta en Córdoba fue notificado el 29 de julio, un viajero que vino del Perú y que el pasado domingo murió luego de estar dos semanas internado;y lo mismo ocurrió con una familiar un día después: ambos presentaban comorbilidades y no estaban vacunados.

Ahora, por los nuevos casos notificados, alrededor de 30 personas se encuentran en aislamiento preventivo.

En cuanto al último informe emitido por el ministerio de Salud local, con respecto a la situación epidemiológica, desde el inicio de la pandemia hasta hoy son 504.019 los casos positivos registrados de Covid-19 y 6.575 los fallecidos por esa causa.

La ocupación de las camas críticas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para tratamiento de coronavirus es del 20,7%, con 728 pacientes internados, entre ellos 166 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, el 22,8%.