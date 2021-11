Denuncian que les usurparon un campo y pusieron un cartel: “No pasar, propiedad privada” (en ciudad entrerriana)

“No pasar, propiedad privada” dice el cartel que colocaron el viernes pasado en el portón que da acceso al campo de los hermanos Robles y al de un vecino ubicado en Costa Uruguay Sur, Entre Ríos.



Denuncian que fueron cuatro personas que, según la familia, ingresaron “a la fuerza” y “tomaron” la casa de uno de ellos. Aseguraron que reemplazaron la cadena y el candado que ellos tenían como “reliquia”, ya que habían estado allí desde que su padre, hace 51 años, compró las tierras.

Se trata de un campo de 125 hectáreas que los cinco hermanos Robles, Gustavo, Néstor Ricardo, Ana María, Blanca y Andrés heredaron de su padre y dividieron en cinco parcelas, pero que el viernes último unas personas, que dicen ser herederas de los antiguos dueños, ingresaron, lo tomaron y les impiden el paso. Ese día, el arrendatario de uno de los hermanos contactó a Gustavo para consultarle si habían cambiado el candado.

El productor hacía 20 días que no iba al campo. El día anterior, con la llave del candado de la familia, un conocido fue a arreglar el molino y no había notado nada extraño.

“A mi marido se le subió la presión. Fuimos con mi hijo mayor y personal de la Brigada de Abigeato a la casa. Ellos entraron al campo y tomaron los datos de los que estaban en mi casa”, contó Rosana Valenzuela, esposa de Gustavo Robles.

Según relató, fueron cuatro las personas que ingresaron al campo, dos de ellas son hermanos y dicen ser familiares de los anteriores propietarios.

La mujer explicó que hace 51 años su suegro compró a Teodoro Modesto Carles el campo, se hizo un boleto de compraventa, pero el vendedor falleció y los herederos reclamaron. Entonces, “se volvió a pagar el campo y los herederos firmaron conforme”.

Todo el trámite se realizó en el Juzgado Civil y Comercial número 3 de Gualeguaychú y la familia expone tener las pruebas documentales. Estas ya fueron presentadas por su abogada en la Justicia.

“Pasó una semana y todavía no lo resolvieron. Tenemos toda la documentación, los recibos del campo, cuándo se hizo la compra, los impuestos llegan a nuestros nombres, todo”, agregó. Incluso, señaló que los herederos de Teodoro Modesto Carles fueron a la policía para aclarar que “ellos no tienen nada que ver, que cobraron el campo en su momento y que estas personas no tienen nada que ver con ellos”.

El día que Rosana, antes de hacer la denuncia, se acercó a la tranquera y le dijo a uno de los usurpadores que iba a entrar al campo para ir a su casa, éste le dijo: “Vaya, pero no le conviene”.

“Es una locura que teniendo todas las pruebas sigamos teniendo gente en el campo, ahí nosotros pasamos nuestra vida, mis hijos se criaron ahí”, expresó.

De los cinco hermanos, Gustavo es el único que tiene una casa en el campo, allí trabaja con ganadería. Junto a su familia suelen pasar los fines de semana. Hace 30 años, cuando se casó con Rosana se fueron a vivir al lugar durante dos años.

Frente a esta situación, Rosana indicó que su marido está con problemas de presión. “Yo estoy fuerte, sin embargo, es muy angustiante. Ahora no sé cuantas personas hay en mi casa, me manifestaron que anoche parecía una ciudad mi casa de lo iluminada que estaba”.

Los Robles recibieron muestras de apoyo de vecinos que “quieren hacer un acampe ahí en la puerta”.

Uno de los vecinos de la familia, que se comunicó con este medio y que prefirió no dar su nombre, indicó: “Todos sabemos que ese campo es de los Robles, es una locura lo que está pasando, ya pasaron muchos días y todavía no sacan a esa gente de ahí”.

Según consignó el medio El Día, la fiscal Eliana Ghiglioni, interviniente en la causa, explicó que “la abogada que patrocina a la familia Robles presentó un expediente con documentación referida a la propiedad en cuestión, además se han realizado las tareas investigativas pertinentes por parte de la Policía. Estamos a la espera de que se pida una elevación a audiencia y que el Juez de Garantías, Ignacio Telenta, con la documentación que se ha recopilado tome una determinación al respecto”.