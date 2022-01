En las primeras semanas de la temporada ya viajaron 9,9 millones de turistas (Mención a Entre Ríos)

En Entre Ríos, cada fin de semana, prácticamente se agotan las reservas y no quedan plazas disponibles.

La temporada 2022 empezó con un balance positivo. En las provincias patagónicas, en Salta, en Córdoba y en Mendoza se está utilizando mucho el programa Previaje, que, a nivel país, fue usado por 4,5 millones de personas. Se destacan la presencia de grupos de jóvenes, las estadías más largas a las habituales y el clima, que en esta primera parte fue muy bueno. La amenaza de la variante Ómicron preocupa, pero a la vez impulsa a aprovechar cada día al máximo por temor a nuevas restricciones.



Después de un verano 2021 que dejó a muchos turistas sin vacaciones, la temporada 2022 arrancó con indicadores récords. Entre la segunda quincena de diciembre y los primeros diez días de enero, 9,9 millones de turistas eligieron vacacionar en destinos locales y realizaron un gasto directo de $ 151.764 millones. Se suman otros 12,1 millones de excursionistas, con un gasto estimado de $ 17.556 millones en estos 25 días. Los mayores flujos de excursionistas se vieron en las provincias de Córdoba, Río Negro, Salta, Jujuy y Tucumán. También, en la Costa Atlántica, donde son habituales los traslados de una ciudad a otra por la cercanía entre ellas.



En total, el impacto económico directo, entre turistas y excursionistas, ascendió a $ 169.321 millones en ese periodo. Las ciudades tomaron recaudos para dar garantías sanitarias, aunque en las elegidas por los jóvenes fue más difícil el control. A diferencia del año pasado, esta temporada los destinos de países vecinos estuvieron habilitados y fueron muy concurridos, pero, aun así, la circulación de gente en el circuito nacional estuvo casi al máximo permitido por la infraestructura de las ciudades receptoras.



El regreso de las fiestas populares y de los eventos deportivos fue muy importante, especialmente para la categoría excursionistas. La estadía media fue incluso mayor a la de 2020, antes de la pandemia, ubicándose en 4,4 días. La actividad comercial en las ciudades de veraneo se vio muy beneficiada, porque si bien los turistas estuvieron prudentes, concretaron gastos postergados. Se sintió especialmente en rubros como calzados e indumentaria.



Primer balance económico de la Temporada 2022



No faltaron algunas dificultades, como quienes debieron cancelar o postergar sus vacaciones por contraer Covid, pero no incidió en los resultados generales y es muy posible que ese viaje se concrete en las próximas semanas. El inicio de temporada ofreció muy buenas condiciones climáticas a los turistas. Prevaleció el sol en la mayoría de los destinos, con algunas olas de calor, pero que no afectaron su dinámica.



El turista de este verano cuidó sus gastos, pero tratando de no resignar nada. Posiblemente el temor a una nueva ola de Covid le puso como meta disfrutar. Eso mantuvo con buen movimiento tanto a la actividad gastronómica como al comercio en general. El Partido de la Costa, Mar del Plata, Pinamar, Bariloche, Mendoza, Villa Carlos Paz, Monte Hermoso, San Martín de los Andes, Salta, Federación y San Rafael son algunas de las ciudades con mayor caudal turístico.



Lo más destacado en las provincias:



La Costa Atlántica está trabajando muy bien. Los destinos más concurridos son Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar, donde la temporada arrancó con excelentes números. Allí se aglutinó el turismo joven, pero en general, todas las ciudades de la costa se vieron desbordadas de familias y grupos de amigos. En las zonas de sierras del interior de la Provincia de Buenos Aires se destacan Tandil, Sierra de la Ventana, Carhué. Fuera de esa zona, Baradero, Carmen de Patagones, San Miguel del Monte, Tigre, Lobos, San Pedro, San Antonio de Areco, Junín y Chascomús, todas con plazas semi completas.



En Córdoba la temporada arrancó batiendo récords e impulsando un movimiento comercial muy bueno. Las oficinas de Turismo de las ciudades de esa provincia tuvieron días muy activos, atendiendo consultas y localizando a turistas que arribaron sin reservas de alojamiento. Algunos de los destinos más poblados son La Cumbre, La Falda, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Villa General Belgrano y Mina Clavero, pero para todas está siendo un buen verano.



La Patagonia tuvo un muy buen diciembre y comienzo de enero, con Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia-Moquehue y Junín de los Andes como lo más destacado en Neuquén, Bariloche y Las Grutas en Río Negro, El Calafate en Santa Cruz, Puerto Madryn y Trelew en Chubut y Ushuaia en Tierra del Fuego. Los empresarios del sector anticipan que será una temporada excelente, con muchas de las ciudades al 100% de ocupación.



Santa Fe: la combinación entre naturaleza, historia y cultura, acompañadas por gastronomía de alto nivel, son las tentaciones de los turistas. Las cabañas quedaron prácticamente sin cupos, especialmente las costeras. Las localidades relacionadas con la naturaleza, la pesca deportiva y el aire libre como Cayastá, San Javier, Santa Rosa de Calchines, Arroyo Leyes, Sauce Viejo, Carcarañá, Pueblo Esther y Villa Ocampo se vieron muy concurridas ya desde los primeros días de diciembre.



Tucumán: la temporada empezó muy bien, con mucha coordinación entre las comunas, municipios y el gobierno provincial para lograr un calendario de eventos atractivo que está teniendo resultados. El valle tucumano está repleto, con la Ruta del Artesano y el “Tour Vinos del Tucumán” como guías en Tafí del Valle, Amaicha del Valle y Colalao del Valle. Otras comunas a pleno son la Ciudad Sagrada de Quilmes, San Javier, El Cadillal y las del sur tucumano.



A Santiago del Estero el turista arribó en busca de relax, cultura y tradiciones. El eje central del turismo en esa provincia sigue siendo Termas de Río Hondo, donde además de las aguas termales, el turista recorre la Reserva Natural Tara Inti, el Dique Frontal, o la playa popular del Embalse Río Hondo. La temporada en Salta se presenta con números muy positivos, apoyada en sus atractivos naturales, su cultura, tradiciones, su infraestructura y un calendario con más de 300 actividades para enero y febrero en sus 60 municipios. Cafayate y todas las comunas de los Valles Calchaquíes están pobladas de turistas y excursionistas.



En San Juan se ven multitudes de turistas en sus recorridos gastronómicos, haciendo trekking, paseando en bicicleta, en cabalgatas entre las sierras y viñedos o realizando rafting en las aguas del río Jáchal, en Rodeo. La Quebrada de Zonda, los diques de Ullum y Punta Negra, Pocito, Barreal y todas las comunas localizadas en los valles están repletas en estas vacaciones. San Luis está teniendo una importante afluencia de turistas de diferentes puntos del país, especialmente a Villa Merlo, un destino muy buscado. También, Potrero de los Funes, Juana Koslay y La Punta, donde prácticamente no quedaron alojamientos disponibles.



Las comunas de Jujuy más destacadas en lo que va de la temporada son Tilcara, Purmamarca, Maimará, Humahuaca, San Salvador de Jujuy, La Quiaca, Santa Catalina y Yavi. Se espera que enero finalice con más de 120 mil turistas y un pernocte promedio de 4,5 días. En Misiones sigue siendo Iguazú, con su parque, el principal destino de los turistas, aunque hace tiempo que el interior de la provincia atrae y mucho, con su naturaleza e historias. Saltos del Moconá, Oberá, San Ignacio y Montecarlo son algunas de las ciudades rodeadas por monte, ríos y arroyos por donde están paseando los visitantes en esta temporada. Según datos del Ministerio de Turismo provincial, en año nuevo Misiones tuvo un 78% de ocupación y un impacto económico de $ 230 millones.



En Mendoza sólo en la previa de año nuevo ingresaron 52 mil turistas a festejar y comenzar sus vacaciones. Los datos oficiales provinciales indican que la ciudad capital está con una ocupación del 75% y la zona de montañas del 100%. Es decir, muy buenos números. Los lugares más elegidos son Alta Montaña y el sur provincial, y las actividades preferidas son las realizadas al aire libre y los recorridos por bodegas.



En Entre Ríos prácticamente no quedan plazas disponibles. Playas, balnearios, parques acuáticos, termas, fiestas, gastronomía, deportes, naturaleza, y las tradicionales fiestas populares, son algunos de los principales atractivos de la provincia para el inicio de este verano, dentro de su variada oferta. Se espera un verano récord en todas sus ciudades turísticas. La Pampa no está pasando desapercibida este verano, con el turismo rural y lacustre como mayor atractivo. Algunos lugares donde se observa más movimiento son la villa turística Casa de Piedra, con su playa aguas abajo, y la playa del Río Colorado, en el circuito costero, con sus actividades náuticas y sus senderos de flora y fauna.











Corrientes es un destino cada vez más popular por la belleza de los Esteros del Iberá que atrae a visitantes de todo el mundo. Se estima que en los primeros 25 días de veraneo ingresaron unos 700 mil turistas en busca de playas, fiestas, eventos y la naturaleza agreste que ofrece la provincia litoraleña. En la provincia de Formosa el movimiento turístico superó las expectativas, con visitantes de todo el país y de la misma provincia. El Bañado La Estrella es lo que más atrae este verano y es uno de los paisajes preferidos por los amantes de la fotografía de naturaleza y el avistaje de aves.









La Rioja se está moviendo con niveles de ocupación muy elevados, copados especialmente por turistas regionales. El gasto promedio diario ronda los $ 2700 por turista. Algunos lugares muy recorridos son el Parque Nacional Talampaya, la Reserva Provincial Laguna Brava, la Reserva Provincial Los Colorados, el Parque Provincial El Chiflón, el Parque de Dinosaurios, las Termas de Santa Teresita y la Reserva Quebrada del Cóndor.









"Los números de las primeras semanas de la temporada confirman lo que veníamos diciendo: esta será una temporada histórica, muy apalancada por PreViaje. Nos pone muy felices ver tanto a los destinos consolidados como a los emergentes con ocupaciones récord, porque eso también significa más empleo", expresó el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, y subrayó: "El turismo está cumpliendo un rol fundamental en la reactivación del país".