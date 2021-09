El paso de planes a trabajo, por dentro (mención a Entre Ríos)

Desarrollo Social elabora un cronograma de paso al empleo en sectores como Construcción y Gastronomía. Una parte del millón cien mil personas con Potenciar Trabajo pueden sumarse.



El Gobierno Nacional avanza en el programa de transformación de planes sociales en empleo con un cronograma de actividades nuevas que se sumarán a la incorporación de trabajadores. En este sentido, según supo Página I12, se esperan anuncios en la materia para los próximos días, dado que el Presidente Alberto Fernández pidió celeridad en la concreción de los esquemas.



En principio, tomando como base piloto la migración al trabajo de aquellos beneficiarios del Potenciar Trabajo a la cosecha, el Ministerio de Desarrollo Social tiene en carpeta sumar dos sectores nuevos que podrían recibir trabajadores: la referencia es para los rubros de la Construcción y, en menor medida, la Gastronomía. En esa tarea comparten análisis y trabajo con el Ministerio de Trabajo.



En el Gobierno se encargan de aclarar varios puntos de lo que se viene. Primero, que el sector de la población pasible de traspaso es aquel que hoy cobra los cerca de 14.500 pesos del Plan Potenciar Trabajo. Un universo de 1.100.000 personas. De ese total, no todos migrarán porque, de hecho, ya están trabajando en empresas o cooperativas, y ese plus les permite alcanzar un salario de base. Ergo, el objetivo es posible de realizarse, según la visión del Gobierno.



La segunda variable importante es, claramente, que la economía no se detenga. Para que el sector privado absorba trabajadores, debe tener una reactivación que hoy es importante sólo en algunos sectores. En este caso, el de la construcción es uno de ellos. El otro es la industria, pero allí ya los procesos requieren de una capacitación que complica el traspaso directo.



“Se está trabajando de forma articulada, sector por sector, buscando la forma en cada caso”, detalló a este diario un importante funcionario de la Casa Rosada. Es que la cartera que conduce Juan Zabaleta ya está en contacto casi diario con los sectores de la economía popular, sindicatos y empresas, para diagramar el potencial traspaso. Otro de los que mira de cerca el tema es el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien en la última conferencia de prensa en la que se especificaron los alcances de la suba del piso de Ganancias, expresó que “la gente no quiere planes, quiere trabajo”. Políticamente, esta idea es compartida por los movimientos sociales y la CGT, actores centrales del asunto.



"Si no generamos condiciones de desarrollo, podemos dictar todas las leyes que se nos ocurran y no vamos a resolver el problema. Las leyes que tenemos que dictar son aquellas que favorezcan el desarrollo. Ahora, el tema de convertir los planes es un trabajo que ha encarado muy bien el ministro Zabaleta. Iremos resolviendo para, de a poco, ir incorporando estos sectores a los trabajos formales", expresó Moroni. Y agregó que "también creo que hay sectores que se están desarrollando muy bien. ¿Estamos en el paraíso? No, la verdad que no, veníamos muy mal. En el 2018, 2019 nuestros vecinos crecían y nosotros nos caíamos a pedazos y después vino la pandemia. Ahora tenemos que ver la tendencia de lo que estamos haciendo. Hay que apuntar a un proceso de desarrollo, no hay otra solución".



Segmentación y caso testigo



La segmentación de esos trabajadores que están en el Potenciar es clave para encontrar a los que no están trabajando en otra cosa. Hay algunos casos emblema que ya muestran un empleo empalmado con el Potenciar. Algunos ejemplos: Maleza es una cooperativa que produce cosméticos en Lugano. Y está integrada por más de 40 mujeres que perciben el Potenciar para reforzar el sueldo que ya tienen. El plan exige una contraprestación laboral, que en estos casos ya está cumplida. Algo parecido ocurre con Avan, que fabrica respuestos de autos en Pilar. El sector está tan dinámico que hoy ya no tienen stock y producen en ascenso. Otros casos son los de Cooperativas del polo productivo de Quilmes, que tienen el Potenciar y hacen rejas, bancos de cemento o maceteros.



Las fuentes oficiales aclaran que el tema de los planes se toma, en general, como una confusión. Lo único que debe computarse como plan laboral para ser pasible de una migración es el Potenciar Trabajo, no asistencias del Estado como las asignaciones, la AUH u otros programas.



En el Gobierno cuentan que la opción más cercana para el paso de planes a trabajo ya aplicada es la de zafra en Entre Ríos. Hace unos meses, el Presidente viajó a esa provincia para anunciar un esquema que rige desde el 1 de septiembre y por el término de dos años. Ese programa permitió que 250 mil trabajadores temporarios sigan cobrando la asistencia del Estado mientras están trabajando, y que lo mantengan cuando cese la labor. Además, no pierden las asignaciones. De todos modos, como se explicó anteriormente, en la Casa Rosada aclaran que "eso es una base, pero las condiciones se irán viendo según la necesidad de cada sector".