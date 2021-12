FICER: premiaron a La sombra del gallo y Jesús López

Las películas "La sombra del gallo" dirigida por Nicolás Herzog y proragonizada por Claudio RIssi, y "Jesús López", de Maximiliano Shonfeld fueron las grandes ganadoras de la noche de cierre del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se realizó este sábado 11 en el Centro Provincial de Convenciones, en la ciudad de Paraná, capital entrerriana.

Con la presencia del actor protagonista, que manejó 800 kilómentros desde Chaco para poder estar en la proyección de la película y en la entrega de premios, y del director, que también cumple funciones en la organización del festival, la enncargada de entregar la estatuilla Ojo Pez por decisión del público a "La sombra del gallo" en la categoría "Cine entrerriano", fue Francisca D´Agostino, Secretaria de cultura de la provincia.

"A las películas hay que ponerles el cuerpo", dice Rissi, uno de los actores consagrados que llegó a Paraná con lo justo para poder asistir a la función del viernes 10 a la noche de la película premiada y a la entrega de galardones. "Estos acontecimientos son importantes siempre. Yo los valoro porque sé del trabajo que lleva, el esfuerzo que lleva. Dar un lugar de fomento al cine, para mí es importante" dijo el actor ante la consulta de PERFIL. "Hechos culturales como estos deberían multiplicarse a lo largo del país. Y lo de la federalización cultural tiene que seguir fomentándose. A mí me da mucha alegría venir a participar, más allá de que me miman muchísimo y eso es fantástico, pero el tema es venir y poner la cara. Así como ponemos el cuerpo para hacer una película, hay que poner el cuero para bancarla después", define.



"Estoy muy feliz, de verdad que no me esperaba este premio. Estrenamos esta película en 12 de marzo de 2020 y con la proyección en el FICER pudimos mostrarla apenas cuatro veces", explicó el director, con una sonrisa que no podía disimular.





Todos los premios del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Premio Ojo Pez al Cine Internacional (Incluye sección Foco en España): Cinema Sabaya, de Orit Fouks Rotem, Israel/Bélgica, 2021. Premio Ojo Pez al Cine Nacional: Jesús López, de Maximiliano Schonfeld, Argentina, 2021.

Premio Ojo Pez al Cine Regional: Selección de cortos, Chaco, realizadores de Chaco, Argentina, 2016/2021.

Premio Ojo Pez al Cine Infantil: El Universo de Clarita, de Tomás Lipgot, Argentina, 2021.

Premio Ojo Pez al Cortometraje Entrerriano: Elefantes de colores, de Jazmín Celeste Diaz y Santiago Cáceres, Argentina, 2021.

Premio Ojo Pez al Cine Entrerriano: La sombra del gallo, de Nicolás Herzog, Argentina, 2020.