Murió Jorge Busti, histórico dirigente del PJ y tres veces gobernador de Entre Ríos

El ex gobernador de la provincia de Entre Rios, Jorge Busti, falleció murió este lunes en la Ciudad de Buenos Aires a los 74 años. El ex mandatario provincial estuvo once días internado en terapia intensiva luego de haber sido sometido a una cirugía del corazón y a una serie de intervenciones posteriores.

"Fue un político sobresaliente. Quizás el último dirigente de una estirpe que supo capear las crisis más severas y darle certidumbre a su pueblo. Hoy nos dejó físicamente, pero su enseñanza y su ejemplo nos acompañarán siempre", lamentó el gobernador Gustavo Bordet.

El dirigente peronista fue gobernador de Entre Ríos en los periodos 1987-1991; 1995-1999 y 2003-2007, y además se desempeñó como intendente de Concordia en dos oportunidades (1983-1987 y 1991-1995).

Diputado nacional, senador nacional y presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Busti también presidió la Convención Constituyente que reformó la Constitución de Entre Ríos en el año 2008 y fue vicepresidente 1° del Congreso del Partido Justicialista a nivel nacional.

El presidente Alberto Fernández dijo que lamentaba "profundamente" el fallecimiento de Busti: "Me toca despedir a un líder político admirable, un compañero solidario y alguien a quien he querido mucho".

"Lamento el fallecimiento de Jorge Busti, quien fue gobernador de la provincia de Entre Ríos en tres períodos. Mis condolencias a sus familiares y amigos", escribió por su parte la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Me inunda una profunda tristeza por la partida de mi amigo y compañero Jorge Pedro Busti. Vaya un abrazo fuerte para su familia, sus amistades y los compañeros y compañeras de militancia", dijo el gobernador entrerriano.

El fallecido gobernador "dejó una profunda huella de transformaciones en Entre Ríos", escribió Bordet. "Empezó militando desde muy joven, lo que le valió la cárcel durante la dictadura. Y con el paso del tiempo llegaría a gobernar tres veces la provincia por el voto popular".

El gobernador destacó que "en los tumultuosos años de la recuperación democrática Busti supo encarnar la esperanza de los concordienses" y recordó que "lideró el triunfo del peronismo en la gobernación de la provincia en 1987, desde donde sentó las bases de verdaderas políticas de Estado".