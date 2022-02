Juicio de Fabiola Yáñez a "El Presto": el youtuber agredió a una periodista antes de la audiencia

Fabiola Yáñez declara este martes como víctima en un juicio oral y público que le inició a Eduardo Prestofelippo, alias "El Presto", por hostigamiento digital, discriminación y violencia mediática y laboral. Al llegar al juzgado, donde los medios montaban guardia, el youtuber dio una nueva muestra de su violencia y misoginia al atacar a una periodista que le preguntó si estaba arrepentido de las agresiones ejercidas contra la primera dama.

La agresión de El Presto a una periodista

"¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto a las agresiones a Fabiola Yañez?" le preguntó esta mañana una periodista de C5N a Prestofelippo. La respuesta del youtuber llegó a los gritos: "¿A vos te parece agresión?". "Sí, como mujer me parece una agresión", dijo la periodista, a lo que el mediático respondió en tono de burla: "Ay, como mujer, como mujer, no me toquen más como mujer. Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo, y cuando no se cagan en eso. No me vengas con banderas".

Cuando la periodista le recordó que había tratado a Fabiola "de prostituta", Prestofelippo insistió en su postura previa: "Que justifique la guita de dónde la saca. ¿Vos sos periodista o sos la hermana de ella? Una flor de periodista sos vos".

El juicio analizará publicaciones hechas por el acusado en las redes sociales donde se refirió a Fabiola Yáñez como "michifus" y "parásito" y la asoció con la "prostitución vip" invocando su pasado como actriz.

Se espera un clima tenso durante la audiencia debido a que el acusado, para quien la fiscal Daniela Dupuy reclama 30 días de arresto, convocó a una murga en apoyo, por lo que el juzgado penal y contravencional 11 dispuso de medidas de seguridad al tratarse de "la primera dama" quien inicialmente declare como testigo.

Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello, abogados de Yañez, pidieron que la declaración de la primera dama permanezca en reserva por cuestiones de seguridad. El juzgado hizo lugar de forma parcial a la petición, ya que la declaración será sin públco pero el resto del debate se podrá seguir en una sala contigua.

Las publicaciones contra Fabiola Yañez



Prestofelippo está siendo investigado por tres publicaciones realizadas durante 2020 en las redes sociales.

En abril, el youtuber grabó un video donde muestra a la primera dama en ropa interior, recordando su pasado como actriz. "De última, flaco, bancate la mina con la que te acostás, hay que tener pelotas, no te buscaste una mina de su casa, te buscaste una mina que en los grandes canales de televisión no la conocen precisamente por ser primera dama, la conocen por otros prontuarios, déjate de joder Alberto, déjate de joder", decía el posteo.



La otra publicación fue en agosto, con el título "¿prostitución vip?". Allí volvió sobre el pasado de Yañez como actriz y se refirió a ella como "michifus" y "parásito". Al día siguiente, atacó nuevamente a la primera dama con nuevos descalificativos.

La fiscal Dupuy consideró los hechos como "discriminación, hostigamiento digital, difusión de imágenes íntimas" todo en un "contexto de violencia simbólica, mediática y laboral contra la mujer", ya que "a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".



Para la fiscalía, el acusado se refirió a la primera dama no sólo de manera despectiva sino que lo hizo acompañado por imágenes íntimas y privadas. Al solicitar elevación a juicio, la fiscalía pidió que el youtuber sea condenado a 30 días de arresto, a la prohibición de tomar contacto o referirse a Fabiola Yañez por cualquier medio y a la obligación de realizar un taller sobre "prevención de prácticas discriminatorias".