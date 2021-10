Etiquetado frontal de alimentos: la Cámara de Diputados vuelve a sesionar con presencialidad total (mención a Entre Ríos)

Tras la sesión frustrada a principios de mes, cuando la oposición se negó a dar quórum, los diputados regresan al recinto para tratar una veintena de proyectos acordados por el Frente de Todos y el interbloque de Juntos por el Cambio.

La Cámara de Diputados volverá hoy a la presencialidad plena por primera vez desde el comienzo de la pandemia de covid-19. Los diputados regresarán al recinto en una sesión acordada entre el Frente de Todos y el principal interbloque opositor de Juntos por el Cambio, con un extenso temario de 20 puntos, que tendrá como ejes las leyes de Etiquetado Frontal de Alimentos y de Promoción Ovina. La sesión es producto de una frágil tregua legislativa en medio de la campaña electoral para los comicios del 14 de noviembre que definirán la composición parlamentaria en la segunda parte del mandato de Alberto Fernández.

El acuerdo se pactó en medio de intensas negociaciones tras la frustrada sesión del 5 de octubre, donde el interboque macrista arrastró detrás de su estrategia a las bancadas opositoras del lavagnismo y el cordobesismo de Juan Schiaretti, dejando sin quórum al oficialismo. La convocatoria para sesionar es a las 11. Antes habrá una reunión de Labor Parlamentaria con los presidentes de todos los bloques para acordar los términos de una sesión que promete ser extensa. También existe la posibilidad de que se incorpore al debate algún otro proyecto.

La sesión se abrirá con la jura de los diputados que reemplazarán a quienes renunciaron a sus bancas para ocupar otras funciones. En el FdT, el actual vicepresidente del Enacom, Gustavo López, asumirá la banca con mandato hasta el próximo 10 de diciembre que deja Gabriela Cerruti, quien pasó a desempeñarse como vocera presidencial; Natalia Souto ocupará hasta 2023 el escaño de Cristina Álvarez Rodríguez que asumió como ministra de Gobierno bonaerense; mientras que Lucio Yapur reemplaza a Facundo Moyano también hasta 2023. La radical catamarqueña Julieta Marcollini asumirá la banca del fallecido diputado y ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral.

El debate arrancará con los cuatro temas que el oficialismo había propuesto para la fallida sesión de principios de mes: la ley de promoción de la alimentación saludable (etiquetado frontal de alimentos); el proyecto sobre la defensa de los Derechos Humanos de las personas en situación de calle en todo el país; la modificación sobre remuneración mínima y despidos en el estatuto de los trabajadores viñateros; y la creación de un régimen previsional diferencial por envejecimiento prematuro para los mismos trabajadores comprendidos en el convenio colectivo para los/as contratistas de viñas y frutales.

Lo seguirán en el orden del temario el alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia y luego sobrevendrá la modificación del Régimen de Recuperación de Ganadería Ovina, un proyecto que beneficia a distintas provincias (entre ellas las patagónicas) y que figuraba en la agenda oficialista pero que no se incluyó en el temario anterior, por lo que fue reclamado por el grueso de la oposición.

La sesión continuará con la cesión gratuita de una docena de predios e inmuebles nacionales a las provincias. Tres de ellos a Córdoba, aunque no incluye el reclamo de la gobernación provincial del traspaso del ex centro de tortura y exterminio La Perla, que no tiene aún dictamen de comisión. También recibirán cesiones de terrenos nacionales Santa Fe, Catamarca (dos), San Juan, Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y Neuquén. En el medio se autorizarán las entradas de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales. Y se ratificará la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En el último punto de la agenda se incluyó el régimen de protección Integral del niño, niña y adolescente con cáncer.