Alberto Fernández recibió a los infectólogos antes de la elección (presencia de médico entrerriano)

A un día de las PASO y tras una relación que mutó de ser aliados clave para sostener las medidas más duras durante la cuarentena por el coronavirus a las críticas por el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, el presidente Alberto Fernández recibió este mediodía al grupo de infectólogos que lo asesoró desde el inicio de la pandemia.

El mandatario y los especialistas compartieron un almuerzo en el que también estuvieron la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Según informaron fuentes oficiales, los infectólogos que almorzaron al aire libre en Olivos con el Presidente y sus funcionarios más cercanos fueron Pedro Cahn, Eduardo López, María Marta Contrini, Carlota Russ, Angela Gentile, Mirta Roses, Luis Cámera, Javier Farina, Pablo Bonvehí, Gonzalo Camargo, Pascual Valdez y Gustavo Lopardo.

No trascendieron fotos del encuentro. La reunión, que el Gobierno definió como la posibilidad de agradecerle a los especialistas su ayuda durante la pandemia, es un intento del Presidente de volver a acercarse a quienes fueron sus aliados durante todo el 2020.

Es que Fernández mantuvo contacto permanente con los infectólogos y fueron ellos su fuente de consulta previo a cada anuncio de continuidad de la cuarentena, que comenzó en marzo del año pasado.

El caso más significativo del distanciamiento entre el Presidente y los infectólogos es el de Pedro Cahn, quien participó en más de un anuncio del mandatario y era constantemente mencionado por él, pero no tuvo otra opción más que salir al cruce tras el cuestionado festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la residencia de Olivos en tiempos de restricciones.

"Estuve varios meses sin ver a mis nietos y a mis hijos y todos hemos padecido. Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. Está mal no cumplir el protocolo, sea quien sea", cuestionó Cahn durante una entrevista con CNN radio.

Y agregó que "quien debe reflexionar es quien no ha hecho las cosas como corresponde", en referencia al Presidente.

Poco después el que apuntó contra el Gobierno fue Eduardo López, pero sus críticas fueron al plan de vacunación: "Tener 5 millones de vacunas en heladeras es una barbaridad, un fracaso del sistema", sentenció.

También afirmó que "la mejor vacuna es la que está colocada en un brazo, y la peor es la que no se coloca. Es una materia aplazada, no con 1, sino con cero".

También cuestionó que "los vacunatorios los sábados y domingos atienden poco o están cerrados. Argentina tiene la necesidad y la obligación de aumentar el ritmo de vacunación".

Tras el distanciamiento, ahora el Gobierno buscó mostrarse cercano a los profesionales que en el comienzo de la pandemia fueron convocados para respaldar las decisiones sanitarias y las restricciones impuestas por la cuarentena.