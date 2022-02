Día Mundial de los Humedales: las seis especies animales amenazadas que habitan en el Delta (Mención a Entre Ríos)

8 El Delta del Paraná, con aproximadamente 243.126 hectáreas, comprende humedales entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Desde el 2015 es considerado de importancia internacional junto a otros 22 humedales de la Argentina y 2412 del mundo.

Parte de su importancia, no solo a nivel nacional sino para la humanidad, se debe a sus propiedades de brindar agua dulce, de amortiguar los impactos de la lluvia, de almacenar carbono y de ser hogar de una gran biodiversidad. Según la Convención Internacional sobre los Humedales, también llamada Convención de Ramsar, estos incluyen hábitats de agua dulce inundados de forma permanente o estacional, lagos, ríos y pantanos, áreas costeras y marinas. El Día Mundial de los Humedales, que se celebra hoy, conmemora un nuevo aniversario de la firma de este convenio que promueve la conservación y el uso racional de estos ecosistemas.

Las amenazas a las especies animales que dependen de los humedales se acrecientan día a día. En la Argentina, en los territorios del Delta del Paraná, hay al menos seis que enfrentan una larga lista de peligros que incluyen desde la caza ilegal, los agroquímicos, la deforestación y la urbanización hasta el cambio climático.

Pava de monte

La pava de monte (Penelope obscura) es la especie más austral de la familia de los crácidos. Emblema de los bosques ribereños, esta ave de tonalidades mayormente oscuras habita las áreas boscosas en el sur de Brasil, Paraguay y la Argentina, principalmente en las selvas y montes cercanos a fuentes de agua como los ríos.



En nuestro país, además de encontrarse en las islas del Delta, es posible verla en Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. De tamaño mediano (tiene una longitud menor a los 75 centímetros) y mayormente caminadora, resulta muy fácil de identificar por su bolsa gular rojiza y sus patas grisáceas.

Esta especie cumple un papel primordial en el mantenimiento de los bosques al dispersar las semillas de los frutos de los que se alimentan.

A pesar de la que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) categoriza a la pava de monte como una especie de “preocupación menor”, su situación en la Argentina es “vulnerable” al estar sometidas a la caza furtiva y a la destrucción de su hábitat. “Esto es causado por el reemplazo de especies exóticas (algunas de ellas invasoras), los incendios y la destrucción de los humedales por la construcción de barrios privados”, explica Lucas Gómez Ríos, coordinador del Programa Delta del Paraná de la Fundación Temaikèn. Lobito de río

De color pardo lustroso, nariz negra y garganta en ocasiones color canela o amarillenta clara, el lobito de río (Lontra longicaudis) es un mamífero acuático que habita ríos, arroyos, lagos, lagunas y esteros de zonas tropicales y templadas. Además de encontrase en el noroeste y noreste de la Argentina, esta especie se extiende desde el noroeste de México hacia el sur por todos los países de América Central y del Sur, con excepción de Chile. Al igual que otros predadores, este animal ayuda a mantener el equilibrio de poblaciones de peces y otras presas que integran el ecosistema del río. En 1992, sometido a una fuerte presión de caza por el uso comercial de su piel, Corrientes declaró al lobito de río como Monumento Natural Provincial.

Hoy, en la Argentina como a nivel internacional, está categorizada como “casi amenazada” no solamente por la caza furtiva sino también por la destrucción de su hábitat causado por la contaminación del agua, la pesca excesiva, la deforestación y la construcción de represas que modifican los cursos fluviales. Ciervo de los pantanos

El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotmus) es considerado el animal autóctono más grande de América del Sur. Caracterizado por su gran porte, las patas largas y estilizadas de este animal cuentan con pezuñas especialmente adaptadas para moverse en los ambientes pantanosos y húmedos donde habita.