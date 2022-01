Coronavirus en Argentina: por primera vez se superaron los 100 mil contagios en un día (Datos de Entre Ríos)

En plena escalada de los contagios por efecto del avance de la variante Ómicron, el Gobierno confirmó este jueves 109.608 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Es la primera vez que el país supera los 100 mil contagios en un día. En las últimas 24 horas se reportaron otras 40 muertes.

También se registró el número más alto de testeos, con 195.008. La positividad fue del 56,2%, muy lejos del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El número de pacientes internados en terapia intensiva trepó a 1.572. Así, la ocupación total de camas UTI para todas las patologías es de 37.5% a nivel nacional y de 38,7% en el AMBA.

Desde mediados de diciembre el país registra un aumento exponencial de nuevas infecciones. En la semana previa al parte de hoy, el incremento fue del 155%. El acumulado en 7 días es de 359.456 (el miércoles pasado era de 140.738).

El salto queda en evidencia al ver la progresión del último mes. El 6 de diciembre el Ministerio de Salud había informado 2.477 positivos. El alza fue paulatina hasta los días previos a Navidad, cuando se rompió la barrera los 10 mil. Desde entonces la disparada fue inédita.

Los mayores picos llegaron a fin de año. El miércoles 29 se batió el récord anterior -se había registrado en mayo, durante la segunda ola- con un total de 42.032 contagios. En sólo 24 horas fue superado otra vez: 50.506 el jueves 30 de diciembre.

Las cifras bajaron un poco durante los festejos de Año Nuevo, pero se mantuvieron muy altas: 47.663 el viernes 31; 20.020 el 1° de enero; y 20.502 el domingo. El lunes dio un aviso de lo que se venía: con un aumento diaria de casi 25 mil casos, se llegó a 44.396. El martes el salto fue impactante: 81.210. Y ayer siguió trepando hasta los 95 mil.

La curva vertiginosa de esta tercera ola por ahora no impactó con la misma magnitud en los cuadros graves de la enfermedad. Las internaciones en terapia intensiva aumentaron 42% y las muertes, 58% en la última semana. Pero aún se mantienen muy por debajo de los picos de la segunda ola.

En simultáneo aumentó mucho la demanda de testeos: ahora se hisopa el triple que hace un mes. Lo que también se elevó fue la tasa de positividad, que se despegó del tope del 10% que recomienda la OMS. Este semana lo quintuplicó.

Argentina ronda los 6 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, lo que la ubica 12° a nivel global. Además es el 13° país con más fallecidos (117 mil).

El detalle por provincia



En un día de cifras récord, la provincia de Buenos Aires batió el suyo con 39.183. Lo siguió Córdoba (14.978), que volvió a superar a CABA (12.107) y Santa Fe (9.594).

La lista se completa con: Catamarca (1.368); Chaco (1.874); Chubut (824); Corrientes (2.206); Entre Ríos (1.977); Formosa (899); Jujuy (1.368); La Pampa (1.179); La Rioja (321); Mendoza (3.581); Misiones (308) y Neuquén (1.801).

Y concluyen: Río Negro (1.407); Salta (2.643); San Juan (1.888); San Luis (2.322); Santa Cruz (1.604); Santiago del Estero (2.547); Tierra del Fuego (366) y Tucumán (3.263).

Las 40 muertes del día fueron reportadas desde Buenos Aires (17), CABA (6), Catamarca (1), Córdoba (3), Mendoza (2), Río Negro (3), Salta (6), Santa Fe (1) y Tierra del Fuego (1).



"No sabemos cuál es el techo"

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, reconoció que no hay referencias de hasta dónde pueden subir los contagios. "Ómicron nos está trayendo muchas sorpresas. No sabemos cuál va a ser el techo", afirmó.

"No hay ninguna manera de detener la transmisión de Ómicron. Nunca nos ha resultado tener barreras internas. No lo alentamos desde el Ministerio de Salud", indicó al ser consultada sobre la posibilidad de implementar medidas en el ingreso a las provincias del país.

"Está en la responsabilidad individualidad de las personas cuando se tienen que trasladar. En la circulación interna, tenemos pasos en todo el país", completó.

En referencia a si existe un crecimiento fuerte de casos en chicos de 3 a 11 años, Tarragona manifestó: "Lo estamos evaluando. Es tan rápido el crecimiento y tan vertiginoso que todavía no tenemos una conclusión pero sí se está notando un crecimiento más grande en esos grupos que son los que tienen menos porcentaje de población vacunada".

La sobredemanda de testeos

En tanto, la titular del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, pidió que no se acerquen a los centros de testeos aquellos que no tengan indicación para hacerlo, para así no continuar "tensando" el sistema.

"Tuvimos una reunión con la Comisión Nacional de Inmunización y el Consejo Federal de Salud, donde se revisaron las recomendaciones, y una de ellas fue que aquellos que no tengan indicación de testeo, no se acerquen a los centros para no seguir tensando el circuito", instó la ministra en declaraciones a TN.

Y continuó: "Le pedimos a la gente que, si es contacto estrecho y no tiene síntomas, no hace falta que se hisope en este momento. Con cinco días si son vacunados o siete si no están vacunados, pueden recibir el alta. En caso de ser contacto estrecho, tienen que aislarse de todas maneras, por lo que un resultado negativo o positivo no cambia su conducta".



Las vacunas, en cifras

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se habían distribuido a las provincias 96.460.351 dosis, de las cuales quedan 18,2 millones por aplicar.

El 83,89% de la población inició su esquema de vacunación (son 38.419.616 personas), mientras que el 72,43% lo completó con ambas dosis (33.183.005).

Por otra parte, 2.687.869 personas recibieron una aplicación adicional y 3.959.482 tienen una dosis de refuerzo. Esto representa el 14,51% de la población con tres aplicaciones.



Los contagios se metieron en los festejos

Una encuesta realizada por el Programa de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) a 600 personas mayores de 16 años residentes del AMBA, arrojó que el 35,4% debió cambiar los planes en las fiestas por tener algún familiar y/o amigo aislado, mientras que el 62,1% no lo hizo.

Este último dato indica que 3 de cada 10 personas cambiaron sus festejos de Navidad y Año Nuevo por la pandemia, mientras que el 22% se hisopó por precaución antes de juntarse.

En cuanto a las vacaciones, los números fueron menores: sólo el 10,5% se debió adaptar a una nueva realidad, mientras que el 83,4% siguió con su "Plan A" de descanso. El resto no supo qué contestar.

Por último, el 52,1% de los encuestados dijo que le teme a la variante Ómicron de coronavirus. Una de las preguntas indagó sobre el pase sanitario, dispuesto por el ministerio de Salud de Nación para todo el país, y la mayoría de los que respondieron se mostró a favor de su implementación: más del 74% dijo estar de acuerdo.