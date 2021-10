Precios Congelados: Amplio respaldo de gobernadores (mención a Bordet)

En su balance ante los gobernadores de estas primeras semanas de vigencia del programa de precios congelados para más de 1430 productos de consumo masivo, el secretario de Comercio, Roberto Feletti destacó el alto cumplimiento que están exhibiendo las grandes cadenas en CABA y la provincia de Buenos Aires, y la necesidad de coordinar esfuerzos para trasladar la aplicación de esta política al resto del país con la mayor eficacia. Destacó que "en la tercera semana de octubre, se desaceleró la inflación", verificándose bajas del orden del 10% por revisión de aumentos anteriores. Los gobernadores expresaron su respaldo a la política que apunta a cuidar el presupuesto de las familias, y reclamaron que se debe “trabajar primero sobre los mayoristas, para no dejar en estado de indefensión a los pequeños comerciantes", ya que si los primeros no cumplen con el congelamiento y retracción de precios al 1º de octubre, los almacenes y despensas de barrio o pueblo no podrán cumplir con ese objetivo.

Finalmente, el Gobierno nacional y veinte provincias firmaron un acuerdo a través del cual los gobernadores se comprometieron a poner en marcha tareas de fiscalización en sus distritos para asegurar el cumplimiento de la resolución que congeló los precios de de la canasta de bienes de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero. El entendimiento fue rubricado este miércoles durante una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández en el Salón Eva Perón, en Casa de Gobierno.

La secretaria de Provincias, Silvina Batakis, indicó que "se sumaron todos los gobernadores, excepto el de Mendoza, Rodolfo Suarez, que está con un problema de salud" y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "que manifestó interés pero tenía un problema de agenda" para estar presente.

Por las provincias estuvieron presentes -de manera presencial o virtual- los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zillioto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco),

También Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

"Argentina comienza a ponerse de pie. La producción y el empleo muestran que la recuperación económica es evidente y debemos consolidar ese camino de la recuperación para que cada argentino y argentina pueda vivir como se merece. Eso requiere de acuerdos, apoyos y propuestas para superar los problemas que pueden condicionar la expansión económica", señala el primer párrafo del acuerdo firmado por los gobernadores.

Añade que "los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos y argentinas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico". "Si los ingresos de nuestro pueblo se deterioran, el consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de nuestras pymes se debilita", expresa luego.

"No estamos defendiendo solo el bolsillo de los consumidores; estamos preservando también estratégicamente la sostenibilidad del negocio de productores y empresarios, estamos defendiendo un modelo de país basado en la producción y el empleo. Es momento de trabajar entre todos y todas para crecer y vivir como nos merecemos", enfatiza.

"Desde hoy, acordamos trabajar de manera federal y planificada en la creación de mercados concentradores descentralizados en cada región del país", lo cual permitirá "poner en valor los esfuerzos que vienen haciendo las provincias para ampliar y diversificar la oferta productiva", concluye el acuerdo.

En la conferencia de prensa posterior, Feletti dijo que "la fijación de precios por 90 días es "transitoria" y que el Gobierno y los gobernadores coinciden en la necesidad de "construir un gran acuerdo para contar con una canasta alimentaria amplia, regulada, de acceso masivo", al entender que el consumo de los argentinos "no puede estar sujeto a estas tensiones" de precios.

Además, señaló que "en relación al cumplimiento del programa, en las grandes cadenas de la provincia de Buenos Aires y Capital están ofertados la gran variedad de los 1.400 productos", que son "el 10% de lo que hay en góndolas", de los cuales "el 46% pertenecen a 18 empresas". Descartó que una suba del dólar blue pueda impactar sobre los precio de estos productos, debido a que "la estructura de costos de las empresas alimenticias es entre un 77 y 97% de costos nacionales" y que "el Banco Central garantizó la provisión de dólares al tipo de cambio oficial a las empresas que necesiten importar insumos".

Rechazó, además, que el congelamiento de precios pueda afectar la rentabilidad de las firmas productoras, ya que "basta ver los balances de las empresas alimenticias para darse cuenta de que no tienen esas pérdidas que ellos aducen".