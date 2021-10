Las razas del norte tienen futuro asegurado (mención a entrerriana)

Con pasión, capacitación y compromiso, los grupos de jóvenes de las asociaciones de criadores de Braford, Brahman y Brangus suman cada vez más integrantes.

Reciben a los animales, los llevan a los controles zootécnicos, los ubican, los numeran, los acompañan a la prepista, organizan las entregas de cucardas, atienden el stand, van y vienen sin parar por todo el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, sin perder la alegría ni el entusiasmo a pesar de los más de 35° y el sol que resquebraja la tierra. Son los jóvenes que integran las asociaciones de criadores que están felices de volver a las muestras a campo y de poder exhibir la mejor genética de los animales Braford, Brahaman y Brangus que participan de la Exposición Nacional de Razas en esa provincia. Verlos en acción y conversar con ellos echa por tierra de inmediato cualquier errada creencia acerca de la apatía de los más chicos.

Alexandra Pérez es de Entre Ríos y llegó a Corrientes para estudiar Ciencias Veterinarias. Allí, una compañera la invitó a integrar la agrupación Brahman Junior. “Me gustaba la raza, siempre sentí una atracción especial por los Brahman, por eso me sumé”, cuenta. Corría el 2017, nunca había asistido a una exposición ganadera y no imaginaba que pocos años después sería la presidente del grupo que actualmente congrega a 22 jóvenes. Los chicos se reúnen semanalmente, organizan charlas, salidas a campo, capacitaciones, actividades de difusión, y acompañan a la Asociación de Criadores Brahman Argentina (ACBA) en remates y exposiciones en diferentes provincias.

“En esta Nacional estamos trabajando 14 chicos, desde que llegan los cabañeros los recibimos, estamos pendientes de todo lo que necesitan, los ayudamos a ordenar los animales en corrales y palenques, los numeramos, también atendemos al público en el stand, en la jura nos encargamos de la entrada y la salida de los animales, y uno de nuestros integrantes es secretario de Jurado”, enumera Alexandra. Todavía le faltan un par de años para finalizar la carrera pero tiene muy claro por dónde irá su camino. “A mí siempre me gustó el campo, no me imagino trabajando en una oficina, a futuro, mientras tenga campo y animales, creo que andaría bien, y si es con Brahman mucho mejor”, dice con una gran sonrisa.

David Florentin se sumó a Brahman Junior en 2018 y esta es la tercera Nacional en la que participa. Proviene de una familia de criadores de Las Lomitas, Formosa y planea convertirse en médico veterinario. Está muy agradecido con la posibilidad de ser parte de la ACBA por la confianza y el aprendizaje que le otorgan. “Cuando salimos de la facultad, generalmente no estamos preparados para emprender, necesitamos capacitarnos, que nos asesoren en distintas cuestiones productivas, de gestión, finanzas, etc, eso es importante”, señala. Al finalizar los estudios universitarios quiere “seguir con el negocio ganadero de la familia y poder aumentar la productividad de los campos que es la base de todo y que hoy en día, con el cambio climático, es algo complicado, hay que reinventarse”, sostiene.

“Los Junior son un baluarte muy importante de la Asociación y en la difusión de la raza, son unos chicos maravillosos que desinteresadamente colaboran con nosotros, nos ayudan mucho, estamos muy agradecidos, nos llenan de satisfacción, son parte de la pasión que genera esta raza que enamora”, resalta Raúl Franchino, presidente de la ACBA. “Para nosotros es una alegría que nos acompañen y que participen quienes, en el día de mañana, pueden ser los próximos dirigentes o los criadores nuevos”, agrega.

Proveniente de una familia de pequeños productores, Lucas Gómez es el actual presidente de Jóvenes Brangus, parte de una asociación cuyo lema es “Criando futuro”. “Desde siempre me gusta el campo y la raza, en la facultad de Ciencias Veterinarias me vinculé con chicos que integraban el grupo y les dije que quería participar así que me presentaron e ingresé hace ya cuatro años”, cuenta. Lucas quería aprender, tener una labor, relacionarse con pares e insertarse en un grupo. Por eso hoy celebra todo lo que ha podido crecer dentro de la Asociación Argentina de Brangus (AAB): “Nos enseñan mucho sobre la raza con muy buena predisposición, además nos capacitamos en otras cuestiones como trabajo en equipo o cómo expresarnos en público, por ejemplo”, detalla. “Tengo una enorme gratitud con la Asociación que nos da esta oportunidad, este lugar y sentido de pertenencia, eso no tiene precio”, expresa Lucas. Y se emociona al relatar el reconocimiento que han recibido de los cabañeros por el enorme trabajo realizado con su equipo en la exposición de Corrientes.

Matías Guerrero veía el trabajo de los Jóvenes Brangus en las exposiciones y eso le despertó el interés por participar, para “vivirlo desde adentro”. Con 25 años, descendiente de criadores de Brangus en San Martín, Chaco, se prepara para ser veterinario en la Universidad de Corrientes, de donde provienen la mayoría de los veinticinco jóvenes estudiantes de esa carrera y de Agronomía que forman parte de la comisión. Aunque también hay otros integrantes en Córdoba, Santa Fe, Salta y Formosa. “El grupo me aporta mucho aprendizaje, crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional, somos muy unidos y confiamos uno en otro”, subraya. Y destaca la importancia del trabajo en equipo para potenciar los resultados. Vale decir que la comisión de los chicos de la AAB también integra el grupo de Jóvenes Brangus Latinoamericanos junto a pares de Mexico, Colombia, Uruguay, Paraguay. En el futuro, Matías quiere dedicase a la reproducción, “me gustaría seguir con el campo familiar y si tengo la oportunidad, trabajar en alguna cabaña y cumplir el sueño de tener la propia algún día”, confiesa.

“La agrupación de Jóvenes Brangus nos acompaña en todo el circuito, en todos los eventos están presentes, es un grupo con motor propio que viene trabajando desde hace varios años y se van transmitiendo ese fuego, esa motivación y ese amor por la raza que hace tanto bien a toda la familia de cabañeros, criadores y productores”, destaca Víctor Navajas, presidente de la AAB. Entre todos, conforman “una buena mezcla de adultos, profesionales con experiencia, con gente joven que nos da vigor, entusiasmo y sabiduría a la hora de tomar decisiones y asegurarnos la continuidad, fortalecer la línea de trabajo, las relaciones humanas y la cultura Brangus”, expresa.

La comisión Junior NEA de Braford se formó hace 11 años y reúne a 21 jóvenes. “Los que empezaron con el grupo ahora son veterinarios inspectores de la raza”, destaca Florencia Revidatti, su presidente. La sede del grupo está en Corrientes y la integran también chicos de Misiones, Formosa, Chaco, Entre Ríos, la mayoría estudia carreras afines, pero también otras que no se relacionan estrictamente con el campo. “No somos hijos de criadores o propietarios de cabañas, es un grupo que se formó por interés y amor por la Braford”, explica Florencia. “Nos caracterizamos por el trabajo en equipo, participamos en exposiciones, remates, inspecciones a las cabañas, nos formamos en lo profesional y laboral, hacemos capacitaciones internas y para el público, hacemos actividades solidarias, ya vamos más allá de la raza”, detalla. En ese recorrido logran hacer muchos contactos y gracias a eso, “hay chicos de la Junior que se recibieron y ya están trabajando en cabañas”. Asimismo, desde la agrupación organizan el encuentro internacional de jóvenes ganaderos con chicos de ateneos de Brasil, Paraguay y Uruguay que convoca a alrededor de 300 personas.

Este año se constituyó la comisión Braford Junior Centro NOA, con 30 jóvenes de las provincias del centro y norte del país interesados en la raza. “Empezamos en el norte de Córdoba y se sumaron chicos de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán”, relata Yamila Mendoza, la presidente. “Como somos un grupo nuevo, nuestro foco está puesto en las capacitaciones para poder acompañar a la raza, a los otros chicos a las exposiciones, a los inspectores cuando nos llevan”, dice. Entretanto hacen visitas a los establecimientos de algunos de sus compañeros para conocer más en profundidad a la raza. “Yo no vengo de familia de criadores, mi papá es gendarme y yo estudio derecho, así que nada que ver, pero si tenés ganas, te capacitás y le metés para adelante, aprender y vincularte con el campo y la raza, es posible”, afirma Yamila que además forma parte del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María. “Con referentes que te acompañan y te ayudan, es mucho más fácil, los jóvenes necesitan espacios como la Braford Argentina que te abren puertas para capacitarte, hay que aprovecharlo”, manifiesta Yamila.

“Al principio era difícil, costaba que los mayores den lugar a los jóvenes porque ellos pensaban que faltaba el compromiso de los chicos, pero empezaron a ver cómo nos manejábamos y confiaron en nosotros”, cuenta Florencia. Prueba de eso es que hoy manejan la Exposición Nacional de punta a punta. “Estamos capacitados, la Asociación nos delega muchas cosas porque confían absolutamente en nuestro trabajo y nos dan un lindo lugar; la presidente nos consulta, considera mucho nuestras opiniones, nos propone cosas nuevas, somos muy tenidos en cuenta”, remarca. “Eso nos incentiva”, agrega Yamila. Y por eso aseguran: “Siempre queremos dar más y más”.

“Para nosotros los Junior Braford son uno de los pilares de la raza, son jóvenes totalmente comprometidos que tienen una apertura y una dinámica de trabajo destacable, difícil de encontrar”, afirma Tiziana Prada, presidente de la Asociación Braford Argentina (ABA). “En la institución los apoyamos en todo porque se están formando y necesitamos más jóvenes que el día de mañana sean líderes y puedan trabajar en equipo como lo hacen ellos; son quienes van a llevar a que la raza y la Argentina siga creciendo”, señala Prada. En su opinión, la participación es fundamental para llegar lejos sin importar si provienen de familias ganaderas o qué carrera estudien ya que todos se complementan. “Son nuestro orgullo, nuestro presente y nuestro futuro”, remarca la presidente de ABA.

Observarlos trabajar en la exposición con su energía inagotable; escucharlos hablar con pasión por lo que hacen, expresándose con tranquilidad y respeto; conocer su compromiso con la causa que militan y percibir su interés por ser cada día mejores como profesionales y fundamentalmente, como personas que integran un colectivo; invita a pensar que hay un gran futuro para las razas del norte. Las divisiones inferiores están listas para demostrar sus atributos en la pista.

Hay equipo

Los chicos de las asociaciones de criadores también forman parte de Campo en equipo, un proyecto que incluye a todas las agrupaciones juveniles de Angus, Braford, Brahman, Brangus, Caballos Criollos, Corredale, Hereford, Limangus con la coordinación del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, en el que se capacitan, comparten experiencias y abordan diferentes problemáticas educativas, sociales y productivas vinculadas con la actividad agropecuaria. Actualmente están trabajando para acercar la realidad del campo a alumnos de 5°, 6° y 7° grado de escuelas urbanas, “para que conozcan las actividades del sector, el aporte del agro al país y no se dejen llevar por prejuicios negativos hacia el sector”.