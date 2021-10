Larreta vuelve al Interior y suma a Martín Lousteau a su gira nacional para apoyar candidatos (mención a Entre Ríos)

Horacio Rodríguez Larreta encarará, desde el viernes 22, una nueva gira por el Interior del país con el fin de apoyar a candidatos nacionales y provinciales, y, a la vez, difundir su imagen como dirigente nacional. Pero esta vez con una novedad: sumará al senador Martín Lousteau a sus recorridas, un gesto al acuerdo que mantiene con la UCR y, en particular, con el economista.

A ellos se le sumará el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien también viene recorriendo el país junto a Elisa Carrió. La gira de jefe de gobierno comenzará por Córdoba, uno de los grandes escenarios para Juntos por el Cambio – acaso el principal en porcentaje de votos – donde el candidato a senador, Luis Juez, se posiciona para sacar el 50% de votos, o incluso más, y donde el oficialismo se prepara para perder un lugar en la Cámara Alta.

Ese mismo viernes el día comenzará con un desayuno con los candidatos, además de Juez, el radical Rodrigo de Loredo, quien encabeza la boleta de diputados nacionales de JxC. También habrá una conferencia de prensa, y luego una caminata y fotos de Larreta y Lousteau con los candidatos.

También en tierra cordobesa está previsto un encuentro con empresarios y con la Fundación Pensar que preside el candidato a diputado y ex ministro de Turismo, Gustavo Santos. El ex funcionario perdió la interna tras haber armado una boleta sin consenso de Juez ni de gran parte de JxC pero a instancia del ex presidente, Mauricio Macri y con el aval de Mario Negri, quien encabezó la derrotada boleta a senadores.

Juez intentó, hasta último momento, una listad de unidad pero se quedó tocando la puerta de Santos el sábado del cierre de listas. Luego ganó en las PASO. Finalmente, en lo que refiere a la campaña en Córdoba habrá un encuentro con jóvenes.

Luego, Larreta viajará a Santa Fe para un acto con los candidatos en la Universidad del Litoral junto a la Fundación Pensar local. Allí se mostrará con Carolina Losada, la gran sorpresa de las PASO tras ganar la interna de JxC.

También habrá una caminata con candidatos. Lousteau allí llevó una boleta con el radical Maximiliano Pullaro, quien estuvo muy cerca de ganar la interna. La candidatura de Losada puede ser una clave para sacarle el quórum a Cristina Kirchner en el Senado si es que logra ganar la elección general.

El sábado terminará la gira por Entre Ríos: Rogelio Frigerio, el candidato que podría llegar al 60% en la provincia, recibirá a Larreta y Lousteau en Paraná, donde harán una caminata por el centro comercial.

Frigerio viene de hacer campaña el sábado pasado con Diego Santilli en Zárate y en Entre Ríos, donde pasaron gran parte del día en recorridas junto al diputado provincial, Matías Ranzini y el subsecretario Mauricio Colello. Hubo hasta bailes y selfies. La gira terminará en Rosario, donde también habrá una caminata y Larreta con Lousteau se mostrarán con los candidatos locales.