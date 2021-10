Gerardo Morales: "Con las marchas en apoyo a Macri parecemos el kirchnerismo" (mención a entrerriano)

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó la movilización que tuvo lugar este jueves frente al juzgado federal de Dolores, donde el expresidente Mauticio Macri iba a prestar declaración indagatoria.

“Con las marchas en apoyo a Macri parecemos el kirchnerismo”, lanzó en rechazo a la convocatoria. “Toda mi solidaridad con Mauricio. No conozco bien la causa, pero no me parece que en espejo hagamos lo que hacía el kirchnerismo en esto de convocar a la gente para que lo acompañe”, expresó el mandatario en diálogo con María Laura Santillán por radio CNN.

El gobernador radical manifestó así su desacuerdo ante la movilización para acompañar al expresidente, que se presentó a declarar en Dolores en el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Morales sostuvo de todas formas que va a visitar al líder de Juntos en los próximos días para “ayudarlo” y garantizar “decisiones judiciales justas”. Por otro lado, sobre el futuro del radicalismo, el mandatario de Jujuy aseguró que “quieren un candidato en el 2023” que sea de su fuerza política y que no hay que descartar a Facundo Manes, que perdió en las PASO frente a Diego Santilli.

“Yo expresé mis intenciones también. La prioridad es que tenga un candidato a presidente. Facundo me ha sorprendido”, dijo Morales, al tiempo que no descartó que pueda ser él mismo.

Los dirigentes presentes y ausentes en apoyo a Macri

En el lugar acompañaron al ex presidente el intendente local, Camilo Etchevarren, Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Fernando Sánchez, Federico Pinedo, Guillermo Dietrich, Jorge Triaca, Daniel Lipovetzky, Luis Etchevehere, Gustavo Santos, Fernando De Andreis, Omar de Marchi, la ex embajadora de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol y la ex titular de ENACOM Silvana Giudici, entre otros.

Además de algunas personas que llegaron en autos particulares y en micros, estuvieron en el lugar los intendentes Jorge Macri, Julio Garro y Diego Valenzuela, pero no estuvieron en Dolores los principales referentes del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta ni los candidatos María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

La suspensión de la indagatoria

El ex presidente Mauricio Macri se retiro del Juzgado de Dolores luego de haber estado poco más de una hora frente al juez Martín Bava. Sin hacer declaraciones y aclamado por las personas que se acercaron hasta allí, se subió a un automóvil dejando los testimonios en manos de su representante legal.

"Hemos asistido a un acto bochornoso y ha quedado en evidencia que el juez Bava en su animadversión contra Macri y por querer procesarlo, el Juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia", dijo Pablo Lanusse, el abogado de Macri.

"La indagatoria se suspendió por un error del juzgado", develó Lanusse, que criticó duramente al juez de la causa y achacó el llamado a Macri en términos de las elecciones del 14 de noviembre. "El juez actúa con la celeridad del calendario electoral", cuestionó.

"Todo esto tristemente es un show que busca usar a los héroes del ARA San Juan", concluyó el abogado.