Racing intentará cortar su racha negra en Paraná (enfrenta a Patronato en el Grella)

Racing Club, con el pesado lastre de siete partidos sin triunfos en la Liga Profesional, visitará este sábado a Patronato de Paraná, uno que tiene la necesidad de sumar puntos para engrosar el promedio y no sufrir en la próxima temporada cuando se reanuden los descensos.

El encuentro se jugará en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, ubicado en la capital entrerriana desde las 15.45, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de Fox Sports Premium.

Lejos de la lucha por el título de la LPF, eliminado de la Copa Argentina, lejos de poder llegar a la Libertadores 2022 y arañando el pase a la Sudamericana 2022, Racing atraviesa el peor momento de la temporada y ya suma siete encuentros sin triunfos.

La "Academia" no gana desde el 22 de agosto último (3-0 a Arsenal en Sarandí) y el interinato de Claudio Úbeda, que había arrancado bien, no tambalea porque no tienen con quien reemplazarlo. Ya han surgido nombres para ocupar el cargo como los de Hernán Crespo y Eduardo Coudet, pero si llegan sería para el año venidero.

Mientras continuará Ubeda en el cargo aunque su nivel de autoridad, al menos en el aspecto táctico, se debilita partido tras partido, cuando se observa dar más directivas a los propios jugadores que a él. Racing no contará con el arquero Gabriel Arias (en el seleccionado chileno) y lo reemplazará Gastón "Chila" Gómez, ni con el marcador de punta trasandino Eugenio Mena (desgarrado).

Patronato piensa en otra cosa, la idea es poder aumentar su promedio para la próxima temporada y al equipo de Iván Delfino no le van bien las cosas. De ello solo cabe citar que hace ocho fechas que no gana, desde el 15 de agosto pasado 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Si se toma en cuenta la tabla de promedios para la próxima temporada, la que determinará los descensos a la Primera Nacional, Patronato con un pobre 0.980 apenas supera a Aldosivi con 0,901, todo un motivo de preocupación para el equipo.

En el historial jugaron en solo cuatro ocasiones, dos en Paraná y dos en el Cilindro de Avellaneda, con tres triunfos de Racing y un empate.

PROBABLES FORMACIONES

Patronato: Matías Ibáñez; Leandro Marin, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez y Facundo Cobos; Martín Garay, Fabio Vázquez, Braian Nievas o Héctor Canteros y Matías Pardo; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Racing Club: Gastón Gómez; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo e Ignacio Galván; Carlos Alcaraz, Aníbal Moreno, Nery Domínguez y Gastón Viera; Lisandro López y Enzo Copetti. DT: Claudio Ubeda. Arbitro: Nicolás Lamolina. Cancha: Patronato. Hora de inicio: 15.45 TV: Fox Sports.