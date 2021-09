Gabinete: con críticas a Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández tomó juramento a sus nuevos ministros (mención a vocero entrerriano)

El presidente Alberto Fernández tomó juramento a los nuevos ministros del gabinete. Antes de proceder a la ceremonia formal, el mandatario hizo una autocrítica por la derrota electoral en las PASO, anticipó medidas económicas y criticó a Horacio Rodríguez Larreta, sin nombrarlo, cuando se refirió a los que quieren eliminar las indemnizaciones.

“Quiero dedicar un minuto para hacer algunas reflexiones. El domingo pasado, el pueblo dio un veredicto y yo expliqué que sabemos escuchar las demandas populares. Dije que iba a tomar cuenta de los reclamos, de qué cosas habíamos hecho mal, en realidad, a lo largo de la semana escuché a muchos. Quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó”, dijo Fernández, al comienzo del acto.

Y continuó: “A veces, cuando la gente no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros porque algo habremos hecho mal. Nosotros debatimos de cara a la gente, debatimos nuestras diferencias, que siempre tienen un sentido único que es superar instancias y tratar de estar mejor. Los debates nunca me han preocupado. Me preocupa más un movimiento político que discute y reflexiona”.

Además, el mandatario mencionó su fin de semana en La Rioja: “ Fue un día realmente de reflexión, pude tomar distancias de muchas cosas y pensar en lo que se viene, que tiene que ver con decisiones que vamos a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales teníamos previsto tomar de antemano, que tienen por objeto dar respuesta una parte del electorado argentino que la pandemia lo ha afectado y el crecimiento no ha llegado a ellos con la velocidad que uno quisiera”.

Fernández, en tanto, apuntó contra la oposición. “Quieren que los que trabajan tengan empleos en el que nadie los indemnice, no somos parte del país que quiere seguir con la concentración”, sostuvo el Presidente, en referencia a las últimas propuestas de Juntos por el Cambio.

Quien había hecho mención a las indemnizaciones había sido Horacio Rodríguez Larreta justo antes de las elecciones del 12 de septiembre. Fue cuando propuso cambiarlas por un seguro “como ocurre en algunos sectores de la construcción”.

El Presidente también cuestionó al macrismo y su gestión entre 2015 y 2019 por su “desinterés” en la salud y en la educación y lo ejemplificó con una vacuna que había dejado de fabricarse, según explicó, en 2017 y se retomó ahora.

Juan Manzur, jefe de Gabinete

Tras dejarle la gobernación de Tucumán a su vicegobernador, Osvaldo Jaldo, luego de negociaciones que involucraron a Fernández, a Cristina Kirchner y a Sergio Massa, Juan Manzur jura como el nuevo jefe de Gabinete, desde el Museo del Bicentenario.

Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores

El rol de jefe de ministros lo libera a Santiago Cafiero, quien, tras haber sido removido, asume hoy como titular de la cartera de Relaciones Exteriores y Culto.

En tanto, en plenas funciones desde la cumbre de la Celac en México, Felipe Solá se enteró que dejaría su cargo de canciller y tuvo una reacción abrupta al abandonar la reunión.

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad

Aníbal Fernández pasó de su puesto de interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para convertirse en el nuevo ministro de Seguridad. Tomará el lugar de Sabina Frederic, quien fue blanco de críticas durante toda su gestión.

En el último tiempo, la funcionaria fue cuestionada con dureza a raíz de haber dicho que “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido” que la Argentina.

Julián Domínguez, ministro de Agricultura

Julián Domínguez juró como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, relevando del cargo a Luis Basterra.

Jaime Perzyck, ministro de Educación

Dentro del ministerio de Educación, ingresó Jaime Perzyck, en lugar de Nicolás Trotta, uno de los ministros más cuestionados durante la pandemia por coronavirus por la falta de clases presenciales.

Daniel Filmus, ministro de Ciencia

Daniel Filmus será el nuevo titular de Ciencia, Tecnología e Innovación, en reemplazo de Roberto Salvarezza. El flamante ministro dejó el cargo de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Juan Ross, secretario de Comunicación y Prensa



Además, Juan Ross será el encargado de la secretaría de Comunicación y Prensa, tras la renuncia indeclinable de Juan Pablo Biondi, el primero en abandonar el gabinete tras los resultados de las PASO.

Lo hizo luego de haber sido apuntado por Cristina Kirchner en su carta. “¿El vocero tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio”, había disparado la vicepresidenta, el pasado jueves.

Del acto participaron los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales como Hugo Moyano y Héctor Daer y miembros del Gabinete.