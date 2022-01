Otra reunión por el conflicto de los buques de cabotaje (mención a la Hidrovía Paraná)

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, se reunió con los representantes de las cámaras del sector de la marina mercante y armadores de bandera argentina. La intención del encuentro es la de impulsar medidas que beneficien a esta industria, potenciando la defensa de los intereses nacionales. El diálogo, hay que recordarlo, se inició por el reclamo de los sectores gremiales que incluso llegaron a un paro de actividades.

El detonante de todo fue la decisión de una armadora de cambiar de bandera al buque Piray Guazú, que dejaría la jurisdicción argentina por la paraguaya. Y que implica, en la práctica, la virtual desaparición de barcos de bandera local en las vías fluviales más importantes del país, como la Hidrovía Paraná.

"Pese a haber recibido todos los beneficios posibles para mantenerse bajo bandera argentina, la empresa armadora del buque portacontenedores Piray Guazú decidió pasarse al régimen legal y laboral ofrecido por el Paraguay", recordó el Capitán Julio González Insfrán, titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo de la República Argentina.

"De esta manera se agudiza la fuga de unidades de transporte fluvial que transportan carga en aguas argentinas –incluso con empresas de capital nacional– hacia “banderas de conveniencia”, con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo para las tripulaciones argentinas, pérdida de divisas para la economía local y pérdida de soberanía de nuestro país sobre su logística de exportación", explicó González Insfrán.

González Insfrán, volvió a explicar que "la solución es la sanción de un nuevo régimen fiscal para la flota fluvial argentina", que cuide la inversión de las empresas locales y suprima las asimetrías que hoy favorecen a “banderas de conveniencia” como la del Paraguay, que cuenta con leyes impositivas y laborales mucho más laxas.

“Cuando en 2017 los sindicatos del sector logramos que se sancionara el Poder Ejecutivo lo vetó; sabemos que los gobiernos nos han escuchado, pero hasta ahora nadie ha hecho nada concreto”, afirmó.

Y sostuvo que los gremios del sector "estamos gestionando el conflicto, impulsando a las partes a buscar una solución, que la hay como demostramos en su momento, para evitar el final de una industria fundamental para el país".

En febrero de este año el Ministerio de Transporte de la Nación estableció la prioridad de los buques de bandera argentina por sobre los de bandera del Paraguay para el transporte de cargas generadas en puertos argentinos, lo cual favorece a los pocos portacontenedores como el Piray Guazú, que todavía operan bajo el régimen legal argentino.

La medida, tomada en reciprocidad por la reserva de carga que rige en aguas paraguayas (la cual impide navegar allí a buques de bandera argentina), sólo puede ser eficaz en la medida en que se incremente la capacidad efectiva para el transporte de carta bajo bandera nacional.

"El problema son los costos. El aumento del combustible y la carga impositiva vuelca el negocio para la bandera paraguaya. Aquí, una naviera debe pagar 35% de Ganancias, 21% de IVA, 5% de Ingresos Brutos y 25% de cargas sociales. En Paraguay, sólo 10% de Ganancias y el mismo porcentaje de IVA y de cargas sociales. Otro dato: el combustible que cargan los buques de otra bandera no pagan impuestos porque se consideran una exportación; en cambio nosotros pagamos todo. Eso implica una desventaja no menos al 40%. Todos estos datos sirven para explicar por qué los paraguayos tienen la mayor flota de cabotaje de la región y nosotros no podemos hacer nada".