La burla de una chica que enfureció al entrerriano Serrano

Tras criticar al Gobierno de Alberto Fernández (62) en reiteradas oportunidades, pedir que bajen los impuestos y proponer independizar a la provincia de Mendoza de la República Argentina, Julián Serrano (28) volvió a generar polémica con sus dichos a través de sus redes sociales.



Es que en las últimas horas el ex Aliados compartió en su cuenta de Instagram, donde lo siguen 2,8 millones de usuarios, un video que grabó (a partir de otro que vio en Tik-Tok) para quejarse de las mujeres que opinan y hablan del cuerpo de los hombres.



En la grabación que el también exparticipante de Bailando por un Sueño tomó como punto de partida, aparece una joven relatando una fallida experiencia sexual que ella habría vivido en carne propia y decidió contar con humor en la mencionada red social.



"Súper bien, trabajamos bastante juntos, y había mucha tensión sexual. O sea, se notaba en el aire. En todos estos años que fueron como dos, que lo conocí, él siempre hablaba como que era un toro, como que las expectativas eran muy altas, como que yo me imaginaba un trozo, un paquete de pan lactal entero, y como que había venido con sólo una rodaja", contó la joven en ese video. Y antes de finalizarlo, agregó: "Quiero decir que lo dio todo, ehhh. O sea, se notaba que lo estaba dando todo. Pero bueno, su todo era chiquito y no sabía moverse".

Automáticamente después de ese intento de acto de humor que hizo la chica, Serrano apareció en escena y, visiblemente enojado, preguntó: "¿Cuál es el propósito de este video? ¿Humillar a alguien solamente porque no cumplió con tus 'expectativas'?".



Y siguió: "El único pecado que hizo tu compañero de trabajo, que seguramente vio el video y se sintió para el orto gratuitamente, porque no te hizo nada malo, lo único malo que hizo fue que vos le gustes".



"Está lleno de grabaciones así en Tik-Tok, no es que me la agarro en particular con vos, no sé quién sos, pero paremos un poco la moto, hermano", le dijo Julián a la muchacha que grabó ese video hablando del miembro sexual de un examante.



"Todas las minas bardeando a los vagos y los vagos ya no estamos juzgando públicamente el cuerpo de las mujeres, ¿por qué ustedes lo siguen haciendo?", quiso saber el exnovio de Oriana Sabatini (25).



Además, Julián le habló a ese ex compañero de trabajo de la joven antes mencionada. "Y al pibe que vio este video, no te pongas mal por una mina, está lleno de minas en el mundo, no te vas a poner mal por una sola boluda", le aconsejó, para luego cerrar: "Reconozco que al comienzo me pareció un éxito el marketing, pero después dije 'boludo, basta'".



En tanto, en sus comentarios, Serrano repitió, indignado: "Me tienen los huevos llenos con este tipo de videos #hombres #mujeres #sexeducation #empatía".



"Por suerte esa mina no representa a todas", "Nadie lo dijo tan bien, a nosotras no nos gusta que nos critiquen y nos juzguen y tampoco tenemos que hacer lo mismo. Bien dicho, Juli", "Además es muy difícil congeniar la primera vez", "La gente no tiene límites por un par de views", y "y bueno, estás son esas mujeres que nos hacen quedar mal y así al revés. Es una pena que hablen así. Pero se quema sola", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Serrano sus seguidores.