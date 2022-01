La pandemia en la Argentina según la religión y la geografía (Mención a Entre Ríos)

Entre agosto y octubre de 2021, investigadores del Conicet realizaron una encuesta a 4.537 usuarios de internet y teléfonos móviles residentes de Argentina y relevaron temas sobre salud, bienestar, coronavirus y vacunas según región y adscripción religiosa. Este es el primer informe de la Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad en contexto de pandemia covid-19 en Argentina, que contó con el apoyo de la International Research Network for de Study of Science & Belief in Society. Al respecto, se analizaron tres cuestiones: salud y bienestar, creencias y actitudes sobre el coronavirus y creencias y actitudes sobre las vacunas. Algunos de los resultados se reflejan a continuación.

Salud y bienestar En el último año, las personas declaran haber atravesado al menos tres problemas de salud. En primer lugar, figuran las afecciones vinculadas a la salud mental, luego alergias y después problemas de piel. Al menos dos de cada diez tuvieron covid. Tres de cada diez no recurrieron a nadie para atender la ansiedad y la depresión que padecieron en ese tiempo y dos de cada diez tampoco lo hicieron para cuestiones que consideraron psiquiátricas. El 42,4% de quienes padecieron ansiedad acudió a un profesional de la salud mental, y el 34,9% de quienes sufrieron depresión.

La licenciada en Psicología Luciana Pach explica a PERFIL que el estrés por prolongados períodos de tiempo nos termina alterando y la vulnerabilidad de este estado de incertidumbre afecta nuestro equilibrio psicoafectivo. “La persona que responde con angustia, depresión, insomnio, consumo de alcohol o drogas, está respondiendo. No es una respuesta saludable, pero es una respuesta a una especie de ataque que sentimos desde afuera”. Sostiene: “Estamos todo el tiempo en un estado de alerta, incertidumbre y tristeza. Eso se nos hace carne y respondemos de una forma, quizá inapropiada, pero es la única forma que tenemos de responder”.

Las afecciones de salud mental alcanzan similares proporciones entre católicos/as, ateos/as, agnósticos/as y sin filiación religiosa mientras que se declaran en menor medida entre evangélicos/as. En cuanto a las alergias y problemas de piel, se dieron en menor cantidad entre las y los evangélicos y en el NOA se declararon más afecciones relacionada con las alergias y problemas de piel que en el resto de las regiones.

Casi la mitad de las y los que respondieron declaran haber recurrido como cuidados complementarios en salud a las comidas y plantas medicinales, las infusiones de hierbas y rezos y oraciones. “Me aferré más a las oraciones individuales porque tuve que dejar de ir a misa, como lo hacía los fines de semana”, explica Graciela. Además, “buscaba una paz que no encontraba en las noticias con tantos casos, medios y fallecimientos”. Las y los evangélicos son quienes declaran acudir más a los cuidados a través de la alimentación mientras que las y los católicos lo hacen con las infusiones; mientras en el AMBA es donde menos se recurre a este tipo de cuidados. Y son las y los evangélicos quienes más rezaron por temas de salud.

Este último año, dos de cada diez personas reconocen haber sufrido situaciones de violencia. La principal fue el maltrato y hostigamiento psicológico (76,3%) y luego la violencia física (18,1,%). Estas se distribuyen de manera similar según la adscripción religiosa y las y los ateos fueron quienes más sufrieron este tipo de violencia. Un 5,6% declara haber sufrido violencia sexual durante el último año. Quienes residen en la Patagonia declararon mayores proporciones de padecimiento de violencia psicológica y sexual mientras las personas que residen en el NOA se inclinaron más por la violencia física.

A partir de su trabajo en el Área Mujer de Crespo y San Benito, en la provincia de Entre Ríos, la psicóloga Sonia Goette considera que hay que tener en cuenta la situación de estrés que generaron el encierro, el malestar y el aspecto económico. “Creo que fue un caldo de cultivo para que las relaciones, sobre todo las familiares, las más cercanas, se vuelvan más tensas y se generen conflictos que estallen o tengan un estallido mayor en violencia”, dijo la licenciada. En forma paralela, también “vienen en crecimiento las situaciones denunciadas porque las mujeres — las más afectadas— siguen tomando conciencia de sus derechos y se plantan ante situaciones de otra manera. Hay otros recursos que la mujer toma para hacer frente a los hechos de violencia, ponerlos en evidencia y llegar a una denuncia”.



En cuanto al tipo de violencia, Goette sostiene que “siempre ha sido —y es preponderante— la violencia psicológica, simbólica, emocional y económica. Siempre está presente. Después, hay momentos que se da la violencia física, que se ha visto presente en los jóvenes, pero este tipo de violencia llega después de la verbal y psicológica”.

También en este último año, cuatro de cada diez personas declararon que alguien cercano falleció. Y hay mayor proporción de allegados fallecidos en el NOA y entre católico/as y evangélicos/as.

Creencias y actitudes sobre el coronavirus. Una importante proporción de quienes respondieron para este informe de los investigadores del Conicet cree que el coronavirus fue creado, se escapó de un laboratorio o es un dispositivo de control poblacional. Una de cada diez personas declaran no saber qué es.

Existe, entre las y los respondedores/as, una creencia generalizada en que la vacunación masiva evita la propagación del coronavirus junto con el uso del barbijo y la higiene. También con la distancia entre personas y la ventilación de ambientes. Las principales acciones que opinan que evitaría la propagación del coronavirus se relacionan con suspender actividades en espacios cerrados y los festejos con invitados. En menor medida, los aislamientos preventivos y evitar el contacto con familiares y amigos/as. Entre católicos/as, el 35,5% no estaría dispuesto a dejar de ir a la iglesia. Este porcentaje aumenta a un 54,4% entre evangélicos/as.



Creencias y actitudes sobre las vacunas La mayoría de las y los entrevistados/as se posiciona a favor de la vacunación obligatoria tanto para adultos como niños. Al menos dos de cada diez consideran que las vacunas deben ser ecomendadas y una decisión individual o de las familias en el caso de las y los niños/as. Seis de cada diez declaran que las vacunas sirven para proteger de enfermedades o para evitarlas, y un 39% considera que refuerzan el sistema inmunitario.

Al respecto, la médica pediatra Ana Romero Noguer explica a PERFIL que es importante la vacunación porque a través de ella prevenimos muchas enfermedades graves. ¿Qué se previene? “Que puedan ser mortales o discapacitantes para el ser humano. Ahora que estamos en esta pandemia es importante que la población adquiera una inmunidad de rebaño para que estas enfermedades o virus sean menos letales para la humanidad. Desde que se descubrió, es una medida sanitaria de mucho beneficio”, enfatiza y agrega: “es importante porque evita el resurgimiento de otras enfermedades que se pueden prevenir o de efectos que pueden producir estas enfermedades en la humanidad”.

En el informe, la mayoría declara que se vacuna o se vacunaría por motivos de salud pública. Dos de cada diez, por la confianza e información disponible sobre las vacunas. Un 6,1% manifiesta que no se vacuna o no se vacunaría contra el coronavirus.



Quienes declaran que no se vacunan o no se vacunarían contra el coronavirus mencionan principalmente una falta de confianza en la vacuna y, luego, que no se evitan los contagios. También mencionan que sienten miedo ante los efectos adversos posibles. Como Estefanía, que prefiere esperar a ver qué pasa con las vacunas porque duda de la rapidez con que estas surgieron y ha escuchado de casos que tuvieron síntomas una vez que se inocularon.

Las y los evangélicos/as son quieren más se manifiestan contrarios a la vacunación obligatoria en general “no solo de covid” y en la región del Centro es donde más aparecen las opiniones contrarias a la vacunación obligatoria en general.