Una diputada macrista sugirió que Cristina Kirchner perdió poder porque "le sacaron el útero" (mención a diputada entrerriana)

Una diputada provincial de Entre Ríos, la radical Gracia Jaroslavsky, publicó una insólita interpretación sobre el devenir político de Cristina Fernández de Kirchner y el Frente de Todos a partir de la histerectomía que se le realizó a la vicepresidenta el jueves de la semana pasada.

“Cristina, el reaseguro de poder (del Frente de Todos), aparece más vulnerable que nunca cuando debe ser sometida a una histerectomía ¡Le sacaron el útero!", escribió Jaroslavsky en su columna "Game over", en el medio Noticia Uno de Entre Ríos.

"Simbólicamente es muy fuerte que a la mujer más poderosa del país, la madre del poder, le hayan extirpado su centro energético más poderoso", continuó la legisladora, que se define en su cuenta de Instagram como "exdirectora del Diario La Mañana, exconcejala y exintendenta de Victoria y exdiputada nacional".

Para Jaroslavsky, "esto no tiene que ver con ser madre o no, con ser joven o no" sino que "tiene que ver con sentimientos atávicos, tiene que ver con un lenguaje que quizás muchos no comprendan o juzguen absurdo, o incluso condenen, pero si prestamos atención, si percibimos lo sutil, es probable que advirtamos que este momento de Cristina es correlativo con el advenimiento de un tiempo que no la tendrá en el centro del poder", indicó.

"El universo es implacable", insistió la radical.

"Para los que tenemos una visión holística, este nuevo tiempo va a mostrar la telaraña, los hilos imperceptibles que enlazan al hombre y a la naturaleza con una conciencia universal. Ese pasaje es inexorable.

El lunes, con un gobierno confuso y aturdido, nunca bien predispuesto a la derrota, deberemos agudizar nuestra racionalidad, guardar las emociones, y aprender y enseñar la paciencia, la palabra y el acuerdo como ordenador de un nuevo escenario", sentenció la diputada sobre el escenario postelectoral.

Jaroslavsky no es la única referente de la oposición en politizar la histerectomía que debió enfrentara CFK.

La semana pasada, Patricia Bullrich decidió que era una buena idea ironizar sobre el tema y aprovecharlo electoralmente: "En los momentos difíciles se esconde, no está", cuestionó durante una conferencia de prensa en Salta, en la que especuló con que la vicepresidenta podría haber planificado la fecha de la operación para no estar presente cuando "los resultados (electorales) nos den a nuestro favor".

El comentario de la presidenta del Pro despertó automáticamente el repudio de gran parte del arco político.

Decenas de legisladores, funcionaries y candidates del Frente de Todos acusaron a Bullrich de sembrar el odio, de haber cruzado un límite e, incluso, lo compararon con la campaña de "Viva el cáncer" contra Eva Perón.