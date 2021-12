Las perlitas de Diputados: Massa “echó” a Frigerio, la “patria cartonera” y el duro cruce de Bregman con Espert

En medio de un clima de incertidumbre y tensión, la sesión en Diputados por el debate del Presupuesto 2022 comenzó con algunas perlitas, entre las que destacan varios cruces y humoradas, en gran medida, a raíz de algunas fallas en el sistema de identificación dactilar.

Sin embargo, también se vivieron algunas situaciones de mayor incomodidad, por ejemplo, el pedido abandono del recinto de Sergio Massa a Rogelio Frigerio.

Al inicio del debate, un curioso momento cobró protagonismo cuando el presidente de la Cámara Baja le pidió al diputado electo Rogelio Frigerio que abandonara el recinto, ya que no había prestado juramento al ausentarse, luego de haber contraído coronavirus, de la sesión preparatoria en la que se presentó la nueva conformación en Diputados.

“Lo invito al señor Rogelio Frigerio a retirarse del recinto porque todavía no ha jurado como diputado, y por lo tanto no puede estar ocupando ninguna banca”, indicó Massa a Frigerio, quien tuvo que abandonar el rencinto hasta el momento de su jura.

En cuanto a la jura de algunos legisladores, también destacó el momento en que Natalia Zaracho se convirtió en la primera cartonera en ocupar una banca en el Congreso.

“Por la patria cartonera, por la lucha de los pobres de nuestra tierra, sí, juro”, prometió Zaracho. La legisladora, de 32 años, prestó juramento con el uniforme de la cooperativa de recicladores del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que en su espalda exhibe el lema “Tierra, Techo y Trabajo”.

Iniciada la sesión parlamentaria, se registraron tensos cruces entre los legisladores, entre los que destacó el que protagonizaron Myriam Bregman y José Luis Espert.

“Esas expresiones de macho de Twitter me tienen cansada”, comenzó la diputada del Frente de Izquierda (FIT), en respuesta a un video que había subido el diputado por las redes sociales.

Llegado su turno, el economista replicó: “No me arrepiento de nada de lo que dije”. Y luego agregó: “Dentro de todas las disidencias que tenemos seguramente encontremos un punto en común: que vamos a votar en contra de este Presupuesto del Frente de Todos”.

Sin embargo, Espert nuevamente se volcó a su red social y le contestó a Bregman por Twitter. “Siempre voy a estar del lado de la gente que sufre cuando los zurdos cortan las calles de manera impune”, sentenció.

Otros de las chicanas que formaron parte del momento en el que la Cámara Baja trató las cuestiones de privilegio, fue cuando el legislador Waldo Wollf cruzó al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por haberle apagado el micrófono al diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Millman durante el plenario en donde el ministro de Economía Martín Guzmán presentó el Presupuesto 2022.

“Tome consciencia que la democracia se práctica y no se proclama. Le está cortando la voz a los votantes. No nos va a ver tirando piedra. Le pido que se trabaje para que no se le corte más el micrófono a alguien”, expresó Wollf dirigiéndose a Heller.

Por otro lado, tampoco faltaron las humoradas en relación al nuevo sistema de identificación dactilar que solo permite votaciones cuando la persona está en su banca y ya registrada.

“Entiendo que el sistema es nuevo, les quiero pedir es que cada vez que metan el dedo”, rogó el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, entre reproches y la confusión de muchos dirigentes de todos los bloques.

“Hay nueve diputados que están sentados y no están identificados”, remarcó.

“No es por una cuestión de si estaba sentado o no, ¡no agarra!”, reclamó el diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se dispuso a anunciar una vez más la fallida la votación en el recinto, fue interrumpido por otra parlamentaria.

“He tenido inconvenientes durante toda la sesión porque apenas me muevo se desloggea y no estoy pudiendo votar por ese motivo”, se quejó la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri.

“Le voy a proponer lo mismo que a la diputada [Paula] Penacca, que ponga algo porque la banca registra de cincuenta kilos para arriba”, planteó Massa.

“Deme de comer un poquito más, presidente”, ironizó Morales Gorleri, lo que hizo despertar algunas risas en el recinto. “Ponga un libro por ahora, diputada”, retrucó en broma Massa.