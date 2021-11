Diputados: cómo serán los bloques (Mención a Frigerio)

Con una amplia agenda de temas pendientes a resolver antes de fin de año, la Cámara de Diputados diagrama su agenda para los próximos días pero al mismo tiempo ya trabaja en lo que será el nuevo mapa del poder hacia 2023.



El lunes 6 de diciembre será la sesión preparatoria en la que jurarán los 129 nuevos legisladores que entrarán en funciones el 10 de diciembre, en simultáneo a la salida de quienes cumplieron sus mandatos.

En ese escenario es que ya comenzaron las primeras conversaciones sobre quiénes llevarán la voz cantante en los próximos dos años. Por un lado, el Frente de Todos incorporó a 50 nuevos diputados que le permitirán llegar a un bloque de 118 integrantes. La primera incógnita a develar es si Máximo Kirchner continuará como jefe de bloque de la primera minoría.

Según comentaron a PERFIL fuentes del oficialismo ese lugar no estaría en duda. El hijo de la vicepresidenta tuvo un lugar de protagonismo en la campaña e incluso hubo un reconocimiento hacia su liderazgo de parte de quienes quisieron instaurar la estrategia mediática de “ganamos perdiendo”.

Es que al mismo tiempo el Frente de Todos no incorporó figuras que representen una influencia tan fuerte como la de Kirchner, a la inversa de lo que sucedió en Juntos por el Cambio. No obstante, estará presente la diputada electa Victoria Tolosa Paz junto a su compañero de fórmula Daniel Gollán, la ex legisladora provincial Agustina Propato, los sindicalistas Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Vanesa Siley, entre otros.

Con las cifras provisorias, que serán confirmadas con el recuento definitivo en los próximos días, la primera minoría continúa en manos del Frente de Todos, lo que significa un alivio para el propio Sergio Massa, quien tiene garantizada su continuidad en la presidencia de la Cámara, más allá de la bravuconada que lanzó Vidal después de las PASO.

El recambio hará que la oposición tenga a referentes de peso sentados en la Cámara baja, ligados a lo Ejecutivo, como María Eugenia Vidal, Diego Santilli y otros dirigentes como el cordobés Rodrigo de Loredo o el entrerriano Rogelio Frigerio, que tuvieron muy buenos desempeños provinciales.

Lo primero que entrará en discusión será la jefatura del interbloque de 116 integrantes que hoy ostenta Mario Negri, uno de los derrotados en las PASO ya no pudo contra Luis Juez, quien el pasado domingo se quedó con una banca en el Senado.En la cuenta interna, el PRO tendrá 47 diputados mientras que el radicalismo sumará 45, lo que en la práctica llevaría a que un referente amarillo sea quien se quede con el lugar.

¿Podría ser Vidal la nueva conductora? En rigor, la decisión podría inclinarse hacia el actual jefe del bloque PRO Cristian Ritondo, uno de los hombres de su confianza, aunque Vidal sin dudas será de las referentes de peso, al igual que Santilli, con buena experiencia legislativa en la Ciudad. La Coalición Cívica se quedará con un bloque de 11 integrantes, en el que continuaría Juan Manuel López y en el radicalismo es donde se viene el mayor debate.

Negri no descarta luchar por un lugar al frente del bloque radical, pero el sector Evolución que logró sumar nuevas caras como Martín Tetaz y Danya Tavela dará la pelea por un puesto de poder interno.

La conformación de los bloques

Además de los movimientos en las bancadas mayoritarias hubo cambios en los bloques provinciales, claves al momento de lograr el quórum o lograr acuerdos para leyes que requieren la construcción de consensos.

Tal es el caso del Interbloque Federal de los lavagnistas que quedará con 7 integrantes, dentro de los cuales figuran tres ingresos encabezados por Natalia de la Sota, hija del fallecido ex gobernador cordobés que lideró la boleta de Hacemos por Córdoba.

El Frente de Izquierda es uno de los que verá crecer su conformación, con un total de cuatro integrantes, entre quienes están conocidos parlamentarios como Nicolás del Caño y Romina del Pla, la porteña Myriam Bregman que finalmente logró ingresar y el jujeño Alejandro Vilca, quien resultó una de las sorpresas electorales a nivel nacional.

En dos configuraciones separadas que seguramente confluyan con el correr del trabajo legislativo se encuentran un lote de cinco diputados electos sin experiencia parlamentaria nacional. Ellos son José Luis Espert, Carolina Píparo y Hugo Bontempo, por Avanza Libertad, y la versión de la Ciudad de Buenos Aires La Libertad Avanza que logró el ingreso de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Milei fue una de las revelaciones de la campaña legislativa y si bien su nueva bancada tendrá un valor estratégico en debates polémicos, en la realidad el economista es una personalidad que no está habituada a las intrincadas negociaciones parlamentarias ni tampoco está embebido en la particular dinámica, como muchos de sus colegas que llevan años en la actividad política.