Sergio Urribarri en el "megajuicio" en su contra: apuntó a jueces, fiscales y Frigerio, "el señor del espionaje ilegal"

El ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, declaró en el juicio en su contra. En su declaración dijo que “habría que revisar el accionar de algunos funcionarios judiciales” y que “ninguna de estas causas debería haber llegado a este juicio”.

La presentación de Urribarri fue en el marco de la “causa de la vaca” donde se investiga un mecanismo de pago de sobornos mediante carteles publicitarios. La defensa del acusado estuvo basada en cuestionar la legitimidad de la investigación y en cargar contra el diputado por Entre Ríos, y ex ministro de Cambiemos, Rogelio Frigerio.

“Estamos sentados acá por carteles en las rutas, cuatro spots publicitarios, una solicitada y un parador, y hablan de megajuicio para instalar una condena social", introdujo Sergio Urribarri al comienzo de su declaración.

En la misma línea agregó que “durante seis años sufrimos ensañamiento y ataque permanente para eliminarnos de la política”. “Se están juzgando decisiones de Gobierno no judiciables", enfatizó el ex funcionario.

El ex gobernador buscó vincular la causa que lo tiene en el banquillo de los acusados con la misma estrategia de Cristina Kirchner. Buscó vincular las maniobras judiciales de la gestión cambiemita con la acusación que recibió: “Frigerio participaba del Gestapo macrista que ahora se está investigando”.

Además, cruzó al periodismo en su declaración: “Esa pata política encontró su pata mediática en el periodista Daniel Enz con un manifiesto antikirchnerismo”. “Mi familia ha tenido que soportar inmundicias y mentiras sobre quienes me han acompañado en mi Gobierno. Un terrible ensañamiento durante seis años”, agregó. Urribarri declaró desde Israel, donde reside desde principios de 2020, como embajador argentino en el país.

La defensa de Urribarri apuntó a jueces, fiscales y la prensa

"Ninguno, ninguno de los actos que desde hace 6 años se vienen ventilando, desmenuzando y analizando, ninguno de esos actos se realizó violando ninguna ley. Pero sí esos actos se realizaron haciendo uso del poder conferido por ese voto popular", afirmó.

Urribarri afirmó ante el tribunal que "hasta el inicio de este juicio, nada de lo que ocurrió fue serio" y mencionó a "denunciantes que son conocidos dirigentes políticos del espacio opositor que motorizaron y motorizan presentaciones a partir de publicaciones realizadas por un periodista obsesionado conmigo y devenido desde hace varios años en jugador político con claros intereses", refiriéndose a Daniel Enz.

El embajador además apuntó a "algunos fiscales, que actuaron con total arbitrariedad y direccionamiento por supuesto al calor de una coyuntura política y no respetaron procedimientos, no respetaron normas" y "jueces de Garantías que no han cumplido su función, se han lavado las manos con tal de no sentirse expuestos, que han hecho oídos sordos, que no han respetado garantías, y lo más grave; han mandado a juicio para que otros se ocupen de resolver".

"Habría que revisar el accionar de esos funcionarios judiciales y el perjuicio que generan en términos de derechos y de garantías. Repito, jueces de Garantías que han hecho oídos sordos", afirmó.

"Ninguna de estas causas debería haber llegado a este juicio. Estamos sentados aquí por carteles en las rutas, por 4 spots, por una solicitado y por un parador playero. Y hablan de megajuicio, de megacausa, como una forma sutil que busca instalar una condena social. Me pregunto cómo se referirán a las causas terribles que han marcado a nuestra historia si a esto lo llaman megajuicio", plantó el embajador.