La Cámara de Diputados regresa a la presencialidad con una tregua endeble (mención a Entre Ríos)

El martes la Cámara de Diputados volverá a sesionar con presencialidad total por primera vez desde el comienzo de la pandemia de la covid-19 en 2020. Los diputados volverán a sentarse en el recinto de la Cámara baja en una sesión especial acordada entre el Frente de Todos y el interbloque macrista de Juntos por el Cambio, que tendrá como ejes la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la ley Ovina en medio de un extenso temario sin mayores conflictos.

Una sesión “light” para abrir una tregua entre el oficialismo y la principal bancada opositora en una disputa política parlamentaria que amenaza con recrudecer tras las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

El trabajoso acuerdo llevó algunas semanas de negociaciones tras el frustrado regreso a la presencialidad plena en el Congreso con la fallida sesión del 5 de octubre que logró bloquear JpC, que alineó detrás de sus demandas a otros bloques opositores.

El orden del temario de la convocatoria que firmaron los dos principales bloques de la Cámara baja tiene como primer punto el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos (Ley de promoción de la alimentación saludable), que también era el eje de la sesión fallida.

Una iniciativa que a pesar de las resistencias y el lobby empresarial, cuenta con la mayoría de voluntades como para convertirse en ley. Lo seguirán en el debate los proyectos que el FdT había propuesto con anterioridad.

La defensa de los Derechos Humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle en todo el país y dos vinculados a mejorar la situación laboral de los trabajadores viñateros: uno que modifica su estatuto sobre despido y remuneración mínima, y un régimen previsional diferencial para el sector.

Dos iniciativas que motivaron que dos díscolos radicales mendocinos fueran los únicos que desobedecieron el boicot del quórum de su propio interbloque.

Tras el tema económico de Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el Covid-19, sobrevendrá la modificación del Régimen de Recuperación de Ganadería Ovina.

Un proyecto, que beneficia a distintas provincias (entre ellas las patagónicas) y que figuraba en la agenda oficialista pero que no se incluyó en el temario anterior, por lo que fue reclamado por el grueso de la oposición.

La sesión continuará con la cesión gratuita de varios predios nacionales a las provincias.

Tres de ellos a Córdoba, aunque no incluye el reclamo de la gobernación provincial del traspaso del ex centro de tortura y exterminio La Perla, que no tiene aun dictamen de comisión.

También recibirán cesiones de terrenos nacionales Sante Fe, Catamarca (2), San Juan, Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y Neuquén.

En el medio se autorizarán las entradas de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse del 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.

Y se ratificará la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, el día 5 de junio de 2013. Aprobación. En el último punto de la agenda se incluyó el Régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescente con cáncer. Aunque tampoco se descarta que se incluyan otros proyectos si hay acuerdo previo para emitir dictamen.

Tregua endeble

La pulseada política tras las elecciones primarias fue lo que motivó el fracaso del regreso a las sesiones presenciales en la Cámara de Diputados hace veinte días y es apenas una muestra de lo que sobrevendrá luego de las elecciones legislativas nacionales del 14 de noviembre.

Después de la derrota en las Paso, el FdT buscó retomar la iniciativa parlamentaria y convocó a una sesión con temario propio que ponía al frente la ley de etiquetado frontal de alimentos a la que sumaba proyectos laborales para los viñateros.

Pero envalentonado por el resultado electoral, JpC le puso freno al impulso oficialista. El interbloque macrista exigió una sesión con un temario de “consenso” y amenazó con no dar quórum y arrastró en su reclamo a otros bloques opositores como el lavagnismo y el cordobesismo que responden al gobernador Juan Schiaretti.

“Junten el quórum. No hay más escribanías”, afirman en JpC que fue el mensaje al oficialismo.

Un repetido slogan que omite la mayoría que JpC tiene en las legislaturas de los distritos que gobierna para refrendar solo sus propios proyectos.

Un alarde de la propia estrategia que el macrismo adoptó tras volver al llano con el Gobierno del FdT, que exacerbó durante lo más duro de la emergencia sanitaria y con la que bloqueó muchos de los principales proyectos que el presidente Alberto Fernández consideraba fundacionales para su gestión.

La estrategia opositora dejó en soledad al oficialismo que sin quórum propio no pudo abrir el debate en el recinto. JpC lo vivió como un bonus track del triunfo en las Paso en los principales distritos electorales del país.

“Se midieron fuerzas”, admiten en el interbloque macrista. Tras la frustrada sesión, el FdT actuó rápido de reflejos. Ese mismo día volvió a reunirse con la principal bancada opositora para destrabar el parate legislativo.

En el encuentro se sentaron de un lado de la mesa de negociación el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner, del otro estuvieron el radical Mario Negri y el macrista Cristian Ritondo.

Allí, los opositores repitieron sus demandas y detallaron los proyectos que quieren comenzar a discutir en las comisiones y el recinto. El diálogo quedó abierto. Un día después Massa y Kirchner repitieron el encuentro con los otros bloques opositores que se encolumnaron detrás de JpC: el lavagnismo y el cordobesismo, que expusieron las demandas propias.

El oficialismo tomó nota y dejó en claro en las distintas reuniones que el acuerdo debería incluir sin condicionamientos los proyectos que propuso el FdT y que no lograron tratarse en la frustrada sesión.

Pocos días después, la flamante secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca (reemplazó a Cristina Álvarez Rodríguez que asumió como ministra de Gobierno bonaerense) se reunió por zoom con sus pares de JpC: la macrista Silvia Lospennato y la radical Brenda Austin.

Allí se bajaron los decibeles de la discusión y comenzó a redactarse el temario que se discutirá este martes. Una sesión “light” que posibilitará el regreso de la presencialidad plena en el recinto de la Cámara baja.

Pero que no sería la regla que primaría en el futuro parlamentario después de la elección de noviembre. La principal consigna de la campaña electoral de JpC es arrebatarle la mayoría al oficialismo en el Congreso para “ponerle freno” a su proyecto político y el ala más belicosa de la alianza macrista propone quedarse con la presidencia de la Cámara Baja (un puesto institucional en la línea sucesoria presidencial) si logra el objetivo.

Incluso los “halcones” de JpC ya rechazaron la propuesta de Massa de acordar en el Congreso políticas de Estado después de las elecciones.