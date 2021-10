Se suspendió la indagatoria a Macri y piden a Alberto Fernández que lo releve del secreto de inteligencia (presencia de entrerriano)

La audiencia de indagatoria a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan se suspendió porque el expresidente no fue relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia y deberá ahora fijarse una nueva fecha para la declaración, informaron fuentes judiciales. “El juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que el expresidente pueda declarar. Fue un error del juez”, dijo el abogado de Macri, Pablo Lanusse, al salir del juzgado federal de Dolores. Y acusó al magistrado Martín Bava por las irregularidades: “Fue un acto bochornoso. Se suspendió y no hay fecha”.

Macri deberá ser relevado del secreto de inteligencia para poder declarar. El presidente Alberto Fernández es quien puede eximirlo. Para eso, hoy mismo Bava le envió el pedido al Presidente. Le solicitó que, “de ser necesario”, releve a Macri del secreto que impone la ley de inteligencia para que pueda declarar en indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal, según se desprende del acta judicial, a la que LA NACION tuvo acceso.

El magistrado primero se lo había pedido a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, pero el 6 de octubre ella le respondió que no tenía facultades para tal cosa, que eso era algo que debía hacer el Presidente.

En rigor, Bava le preguntó el 1° de octubre a Caamaño si ese relevamiento era necesario. El 6 de octubre la interventora le contestó que no era una atribución suya dar ese permiso cuando se trata de un expresidente.

Al parecer, Bava no creía que fuera necesario tal relevamiento en un caso como este. Eso se desprende del final de su resolución de hoy, en la que relata que a pedido de la defensa y con el aval de la fiscalía, le pedía el relevamiento del secreto a Alberto Fernández “a fin de no afectar garantías constitucionales” y “no obstante la interpretación del suscripto”, en referencia a él mismo.

Bava dejó su despacho a las 17.15 después de una jornada extendida. Acompañado de la custodia de Policía Federal asignada a ese juzgado, se fue sin hacer declaraciones.

“La audiencia la tuvo que suspender por un problema jurídico que el juez conocía y sin embargo no la suspendió. No tenía el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pudiera declarar, y lo sabía. Y sin perjuicio de eso nos trajo acá ”, cuestionó Lanusse en diálogo con LA NACION.

Y agregó: “Lo pidieron [al relevamiento] y la secretaria de Inteligencia dijo que no es quién para relevarlo porque es un superior de él. Macri fue presidente de la República, no secretario de inteligencia. Es canallesco que se la use a la sensibilidad de la causa con finalidad política”.

“Un cultura de poder oscura”

Antes de ingresar al juzgado, Macri dio un mensaje rodeado de dirigentes de Juntos por el Cambio y cientos de militantes. “Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos, estamos empoderados. No somos más borregos y vamos a luchar por tener una vida mejor. Por eso tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana, que incluya una Justicia independiente e imparcial. No como hoy, que convivimos con una cultura de poder oscura que usa una tragedia para dañar, una que nos afectó a todos los argentinos, que seguimos siendo solidarios con los familiares del ARA San Juan”, dijo subido a un acoplado que sirvió para improvisar una suerte de escenario.

Reforzó su desacuerdo con la citación judicial: “Acá estoy, tratando de entender esta citación intempestiva y sin fundamentos en medio de una campaña electoral”.

Además del intendente local, Camilo Etchevarren, la presencia de Macri en Dolores fue acompañada por referentes partidarios como Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Fernando Sánchez, Federico Pinedo, Guillermo Dietrich, Jorge Triaca, Daniel Lipovetsky, Luis Etchevehere y Omar de Marchi, entre otros.