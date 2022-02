“Arreglen esa ruta”: la queja del Kun Agüero por el estado de una ruta en Entre Ríos

Sergio “Kun” Agüero se volcó a su cuenta de Twitch para compartir su experiencia “desastrosa” en la ruta provincial 6, en Entre Ríos, luego de cruzarla hace unos días para una excursión de pesca.

“¡No sé quién mierda debe, pero arreglen la ruta!”, reclamó el Kun.

En una de sus últimas emisiones, el ex jugador primero inició hablando de uno de sus hobbies: la pesca. Es por eso que realizó un viaje a Esquina, al sudoeste de Corrientes, por lo que tuvo que cruzar Entre Ríos para llegar.

Es ahí donde Agüero da puntapié con su descargo. "Vamos a empezar a quejarnos", estalló el ex deportista y acto siguiente apuntó fuertemente al estado “desastroso” de la ruta.

"Yo no sé quién mierda se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6 es un desastre. No sé quién mierda tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta!", criticó enojado el Kun.

Hizo referencia a que le gusta viajar en coche, por lo que “agarramos la camioneta así de paso conocemos las rutas de Argentina. Las rutas en Ar-gen-ti-na". Y empezó a nombrar todos los problemas de la ruta.

"Unos pozos... Además, dame un espacio más en el costado, así en caso de emergencia puedo esquivar los pozos. No había banquina, había pasto. Y si tocás el pasto, con lluvia, pasás de largo y no sé dónde terminás", se despachó Agüero para así apuntar a la provincia por el estado de las rutas.

"¡¿Cómo pasás a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?! (…) No sé para qué pagamos tantos impuestos si después las rutas están hechas mierda", finalizó muy caliente el Kun.

Descargo contra Moyano

Agüero tuvo otro cruce días atrás con la dirigencia de Independiente sobre los rumores acerca de un posible retorno al futbol en junio de la mano del club de Avellaneda. "Yo no hablé con nadie del club…como siempre. Nunca hablé con nadie del club desde que me fui. Nadie", manifestó Agüero visiblemente enojado.

En directos por la plataforma Twitch, el Kun también pidió que no hagan campaña con él para las próximas elecciones. “Le pido a la gente que está en el club que no hagan campaña conmigo. Posta les digo. Lo único que les falta es que hagan campaña conmigo. No me rompan las pelotas”, sostuvo.