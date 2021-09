Ambientalistas acusan a Entre Ríos por "complicidad" en los incendios de los humedales

Desde la Multisectorial en Rosario exhortaron al gobernador Omar Perotti y al intendente Pablo Javkin a llevar a tribunales la responsabilidad de la Municipalidad de Victoria en los siniestros que devastan las islas vecinas.



Las llamas ardiendo a la distancia, devorando hectáreas de islas ante los ojos impávidos de los gobernantes, se han vuelto un paisaje dramáticamente recurrente para los residentes a la vera del Paraná. Pero detrás de tantas fotos repetidas del desastre, lo que algunos de ellos ven es la complicidad del Estado, o al menos, su negligencia para prevenir los focos de incendios que poco tienen de naturales, muchas veces. Los ambientalistas ahora presionan para que los gobiernos hagan su parte.

En una nota que presentaron en la Gobernación de Santa Fe y también en Municipalidad de Rosario, la Multisectorial Humedales Rosario exhortó al gobernador Omar Perotti y al intendente Pablo Javkin a involucrarse en la pelea y llevarla a los tribunales. La demanda apunta contra la provincia de Entre Ríos y la municipalidad de Victoria, en particular, responsable por la jurisdicción sobre las islas que arden a tan escasa distancia de Rosario que el humo suele alcanzar la ciudad cuando sopla en su dirección.

“Humedales que están siendo diezmados por el fuego -más de un millón de hectáreas afectadas en menos de dos años- y por el continuo avance de actividades y emprendimientos que dañan y degradan estos frágiles ecosistemas”, afirman los ambientalistas. Ponen el foco en la localidad entrerriana porque denuncian que hay, por lo menos, cierta “complicidad” en la adjudicación de tierras fiscales a actores privados interesados en explotarlas. Las mismas tierras que luego se encienden.

Tal como explican en un comunicado, el pedido se enmarca en dos pilares fundamentales: “en primer lugar le cabe al Estado en su rol de garante de derechos el generar las denuncias ante situaciones de vulnerabilidad” ya que los ciudadanos, aún organizados, no cuentan “con el tiempo, las herramientas ni el poder económico para hacerlo”. Así y todo, han sido las brigadas de voluntarios las que, más de una vez, han acudido a sofocar las llamas en los humedales.

“Es el Estado quien debe garantizar justicia socioambiental”, enfatizan. Destacan que “los humedales aseguran el acceso al agua, al aire limpio, al alimento y al esparcimiento. Por ende a la salud y a la vida. Son hábitat de miles de especies animales y vegetales y por consiguiente reservorio de biodiversidad, y están ligados a nuestro derecho constitucional a vivir en un ambiente sano, digno y diverso”.

En segundo lugar, sospechan que tanta inacción por parte de las autoridades políticas no puede ser casual, aunque esto no le quite responsabilidad penal a quienes les cabe. “Si bien hay individuos que devastan el humedal de múltiples modos, sobra evidencia que nos permite a afirmar que estos individuos están siendo ‘habilitados’ por el gobierno de Entre Ríos y el municipio de Victoria”, acusan.

Ponen, como ejemplo, la construcción de terraplenes ilegales de metros de alto y kilómetros de largo -obras que implican meses de ejecución, uso de maquinaria pesada y personal a cargo- que no pueden pasar desapercibidos. Todo ello “está matando al delta del Paraná”, afirman desde la Multisectorial. De ahí que la movida no se limite a Rosario ni a las autoridades locales y provinciales y hasta el Concejo Municipal donde también dejaron una copia de la nota.

“Somos parte de un nuevo comienzo. Un comienzo que empieza restableciendo una democracia auténtica. Generando alianzas en territorio. Debatiendo juntos soluciones posibles. Aunando fuerzas aún en la desesperanza”, afirma la nota. Y llama no solo a replicar la movida en Villa Constitución, donde la agrupación local Salvemos los humedales Villa Constitución coordinan acciones con los rosarinos, sino también a otros municipios afectados, como San Lorenzo, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco.

Todavía más allá, la MH Rosario, que trasladó su proclama en defensa de estos ecosistemas hasta suelo porteño con una caravana de kayaks descendiendo el Paraná en agosto pasado para marchar hasta el Congreso Nacional, ahora quiere que la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia se plieguen a la movida. Y no solo apuntar contra Victoria pero también el municipio entrerriano de Gualeguay. Incluso, entienden, que algunas de estas organizaciones vecinas podrían querer demandar la misma acción de responsabilidad a Santa Fe, aunque ellos no lo hacen.

En el caso de la Multisectorial rosarina, el vínculo con la administración de Javkin es intermitente, con una desigual atención sobre pedidos concretos que les formulan. Un ejemplo fue, por caso, la apertura de un acceso al río para los pescadores locales. Con la Gobernación, la relación es menor aún, y hasta terminó en roce por una movida propagandística del perottismo. Como sea, a lo que aspiran ahora es a generar una reacción política con esta suerte de “cambio en el tablero”, como lo grafican.