La desopilante anécdota de Mauricio Dayub en una entrega de premios: “Me quería ir a mi casa” (actor entrerriano)

Mauricio Dayub participó en decenas de películas, series y obras de teatro. Sin embargo, nadie es inmune a los nervios y estos pueden jugarle a cualquiera una mala pasada. En el caso del actor, un ataque de nervios lo llevó a participar un incómodo momento en plena ceremonia de premios.

Durante una de las inusuales consignas que plantea Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar (Telefe), el actor de Toc Toc reconoció sobre su mala suerte durante el recibimiento de galardones.

“Me inhiben mucho los premios por eso casi siempre trato de tener una copita a mano y el baño es relajar un poco, descomprimir”, explicó, dando comienzo a la primera anécdota.

A pesar de que es adepto a mirar los eventos desde su casa, admitió que no disfruta participando de ellos porque “son mucha responsabilidad”. Como si fuera poco, esto le pasó en su primera gala y eso le sumó mucha más presión.

“Iba al baño cada dos por tres. En un momento ya me había tomado todo lo que había en la mesa y volví a ir al baño pero porque no daba más. Ya me quería ir a mi casa”, explicó.

Y continuó: “No me interesaba ganar perder, quería estar tranquilo. Ya estaba contento con haber ido”.

Estando una vez más encerrado en el baño, comenzó a escuchar los gritos de una mujer. Una de sus compañeras de mesa había ido corriendo a buscarlo porque, mientras se tomaba un break de la tensión de la ceremonia, le dieron la mejor noticia en el peor momento.

Mauricio Dayub había ganado el premio Revelación Masculina del año y lo anunciaron mientras él seguía en el sanitario.

Al salir corriendo para subir al escenario y escuchar los aplausos de los invitados, todos los nervios se disiparon. “Ver las caras de felicidad, de que me lo merecía, me dio mucha tranquilidad”, aseguró.

Aunque ese momento incómodo terminó resultando en una gran anécdota, no fue la única vez que vivió una situación inesperada en plena premiación. En los premios ACE del 2019, Dayub fue nominado al premio de oro por su obra El Equilibrista. Después de una velada cargada del disconfort que le generan tales eventos, fue anunciado como el ganador. Pero antes, hubo un pequeño error.

“Juan Leyrado, que era quien entregaba porque había sido el ganador del año anterior, abrió el sobre y estaba en blanco. Entonces no había ganador”, contó entre risas.

Para solucionar el conflicto, la directora de los ACE se vio obligada a subir al escenario para dar la distinción, ya que había habido un error a la hora de preparar el sobre.

Sin embargo, Dayub recibió una profunda enseñanza de la cómica vivencia. “Uno no sabe bien cómo ser suficientemente agradecido y como decir exactamente lo que uno siente porque los nervios no te dejan. Que no estuviera mi nombre en el sobre me recordó un poco quien soy y de donde vengo”, completó.