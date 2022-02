Con 520 mil hectáreas quemadas, Gustavo Valdés reconoce un "desastre" y solo espera lluvias (Mención al Río Paraná)

Después del enfrentamiento que mantuvo con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés dijo este lunes reconoció que los feroces incendios en su provincia son un "desastre" y que confía en que la llegada de lluvias aliviaría la tragedia.

"Estamos haciendo lo posible, nos gustaría que llueva y nos enfrentamos a un cambio climático enorme. A lo largo del Río Paraná, es la mas baja en años; en Corrientes no tenemos suerte con la lluvia", dijo en declaraciones a CNN Radio.

Los incendios rurales continúan en Corrientes y ascienden a 519 mil las hectáreas afectadas, mientras que en la zona norte de la provincia se evacuaron viviendas y un hotel de manera preventiva ante el avance del fuego.

"El problema es que no llueve, ayer teníamos 8 focos en la provincia, se trabajaba en la zona de Ituzaingó con aviones hidrantes y brigadistas, no para. Salvamos todas las casa, hotel y bienes materiales; en la zona de concepción hay 10 aviones hidrantes, los medios humanos no van a controlar el fuego", reconoció Valdés.

Los incendios "comenzaron en enero, cuando la temperatura aumenta hasta los 45 grados; esto llevó a que se perdieran mas de 500 mil hectáreas quemadas. Por día se queman 10 mil hectáreas de bosques implantados y 20 mil de bosques nativos", explicó el gobernador.

Valdés reportó, además, "daños en la flora y fauna" de los Esteros del Iberá, donde "también se perdieron atracciones turísticas". "Queremos apagar el fuego y estar junto al productor; tenemos carros de bomberos y voluntarios quemados. Esto es un desastre y nunca había pasado", agregó.

Refiriéndose al cruce de acusaciones que la Provincia mantuvo con el ministro de Ambiente, Valdés afirmó: "Lo importante es que estamos ahora, no quiero seguir con las criticas y quiero mirar hacia adelante. Ministerio del interior mando 200 millones, la perdida de la provincia y los productores rondan los 25 mil millones de pesos".

Cuál es la situación actual de los incendios en Corrientes

El último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) indica que 519 mil hectáreas fueron consumidas por las llamas y que la superficie afectada se incrementó seis veces en comparación con el último registro de enero.



"La evidencia satelital indica que hay un incremento continuo de la superficie total afectada por las quemas desde el inicio del año 2022, a razón de un promedio de casi 20 mil hectáreas por día", señala el estudio realizado por los técnicos del INTA Griselda Sauceda, Ruth Perucca y Ditmar Kurtz, citado por Télam.

En tanto, el estudio remarca que la situación generada "escasas precipitaciones en los últimos dos años y las elevadas temperaturas" afecta a producciones forestales, pastizales, malezales, esteros y bañados.