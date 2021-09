Recta final a las PASO: Alberto Fernández pidió militar el voto y dijo que hay en juego "dos modelos de país" (mención a Bordet)

Faltando menos de dos semanas para las PASO el presidente Alberto Fernández reunió a las tropas del Frente de Todos, a las cuales arengó en la recta final de cara a las legislativas y a quienes pidió "sacar la militancia a la calle" para "demostrar" que están en condiciones de "gobernar el tiempo que haga falta".

En este marco, aprovechó para unificar el discurso y, bajo la premisa de "El país que queremos" contraponer "dos modelos de país en pugna".

"Estas dos semanas quería que tengamos en claro qué queremos decirles a los argentinos y a las argentinas después de todo el ruido que han hecho. Miraba que la oposición decía que no tiene voluntad de dialogar con el Gobierno porque hay dos modelos de país en pugna. Estoy de acuerdo, por primera vez les doy la razón", dijo el Presidente a los intendentes, gobernadores, precandidatos y dirigentes de la coalición reunidos en Tecnópolis.

Y agregó: "Que lo que hicimos no caiga en saco roto por el canto de sirenas de lo que destruyeron el trabajo". En un discurso del que fue único orador y en donde unificó federalmente la prosa para los propios, Alberto Fernández le pidió a los integrantes del Frente de Todos que transmitan "una explosión de confianza en los argentinos", de cara a las PASO y las elecciones legislativas.

El Presidente dijo que “ya empezó un tiempo distinto y tenemos que elegir qué camino queremos seguir”. Además de un discurso endurecido, en la previa del acto distintos spots publicitarios del oficialismo mostraban al expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense devenida en precandidata a diputada porteña María Eugenia Vidal, acompañados por varias frases entre las que se leían “ellos no creen en tu bienestar”, "ellos no creen en la educación pública", o "ellos no creen en cuidar la vida", entre otros.

Como contraposición a ese "ellos", el "nosotros" que presentó el Jefe de Estado se resumió en el slogan de campaña del Frente "La vida que queremos". En esta línea, a las caras de Macri y Vidal se sucedían en las mismas pantallas del predio datos económicos en una clara muestra de recuperación, como capacidad instalada y construcción, además de destacarse el operativo de vacunación contra el coronavirus.

“Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente e igualador, que cree profundamente en la democracia y las instituciones de la República. Hay otro país que no cree en la justicia social, que cree que cada uno debe salvarse solo y por eso hablan de mérito y meritocracia, que se llena la boca hablando de República pero arma mesas judiciales para perseguir opositores, que generó la mayor decadencia económica, que generó el endeudamiento que vivimos y la obligación de pagarlo en el tiempo que propusieron”, señaló.

En este marco, el Jefe de Estado remarcó: “Nosotros no nos disfrazamos para este momento”. A diferencia de los últimos actos del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no concurrió al predio.

No obstante, desde el entorno de la exmandataria destacaron que "Cristina siempre está presente".

"Se hizo en Tecnópolis, un lugar pensado y llevado adelante por ella", argumentaron. Entre la primera fila de asientos acompañaron al jefe de Estado los candidatos a legisladores y legisladoras por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, y por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro y Gisela Marziotta.

De manera virtual se conectaron todos los candidatos a diputados y senadores del Frente de Todos en las 24 jurisdicciones y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gustavo Melella (Tierra Del Fuego), y Juan Manzur (Tucumán).

También formaron parte del acto de manera remota los vicegobernadores de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, y de San Juan, Roberto Gattoni. También estuvieron presentes la mayoría de los ministros y ministras que conforman el Gabinete nacional.