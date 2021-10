Incendios forestales en Córdoba: una familia se despidió de su perro y causó indignación (mención a focos en Entre Ríos)

Ante la llegada del fuego a las zonas pobladas en las provincias de San Luis, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja y Entre Ríos, comenzaron las tareas de evacuación por parte del personal especializado, por lo que las familias dejan atrás sus viviendas, pertenencias materiales y hasta sus mascotas, con la esperanza de que las llamas sean extinguidas y logren volver a sus hogares.

En un móvil de Telefe Córdoba del pasado miércoles, una familia que reside cerca del Cerro Colorado tuvo que abandonar su casa y a su perro al ser evacuados. En el video, se observa a la mascota que corre a los brazos de sus dueños, cuando ellos subían a los vehículos de rescate. Una integrante de la familia se despidió del perro y con desesperación y llanto, le da un último abrazo, con la esperanza de volver a encontrarse.

Por su lado, el movilero del canal le consultó al bombero que ayudó a la familia a subirse al vehículo de rescate sobre cómo se vive abandonar todo. “Es difícil por lo que vos estás viendo”, le respondió, aunque remarcó que lo más importante es preservar la vida. “Vos le dijiste ´no te preocupes que yo lo voy a cuidar´”, le dijo el periodista al agente, a lo que este respondió: “Vamos a parar el avance del fuego”.

Indignación en redes por el abandono del perro

Sin embargo, usuarios de redes sociales no perdonaron a la familia y se mostraron enfurecidos por el abandono de la mascota, mientras que los acusaron de "no tener corazón".

"¿Por qué abandona a su perro en pleno incendio y por qué muestran esto naturalizando el abandono? No me conmueve en absoluto su llanto, no sirvió el factor lástima. No llores, LLEVALO CON VOS. Lo que daría por tener a mi perro de vuelta, por favor, ser desleal nunca es una opción", escribió indignada una usuaria de Twitter.

Otra usuaria manifestó: "Nada justifica dejar un perro en medio de un incendio".