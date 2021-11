Charlas de quinchos (mención a Entre Ríos)

Finalmente a apenas 6 días para las elecciones, y solo 4 para el merecido descanso de la propaganda electoral. Ardieron los Quinchos este fin de semana, y no justamente por el clima (que estuvo bastante fresco). El presidente Alberto Fernández volvió de su gira por Europa, mientras la vicepresidenta Cristina Fernández pasó otra vez por el quirófano. Aunque se postergó, igual se duda de que esté en el cierre de campaña oficial. Cumbre liberal después de mucho tiempo. Sorpresa por la presencia de Correa y Evo Morales en Buenos Aires. Conmoción por el dólar que atravesó la barrera de los $200 (después bajó), mientras el Gobierno sigue su cruzada con los precios congelados y ahora suma medicamentos. Veamos:

Día después. Aunque naturalmente los hechos proselitistas se multiplicaron exponencialmente, para la mayoría la cuestión del 14 ya está “jugada”, y todos los interrogantes se centran ahora en el “día después”, y en cómo se retomará la actividad atrasada por los comicios. Así se escuchó en todos los Quinchos, que incluyeron a ambos lados del Río de la Plata, al reabrirse también la actividad turística con Uruguay. Y desde esa óptica, las especulaciones estuvieron a la orden del día, con rumores y versiones desde razonables hasta inverosímiles, con un solo factor común: se descuentan cambios. Especulaciones que suman desde ofrecimientos a Martín Redrado hasta Sergio Massa y sobre todo la pelea en Diputados que planteó María Eugenia Vidal sobre el control de esa Cámara, siempre en el caso de que Cambiemos se imponga el domingo, todo según la óptica de distintos grupos de empresarios, y políticos que se reunieron durante todo el fin de semana. Pero lo cierto es que el dólar, la intervención en el Otamendi a Cristina de Kirchner, leve con alta rápida, y las elecciones se llevaron todo en las mesas.

Resultados. No pocos notaron la baja de perfil de Axel Kicillof en la campaña, igual que el segundo de la lista, Daniel Gollán. La creencia el fin de semana es que Victoria Tolosa Paz finalmente terminará la campaña de la mano del propio presidente, Alberto Fernández, casi obligado a participar y hacerse cargo del último tramo. Para colmo, quienes prevén una repetición de los resultado de las PASO intentan cubrirse sosteniendo que el FdT perdió las últimas 3 elecciones intermedias, lo que nos le impidió seguir luego en carrera, con suficiente fuerza. Así las cosas, todos salieron a conquistar los bastiones más esquivos, o los que pueden definir los tantos en el Senado como Neuquén (que fue particularmente visitada por Cambiemos) y Río Negro, donde el conflicto conocido como “Mapuche” sigue caldeando los ánimos; y en el caso de La Pampa, a la que prácticamente todos le atribuyen la definición final sobre la mayoría en el Senado, y que si bien cuenta con una historia bastante continua de gobernadores justicialistas, también tienen un núcleo duro radical en el que ahora confía la oposición para conseguir los preciados escaños en la Cámara alta. Allí se consignan algunos errores políticos, y técnicos, como la visita del titular de Agricultura, Julián Domínguez, prometiendo la “marca La Pampa” para la carne de ese origen, mientras la producción sigue protestando por la no liberación total del mercado de exportación de este producto, restringido desde mayo pasado. Por otra parte, la “oferta” tampoco es novedosa, ya que entre otros productos, el “cordero patagónico” surgió en los 90; igual que la marca Alimentos Argentinos, registrada incluso internacionalmente, desde hace 25 años. Eso causó más malestar en la provincia, que beneficios, comentaban algunos que esperaban “algo más” de la Nación antes del 14.

Correcciones. Mientras en las mesas porteñas, causaba sorpresa el inesperado arribo de un avión privado, ubicado en el Aeroparque justo al lado de los Tango. Luego se supo que correspondía a la visita al país de los ex presidentes Evo Morales (Bolivia) que llegó a Ezeiza, y Rafael Correa (Ecuador), quienes se reunieron en la Embajada de México. Las suspicacias se calmaron, pero solo un poco, cuando se supo que la razón oficial era la presentación del libro “Evo: Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días”, escrito por el economista español Alfredo Serrano Mancilla. Eso, y la decisión de Brasil de bajar el arancel externo común 10%, lo que irritó a algunos funcionarios argentinos, fueron los temas internacionales salientes de la región entre los ex diplomáticos. Por supuesto, que al margen del viaje de Alberto Fernández a Europa, con abultada comitiva y sin tocar el Vaticano, aunque al principio se había especulado con esa posibilidad, “que luego fue disuadida desde la propia Capilla Sixtina (por no decir, Santa Marta)”, comentaba un especialista en la alta política del catolicismo romano. De todos modos, tanto la Cumbre del G20, donde se cosecharon algunas buenas declaraciones, pero no reuniones bilaterales trascendentes, ni avances concretos; como en el encuentro de Glasgow sobre el tema ambiental, se consiguieron avances dispares pues, por un lado, en el primero se adoptó como recomendación una propuesta argentina sobre los intereses que cobra el FMI, mientras que en Escocia, lo más claro que dejó la Cumbre de Ambiente fue las diferencias profundas que hay en el seno del gabinete nacional sobre el particular y que, según se comentaba en algunos mentideros, provocaron un duro enfrentamiento entre el titular del área, Juan Cabandié, y el de Agricultura, Domínguez, lo que obligó a corregir varias veces la declaración final que, de todos modos, luego fue objetada por algunos países como Australia. Distinta fue la recepción de la propuesta local sobre el eventual canje de deuda por bonos ambientales que, aunque difícilmente pueda tener algún avance hasta que no se termine de negociar con el FMI y el Club de París, puede ser luego un punto de partida interesante para países como la Argentina.

Incógnita. Las redes sociales pueden jugar, muchas veces, una mala pasada. Una rápida reacción es clave para evitar una diseminación exprés de patinadas monumentales. Una situación de este tipo se dio horas atrás en una pujante provincia del centro de la Argentina e involucró a una conocida persona del Frente de Todos quien, emocionada por un cumpleaños, subió fotos y videos a su cuenta de Instagram sin darse cuenta de los comentarios propios y de amigos con audios bien claros sobre elecciones a la hora del postre. Es decir, cuestiones de la vida personal que a nadie le interesan pero que, al hacerse públicas, pueden lesionar el ámbito político. A los pocos minutos, se eliminó la publicación. “No es la primera vez que le pasa. Es una persona desprolija”, comentaron desde el oficialismo a Ámbito.

Sombras. También las filas de la oposición estuvieron activas con varios hechos formales como la presentación de los principales proyectos que llevara Cambiemos al Congreso, como la derogación de la ley de alquileres; la declaración de la emergencia educativa; la cuenta corriente tributaria para que la AFIP no deba y reclame a la vez, o el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aumentar los existentes, entre otros varios. Sin embargo, el hecho más trascendente pasó por el encuentro de los liberales, en el Club Español, que lideró Ricardo López Murphy (hasta hace un par de meses, titular de la Red Liberal Mundial),y que nucleó a más de 300 dirigentes de todo el país, lo que no se registraba desde hace varios años. Allí alternaron desde Federico Pinedo, hasta un muy aplaudido Jorge Iguacel, hoy intendente de Capitán Sarmiento (donde bajó los impuestos), a pesar de ser ingeniero en petróleo. También se lo vio a Juan Curuchet, y a algunos representantes de Cambiemos, adonde ahora converge Republicanos Unidos, la fuerza del “bulldog”. El encuentro, que también llamó la atención por la cantidad de gente joven participando, forma parte de un análisis que están haciendo hoy los politólogos, respecto a lo que suponen son cambios mucho más profundos que la opción por uno u otro grupo político (FdT o Cambiemos), para convertirse en una verdadera reestructuración política, que incluye cambios éticos y de conducta que, seguramente, llevarán varios años. Mientras tanto, a nadie escapa que comienzan a perfilarse algunos radicales para el 23, que pueden llegar a inquietar el sueño de Horacio Rodríguez Larreta, hoy por hoy el candidato con más chances para las presidenciales, pero que podría sufrir un fuerte desgaste en los próximos 2 años. El más importante es Alfredo Cornejo de Mendoza, y le sigue Gustavo Valdes de Corrientes. En las sombras continúa el dirigente alfonsinista Enrique Coti Nosiglia que respalda al exministro de Economía de Cristina Fernández, Martín Lusteau, y ahora al otro Martín, Tetaz, que irrumpe en la política, pero el exministro del Interior de Alfonsín e histórico operador de esa línea, también se estaría “abriendo” a otras opciones para que “no se le escapen”, sobre todo, por derecha… Alejado de la política grande, y aparentemente de cualquier opción electiva, otro radical, el ex ministro de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, se contentó este fin de semana con inaugurar un monolito en el establecimiento rural de la familia en La Paz, Entre Ríos, al cumplirse un año de los hechos que involucraron a su hermana Dolores, y al dirigente social, Juan Grabois, lo que tuvo un gran impacto mediático en aquel momento. Poco para consuelo, en especial después de sus fuertes críticas a su coterráneo Rogelio Frigerio, hoy de gran ascendiente en la provincia litoraleña, lo que parece que aleja cualquier pretensión política que Etchevehere pueda tener en su terruño, al menos por ahora.