Mario Negri ganó la pulseada por el bloque radical pero la pelea interna seguirá (incluye a diputada entrerriana electa)

"Cómo le explicamos a Rodrigo De Loredo que le ganó por goleada a Negri, después que Negri le hiciera cuatro impugnaciones para que no pueda participar de la elección, que llega como diputado con el respaldo del 56% de los cordobeses para tener un jefe de bloque repudiado en su provincia", le dijo a PERFIL una fuente de ese espacio radical.

Yacobitti y otros 14 diputados del bloque radical firmaron una carta pública (que incluye el respaldo de la diputada electa por Entre Ríos, Marcela Ántola) este martes en la que plantean que la sociedad en la elección pidió “modificaciones profundas en las prácticas de la dirigencia política”.

“La conducción de nuestros bloques y las vocerías que los representan deben ser, entonces, el reflejo de los validado por la sociedad en las elecciones”, continúan. Y rematan: "Es necesario cambiar para ganar y gobernar".

Desde el sector de Morales rebaten los argumentos de Yacobitti de dos maneras distintas. Por un lado, aseguran que se vienen tiempos de un Congreso con mucha centralidad, por lo que se necesitan jefes de bloque muy experimentados en la técnica legislativa y acostumbrados a lidiar puertas adentro con los socios de JxC pero, sobre todo, hacia afuera con figuras como Sergio Massa y Máximo Kirchner. En ese sentido, resaltan el nombre de Negri.

Pero además, rechazan el concepto de renovación que buscan instalar cerca de Lousteau, cuando suman los nombres de Martín Tetaz, De Loredo o Danya Tavela.

Entre los 27 diputados (actuales y electos) que apoyan a Negri destacan, por ejemplo, la figura de Facundo Manes, que representa hoy la mayor renovación dentro del espacio radical.

Suman también otros nombres nuevos que asumen, como el de Martín Arjol, que ganó en Misiones, o Marcela Coli, segunda en la lista que triunfó en la crucial elección de La Pampa.

También a Mario Barletta, por el apoyo que le dio en Santa Fe a Carolina Losada, a quien cuentan como otra revelación de las legislativas, o a Fernando Carabajal, el ex juez que llega desde Formosa. Destacan, además, el apoyo de Roxana Reyes, ganadora en Santa Cruz.

Otra discusión tiene que ver con las provincias donde tiene más peso cada espacio. Cerca de Lousteau resaltan que 10 de los 15 diputados propios son de CABA (3), Córdoba (3), Mendoza (2), Santa Fe (1) y la provincia de Buenos Aires (1).

Y destacan que el espacio viene teniendo un crecimiento fuerte en esos lugares, sobre todo después de internas parejas tanto en Córdoba como Buenos Aires. En la actual conducción del bloque replican con que incluso los superan con legisladores de esas provincias, sumando 12 (5 de provincia de Buenos Aires, 4 de Córdoba y 3 de Santa Fe).

Claro, no suman a ninguno en CABA, donde es fuerte Lousteau, ni Mendoza, donde pesa Cornejo (aunque Julio Cobos y Lisandro Neri, ministro de Rodolfo Suárez que reemplazará a Cornejo, no firmaron ningún apoyo).

Algunas de las negociaciones comenzaron incluso la mañana siguiente de las PASO. El propio Negri, que venía de perder la interna en Córdoba contra la lista de Luis Juez y De Loredo, llamó a primera hora del lunes a un candidato radical que había ganado su disputa en su provincia para empezar a darle cobijo. Era la primera vez que hablaban.

En lucha de incansables, los contendientes no se dan por vencidos e insistirán con cambiar el nombre del jefe del bloque. “Creemos que el planteo es serio y razonable: si saliste último en el torneo, no podés jugar la Libertadores. Confiamos en que Diputados también muestre el proceso de renovación partidario”, aseguran en off the record.

Detrás de escena, sin embargo, ya aparece la discusión por la vicepresidencia 3ra de la Cámara de Diputados (hoy de Cornejo) y el reparto de las comisiones. Eso es algo que se terminará de definir en una reunión de bloque que se realizará el próximo lunes 6 de diciembre, donde se concretará la última pulseada.

"El Congreso que viene implica un gran desafío y todos seremos importantes", expresó Negri para intentar calmar las aguas.

“Hay que dejar de lado las tensiones, que jamás alimenté ni alimentaré. Enfrente está el kirchnerismo. No hay que distraerse. La sociedad quiere al Radicalismo unido y fuerte", agregó.

Y finalizó: "El Congreso que viene implica un gran desafío para la oposición donde hará falta la experiencia y también el empuje de muchos dirigentes que se sumaron a la política. Todos somos importantes".