“Gorda, me estoy muriendo, cuidá a los nenes”: Crudo relato de la mujer que vio cómo una patota asesinó a su marido (Ocurrió en Entre Ríos)

Valeria, esposa de Jesús Fernández (36), el hombre asesinado de seis puñaladas por un grupo de adolescentes en Gualeguay, mientras festejaba Año Nuevo dio detalles de qué ocurrió la noche del 31 de diciembre, cuando fueron atacados por una patota.

En declaraciones con TN, contó que fueron a recibir la llegada de 2022 junto a sus hijos de 14 y 6 años, la nuera de la esposa de la víctima fatal y una sobrina de 13.



"También fuimos a festejar que cumplíamos 17 años juntos", agregó antes de detallar que posó una manta en el suelo de un parque para recostarse porque tiene un problema en una de sus piernas.

Relató que el hombre fue a hacer pis a un lugar oscuro, donde nadie podía verlo y, de repente, escuchó que Jesús la llamó al grito de "guarda gorda, dale, vení, mirá lo que me hicieron".

Allí se enteró que una joven lo había agredido. Cuando se alejó pocos metros de su pareja para localizar a la atacante, observó que ella regresaba junto a una patota de "entre 20 y 30 chicos".



"Estarían enojados porque estaba haciendo pis", teorizó Valeria, a medida que la angustia se apoderaba de su relato.



"Sin decirnos nada, ni darnos la oportunidad de nada, nos agarran y nos re cagan a palos, nos encerraron. A Jesús lo agarraron entre 10 o 12 gurises a pegarle, apuñalarlo, le pegaron con cadenas. Tenían cuchillos, tenían cuchillas, tenían palos de punta, varillas", detalló.



A Valeria, contó en primera persona, la atacaron entre "cuatro o cinco" varones. "Me rodearon".



Luego, su hijo mayor se hizo presente en el lugar de la agresión y también le pegaron y lo apuñalaron dos veces. "Logró pararse porque unos chicos se metieron y lo ayudaron".



Luego corrió a encerrarse en el auto de padre, junto a su hermano menor que "miraba videos en Youtube". Una vez finalizada la agresión, Valeria se enteraría que uno de sus hijos también había sufrido heridas de arma blanca. Su sobrina también fue agredida a golpes.



"Tengo la cabeza abierta, tengo cuatro o cinco tajos, todos con punto. El ojo cortado, la oreja cortada, una puñalada en el pecho. La cara desfigurada", relató Valera.



Instantes después del brutal ataque, la mujer escuchó que Jesús la llamaba: "Gorda, me pincharon, me estoy muriendo. Cuida a los nenes, te amo", contó que su pareja le contaba y le pedía.



"Él trataba de pararse y yo trataba de hacerle presión en la herida con la remera, era una agujero bien grande que sangraba muchísimo, él desde un primer momento sabía que se moría. Lo único que me decía es 'me muero, me muero'", recordó.



Tras recordar que no recibieron ayuda de la gente que pasaba cerca, contó que le dijo a Jesús "vos no te podés morir, no me podés dejar sola".



"Yo no quería tomar conciencia de la gravedad de las puñaladas que le habían pegado, pero él sí sabia que se iba a morir", relató llorando.



Luego, consultada sobre si conoce a alguno de los agresores, dijo que "paran" en la esquina de su casa y que sabe quién es "la colorada que incitó a la violencia".



Sobre el final de su testimonio, recordó que en la casa velatoria, antes de que le entregasen el cuerpo de su marido, vio cómo "la colorada" pasó frente a ella por la vereda con otra amiga y dos jóvenes a insultarla, provocarla y reírse.



"Quiero que todos paguen. No puede ser que con 14 o 15 años vos te cagues en la vida de cualquiera y dejes a dos chicos huérfanos porque la Justicia no puede meterte preso", cerró.