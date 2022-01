Los dólares del campo que irán para el FMI (mención a senador entrerriano)

Con la precaución de no perder sensibilidad ante la pobreza que sufren millones de argentinos, e incluso de la crisis que todavía atraviesan otros tantos compatriotas que quedaron golpeados por las dificultades laborales en la pandemia, un panorama del país no puede soslayar que la agroindustria es el crucial aportante de recursos económicos.

La mención tiene que ver con que ni el Gobierno ni el Fondo Monetario Internacional (FMI habría podido sentarse a conversar –al menos en los mismos términos- sin tener en cuenta el aporte de dólares que surge del campo.

Los números del acuerdo alcanzado para refinanciar la deuda pública están contados en detalle en el cuerpo principal de esta edición de Clarín. En esta página sólo se consignará que la actividad agropecuaria le deja al Estado las dos terceras partes de lo que paga el mundo, porque casi un tercio se capta por retenciones y otro tanto por el tipo de cambio diferenciado.

Los productores no cobran en billete, como sus vecinos latinoamericanos, los US$ 540 dólares que este viernes cotizó la soja en Chicago, pero con estos precios y las lluvias de días atrás, Martín Guzmán se sintió más seguro en las negociaciones con Kristalina Georgieva.

Así las cosas, la agroindustria es por lejos, el sector que soporta la mayor presión fiscal, para beneficio de todas las demás actividades, y directa o indirectamente, de todos los argentinos (desde los que reciben subsidios del Estado hasta los que consumen bienes y servicios bonificados en precio). Mientras tanto, la producción agroindustrial carece del apoyo de infraestructura, como quedó demostrado esta semana, a partir de la foto de Armando Rey sobre su camioneta inundada.

Al respecto fue muy certero el tuit de Nicolás Cripovich: “La soja se debería pagar $113.800 y te pagan $40.000. Vos ingresas el dólar al país, se confisca, y te pagan 35 centavos de ese mismo dólar que trajiste, pero pasado a pesos. Eso sólo en retenciones y brecha cambiaria. Ellos financian el déficit que generan, pero el oligarca de la 4x4 sos vos”.

En este marco, toma más protagonismo el debate por las retenciones, que durante este mes ya venía como eje de las discusiones económico políticas. Vale destacar, en ese sentido, un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el cual se reflejó que sólo “los seis principales complejos agroindustriales relacionados a los granos y sus derivados –soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada– hicieron un aporte en 2021 de 861.093 millones de pesos o 9.104 millones de dólares por derechos de exportación". Dividido por 365 días, significa más de 2300 millones de pesos o 25 millones de dólares diarios, lo que da una magnitud del dinero que tributa el agro cada año.

De la evolución del aporte realizado en retenciones por las seis cadenas, mes por mes, se desprende que casi tres de cada cuatro pesos abonados (73%) por estos complejos agroindustriales, vinieron de la soja y sus derivados. Luego sigue el maíz, con el 17%; y el trigo, con el 7%. Las primeras repercusiones desde la agroindustria respecto del acuerdo con el FMI fueron positivas, aunque con cautela. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) respaldaron el entendimiento.

“Creemos que una política de estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de un programa de desarrollo económico a través de estímulos e incentivos que promuevan la inversión productiva, que permitan a nuestro país superar la profunda crisis que atraviesa”, indicó la institución que preside José Martins, vocero del CAA.

Alfredo de Angeli, uno de los referentes de la histórica protesta de 2008 y hoy senador nacional (Juntos-Entre Ríos), señaló: “Estamos viviendo momentos muy difíciles para la economía argentina. El campo aportó más de 80.000 millones de dólares en los últimos dos años. Si faltan dólares es porque el gobierno los espanta. No acordar con el FMI sería muy peligroso”.

En tanto, desde la Mesa de Enlace apoyaron el acuerdo pero esperan más precisiones, desde la inquietud de que el entendimiento pueda significar una plataforma para el desarrollo. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina remarcó que el campo “tiene un rol protagónico” en la generación de dólares para el pago de la deuda.

Y consideró que “es mejor que haber ido hacia un default. Pero hay que ver bien cuáles son las condiciones que se han logrado y qué rol va a cumplir el sector. De qué forma nos va a favorecer o complicar. Todavía los alcances del convenio no se tienen claros, y hay que ver el desarrollo que tendrá en el Congreso”.

Por su parte, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtió: “No conocemos los detalles del acuerdo, pero entendemos que, si sirve para normalizar la macroeconomía, esperamos que también sea el principio de las correcciones que hay que hacer en las políticas públicas para el sector, como por ejemplo eliminar los impuestos distorsivos”.

En tanto, Carlos Iannizzotto, máxima autoridad de Coninagro, afirmó: “Se verá si caeremos o no en la historia de años atrás, donde no se tuvo en cuenta en absoluto a la producción y se seguía alimentando el festival financiero. Hay muchísimos interrogantes. Un entendimiento con el FMI nos facilita convenios con otros organismos multilaterales. Es algo interesante. Pero todo depende de la conducción política. La pobreza va a seguir si el Gobierno persiste en su orientación intervencionista, estatista y populista. Distinto será si va hacia una mirada productiva, alentando a la cultura del trabajo y las inversiones. Pero la experiencia dice que al FMI nunca le interesó el salario de nadie, y no sé con qué convicción el Gobierno va a pelear esa situación neurálgica”.