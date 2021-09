Para Rogelio Frigerio, el gobierno apuesta a que haya poca participación en las PASO

El ex ministro del interior durante el gobierno de Mauricio Macri advirtió que la Dirección Nacional Electoral no está publicitando la obligatoriedad de emitir el voto el domingo 12 de septiembre.

Acinco días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el ex ministro del interior de la gestión de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, señaló que la Dirección Nacional Electoral (DINE) “no está difundiendo” publicidad audiovisual para remarcar la obligatoriedad de concurrir a las urnas ese día y advirtió que es “inédito en la historia de la democracia”.

“Hay un dato inédito en lo que va de la historia de la democracia, pero hasta ahora no se ven las publicidades que la Dirección Nacional Electoral siempre hace antes de las elecciones, explicando qué se vota, que es obligatorio ir a votar y quiénes deben hacerlo. Eso brilla por su ausencia”, indicó Frigerio, actual pre candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en Entre Ríos, durante una entrevista en LN+.

El ex funcionario subrayó que en las elecciones que se celebraron en lo que va del año en distintas provincias la participación “no superó el 65%” y consideró que eso favorece al oficialismo. Al ser consultado sobre si cree que el gobierno promueve intencionalmente la apatía hacia la elección expresó: “no tengo dudas”.

“Yo creo que cuanto más podamos convencer a la gente de que vaya a votar, más chances tenemos de equiparar la relación de fuerzas en el Congreso”, indicó Frigerio. En ese sentido, el ex ministro apuntó como objetivo a discutir la mayoría que ostenta el peronismo en la Cámara de Senadores. “Dependerá de cuánta gente vaya a votar” sostuvo a cerca de la posibilidad de que “se le complique la posibilidad de la mayoría o de quorum propio en el Senado”.

“No es verdad que esta elección es menos importante que la del 14 de noviembre. Muchas veces las primarias terminan condicionando lo que ocurre en la general, así que este 12 de septiembre nos jugamos el futuro tanto a nivel nacional como de cada una de las provincias”, remarcó Frigerio.

Frigerio apuntó contra el gobierno por la inflación

Por otro lado, el candidato entrerriano cuestionó la política monetaria del gobierno de Alberto Fernández, al advertir que acrecienta la inflación. “Si el Banco Central es casi la principal fuente de financiamiento del tesoro, ya sabemos cómo termina eso, en más inflación”, sostuvo.

En esa dirección el ex funcionario macrista resaltó que “la inflación no es un fenómeno mundial, sino que la Argentina es uno más de esos diez países con inflación del mundo, o menos”. “El resto aprendió de los errores del pasado, que es lo que no termina de hacer la Argentina porque le falta sentido común, tiene mala praxis en el Gobierno y antepone la cuestión ideológica a la lógica”, agregó.